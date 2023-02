DIRECT - Guerre en Ukraine : Kiev à la recherche d'un plus large soutien à l'ONU

Le président américain Joe Biden rencontre ce 22 février à Varsovie le groupe de neuf dirigeants des pays de l'Otan d'Europe centrale et de l'Est, en présence du secrétaire général de l'Alliance atlantique, pour les assurer du soutien "indéfectible" de Washington face à Moscou au lendemain d'un discours belliqueux de Vladimir Poutine. Joe Biden "rencontrera les dirigeants des Neuf de Bucarest (B9), un groupe d'alliés de l'Otan de notre flanc oriental, en présence du secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg afin de réaffirmer le soutien indéfectible des Etats-Unis envers la sécurité de l'Alliance", déclare dans un communiqué la Maison Blanche.

Cette démonstration de soutien, prévue au palais présidentiel de Varsovie, a pour but de rassurer ces neuf pays (la Bulgarie, la Tchéquie, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie) dont le point commun est d'être d'anciens membres de l'Union soviétique ou du Pacte de Varsovie et de se trouver sur le flanc oriental de l'Otan.



Les États-Unis ont accusé cette semaine la Chine d'envisager de fournir des armes à la Russie pour appuyer son offensive en Ukraine, ce que dément Pékin. Si c'était le cas, cela "changerait la donne" dans ce conflit qui dure depuis un an, estiment plusieurs experts.



"Sur la base des informations dont nous disposons (...) ils envisagent de fournir un soutien létal" à la Russie, avance Antony Blinken, chef de la diplomatie américaine, lors de sa visite en Turquie en début de semaine. "Le fait que M. Blinken ait choisi de rendre publiques ces préoccupations suggère que les États-Unis disposent de renseignements solides", estime Richard McGregor, chercheur spécialisé de l'Asie de l'Est à l'Institut Lowy de Sydney.

La Russie est la seule grande puissance qui soutient la Chine.Alexey Muraviev, professeur d'études stratégiques et de sécurité à l'université Curtin

Les "munitions chinoises rendraient la vie très difficile aux Ukrainiens, qu'il s'agisse de munitions d'artillerie, de munitions de précision ou d'armes de frappe à plus longue portée dont la Russie est à court", détaille Mick Ryan, ancien stratège et général de l'armée australienne aujourd'hui à la retraite.

Enfin, la perspective de voir la Russie perdre inquiète Pékin, selon Alexey Muraviev, professeur d'études stratégiques et de sécurité à l'université Curtin, à Perth en Australie. Dans ce cas de figure, "la Chine se retrouvera seule", analyse-t-il. "La Russie est la seule grande puissance qui soutient la Chine".

L'Assemblée générale des nations unies vote en faveur d'une résolution pour condamner le référendum russe d'annexion de trois provinces ukrainiennes, le 12 octobre 2022. AP Photo/Bebeto Matthews

Ce 22 février, l'Assemblée générale de l'ONU se réunit pour discuter d'une résolution appelant à une paix "juste et durable" en Ukraine. Le projet de résolution, sponsorisé par quelque 60 pays, "souligne la nécessité de parvenir, dans les meilleurs délais, à une paix globale, juste et durable en Ukraine conformément aux principes de la Charte des Nations unies". Il doit être soumis au vote à l'issue des débats qui commenceront à 15H00 (20H00 TU) et dureront au moins jusqu'au lendemain.

Comme de précédentes résolutions, le texte réaffirme l'"attachement" à "l'intégrité territoriale de l'Ukraine", "exige" le retrait immédiat des forces russes, et appelle à une "cessation des hostilités". Il ne fait pas référence en revanche au plan de paix en dix points présenté en novembre 2022 par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

A quelques kilomètres de la frontière de l'UE, des armes automatiques résonnent et des soldats courent, couverts par une fumée blanche. Dans l'ouest de la Biélorussie, seul allié de la Russie dans son conflit avec l'Ukraine, des militaires s'entraînent, "prêts" à tout. Un peu plus loin, des parachutistes s'exercent aux atterrissages, quand d'autres avancent harnachés sur une corde raide, sous les yeux d'un groupe de journalistes, invités dans ce pays où la presse occidentale n'est autorisée à venir qu'en de très rares occasions.

La Biélorussie, dirigé d'une main de fer par Alexandre Loukachenko depuis 1994, est sous le coup de sanctions européennes et américaines à la fois pour sa répression de l'opposition et pour avoir prêté son territoire aux forces russes pour son offensive contre l'Ukraine le 24 février 2022.

Si le président biélorusse ne cesse de dire que son armée (quelque 65 à 70 000 hommes) n'ira pas combattre sur le sol ukrainien, l'inquiétude grandit depuis des mois que ses forces puissent rejoindre le champ de bataille à la faveur d'une nouvelle offensive de Moscou. D'autant qu'un nombre inconnu mais conséquent de soldats russes restent déployés en Biélorussie.