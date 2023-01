DIRECT - Guerre en Ukraine : une enquête criminelle pour comprendre le crash de l’hélicoptère

Le président du Conseil européen Charles Michel annonce qu'il est "en route pour Kiev" où il doit discuter de nouvelles mesures de soutien à l'Ukraine avec le président Volodymyr Zelensky. Ce dernier réclame des livraisons d'armes plus rapides.

Les deux dirigeants discuteront "de mesures concrètes (...) pour s'assurer que (l'Ukraine) soit plus forte et plus puissante", déclare Charles Michel dans un message vidéo posté sur Twitter. Les alliés de l'Otan ont promis à Kiev "un soutien accru avec des armes plus lourdes et plus modernes" pour contrer les offensives de la Russie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky critique les hésitations de la part de l'Allemagne à propos des livraisons de char. Il précise également qu'il entend reprendre la Crimée, annexée par la Russie en 2014. Il considère que c'est "notre terre."

Les autorités ukrainiennes démarrent une enquête criminelle ordonnée par le président Volodymyr Zelensky, après le décès du ministre de l'Intérieur Denys Monastyrsky dans le crash de son hélicoptère qui a fait au moins 14 morts. "Le Service de sécurité d'Ukraine a ouvert une enquête criminelle sur ce terrible événement", déclare le président ukrainien dans un discours.

"J'ai chargé le chef du Service de sécurité de l'Ukraine, en coopération avec tous les autres organes autorisés, de clarifier toutes les circonstances de la catastrophe", précise-t-il. L'hélicoptère, un Super Puma EC-225 (Airbus Helicopters) selon le Service d'Etat pour les situations d'urgence (SES) auquel il appartenait, s'est écrasé le 18 janvier à Brovary, près de Kiev.

Selon la même source, neuf personnes étaient à bord de l'appareil, dont le ministre et son adjoint. Selon un dernier bilan attribuée à la même source, 14 personnes sont mortes dont un enfant, et 25 blessés sont hospitalisés, dont 11 enfants.



4h00 TU. Que s'est-il passé à Brovary ?



L'hélicoptère qui transportait le ministre ukrainien de l'Interieur s'est écrasé près d'une école maternelle.Au moins 18 personnes sont mortes, dont le ministre lui même mais aussi 3 enfants. Les raisons de ce crash restent encore inconnues.