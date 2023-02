DIRECT - Guerre en Ukraine : autour de Bakhmout, la situation "de plus en plus compliquée"

Le chef des services de renseignement ukrainiens, Kyrylo Boudanov, ne voit "aucun signe" lui faisant croire que la Chine va livrer des armes à la Russie. Il affirme celadans une interview diffusée par la radio Voice of America. "Je ne partage pas cette opinion", déclare Kyrylo Boudanov dans cette interview réalisée en ukrainien le 25 février, en se référant aux accusations des Etats-Unis - fermement démenties par Pékin - selon qui la Chine envisage de livrer des armes à la Russie pour l'aider dans son offensive contre l'Ukraine.

À l'heure actuelle, je ne pense pas que la Chine acceptera de transférer des armes à la Russie... Je ne vois aucun signe que de telles choses soient même discutées.Kyrylo Boudanov, chef des services de renseignements ukrainiens

Relancé par Voice of America sur les accusations américaines, Kyrylo Boudanov répond : "Je suis le chef des services de renseignement et je me base, avec tout le respect que je vous dois, non pas sur les opinions de personnes individuelles, mais uniquement sur des faits. Je ne vois pas de tels faits".

Ces accusations ont notamment été lancées par le directeur de la CIA William Burns dans une interview diffusée par la chaîne CBS le 26 février, soit le lendemain des déclarations de Kyrylo Boudanov.

"La situation devient de plus en plus compliquée",déclare le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans son message quotidien. "L’ennemi détruit systématiquement tout ce qui peut être utilisé pour protéger nos positions", ajoute-t-il. Il qualifie de "vrais héros" les soldats ukrainiens engagés dans cette bataille.

Depuis l'été, les troupes de Moscou tentent de prendre la ville de Bakhmout, à l'importance stratégique contestée mais devenue un symbole de la lutte pour le contrôle de la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Dans des propos diffusés lundi par la télévision russe, le chef de la région de Donetsk (Ukraine orientale) nommé par Moscou, Denis Pushilin, a assuré que toutes les voies d'accès à la ville-forteresse de Bakhmout sont "à portée d'armes" des forces pro-russes.