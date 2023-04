DIRECT - Guerre en Ukraine : vers une prolongation de l’accord sur les exportations de céréales ukrainiennes ?

Lundi 24 avril

Antonio Guterres a remis à Sergueï Lavrov "une lettre pour le président Vladimir Poutine, traçant les contours d'une voie à suivre proposée pour améliorer, prolonger et étendre" l'accord qui permet depuis juillet dernier l'exportation de céréales ukrainiennes via la mer Noire malgré le conflit, selon un communiqué de ses services. Une lettre similaire a été envoyée "aux deux autres signataires" de cet accord jugé capital pour la sécurité alimentaire mondiale, l'Ukraine et la Turquie.



L'"initiative de la mer Noire pour les exportations de céréales" a été renouvelée une deuxième fois le 19 mars. Mais la Russie avait alors insisté pour une prolongation de 60 jours, et non la reconduction tacite de 120 jours, mettant en avant ses objections concernant l'application d'un accord parallèle pour ses propres exportations de produits agricoles, en particulier d'engrais, toujours entravées par les sanctions occidentales.