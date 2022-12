DIRECT - Guerre en Ukraine : vers la fin des exportations de pétrole russe vers les pays utilisant le prix plafond

Puis, je serai à Kiev mercredi pour une réunion de travail avec @oleksiireznikov. Notre soutien à l’Ukraine est continu depuis le début de la guerre. https://t.co/ugAd7tDdBj — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) December 26, 2022

Sébastien Lecornu, ministre français des Armées, doit se rendre ce mercredi à Kiev pour une réunion de travail avec son homologue ukrainien Oleksii Reznikov.À partir du 1er février, les pays utilisant le plafonnement du pétrole russe ne pourront plus se procurer d'or noir auprès de la Russie.Ce prix plafond a été fixé début décembre à 60 dollars par baril par l'Union européenne, le G7 et l'Australie. Il vise à priver Moscou de revenus importants pour financer son intervention militaire en Ukraine.

"J'ai un peu paniqué", raconte Sofie, propriétaire d'une maison mal isolée de 90 mètres carrés à Oostduinkerke, en Belgique, chauffée par une chaudière au gaz. Elle payait 120 euros par mois avant la guerre pour gaz et électricité: sa facture est passée à 330 euros. À la réflexion, elle ne regrette pas cette "prise de conscience". Aujourd'hui elle surveille sa consommation, chauffe à 18°C, et se renseigne pour installer panneaux solaires et double vitrage...

Comme Sofie, une nouvelle génération de Belges, de Français ou d'Italiens a perdu en 2022 son insouciance énergétique et appris à surveiller ses radiateurs. Dans l'ancien monde, le gaz était abondant et pas cher. Son prix de référence sur le marché européen variait peu, autour de 20 euros le mégawattheure. Cette année, il est monté jusqu'à 300 avant de retomber vers 100 euros. Cela est dû à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et à la fermeture progressive des gazoducs russes vers l'Europe.



3h00 TU. En Ukraine se livre une guerre dans les airs.



Dix mois après le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la guerre est-elle entrée dans une nouvelle phase ? Aux affrontements au sol, s’ajoutent la bataille des airs. Face à la pluie de missiles et de drones russes qui s’abattent sur le sol Ukraine, Washington s’est engagé à livrer des missiles anti-aériens à Kiev.