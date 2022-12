DIRECT - Guerre en Ukraine : le ministre français des Armées promet d'aider l'Ukraine

Aux alentours de 6 heures, les alarmes de raid aérien ont retenti à Kiev, la capitale de l'Ukraine, dans la région de Kherson et Mykolaïv et dans l'ouest, à Zhytomyr. "Une alerte aérienne a été annoncée dans la capitale ! S'il vous plaît abritez-vous !" poste l'administration militaire de Kiev sur Telegram.

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov s'est dit "convaincu" que la Russie atteindrait ses objectifs en Ukraine à force de "patience" et "d'entêtement", notamment la reconnaissance de quatre régions ukrainiennes dont Moscou revendique l'annexion.

"Je suis convaincu que grâce à notre entêtement, notre patience et notre détermination, nous défendrons nos nobles objectifs, ceux vitaux pour notre peuple et notre pays", déclare Sergueï Lavrov, lors d'une interview diffusée le 28 décembre sur la chaîne de télévision russe Pervy Kanal. "Cela en restant toujours ouvert à un dialogue équitable et à des accords pour assurer une sécurité égale et indivisible en Europe", poursuit-il.

"Les présidents (Volodymyr) Zelensky et (Emmanuel) Macron ont demandé (...) de leur faire des propositions pour le mois de janvier pour redéfinir un agenda" commun sur le soutien militaire français, détaille le ministre français des Armées Sébastien Lecornu lors d'une conférence de presse avec son homologue ukrainien, Oleksiï Reznikov.

Le ministe français des Armées Sébastien Lecornu et le ministre de la Défense ukrainien Olenksii Reznikov, lors d'une conférence de presse à Kiev le 28 décembre 2022. AP Photo/Efrem Lukatsky

Il indique avoir eu des échanges avec le ministre ukrainien sur la "situation tactique et stratégique" sur le terrain et sur "les besoins de l'armée ukrainienne pour les semaines à venir". Selon un communiqué de la présidence ukrainienne, "Volodymyr Zelensky a informé Sébastien Lecornu de la situation au front et des besoins urgents de défense" de l'armée ukrainienne.