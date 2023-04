DIRECT Ukraine : Joe Biden réclame la libération du journaliste américain, arrêté en Russie

Le journaliste du Wall Street Journal, Evan Gershkovich, est escorté par des officiers du tribunal de Lefortovsky jusqu'à une camionnette, à Moscou, en Russie, le jeudi 30 mars 2023. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'adresse aux médias lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre slovaque Eduard Heger, la présidente moldave Maia Sandu, le Premier ministre slovène Robert Golob, le Premier ministre croate Andrej Plenkovic lors du sommet de Bucha à Kiev, en Ukraine, le vendredi 31 mars 2023. (AP Photo/Evgeny Maloletka)

Wimbledon a craqué. Sous la pression de l'ATP et de la WTA, les organisateurs du tournoi londonien ont annoncé vendredi accepter "sous conditions" la participation des Russes et Biélorusses cette année, malgré la poursuite de la guerre en Ukraine, appliquant ainsi la politique des autres épreuves du Grand Chelem."Notre intention actuelle est d'accepter la participation des joueurs russes et biélorusses à condition qu'ils concourent comme des athlètes +neutres+ et qu'ils remplissent les conditions voulues", a écrit l'All England Lawn Tennis Club (AELTC) dans un communiqué.Les organisateurs précisent qu'il "leur sera interdit d'exprimer leur soutien à l'invasion russe de l'Ukraine" et que les joueurs "recevant des aides financières" de la Russie ou de la Biélorussie pour participer au tournoi ne seront pas admis sur le gazon londonien."Nous condamnons toujours totalement l'invasion illégale par la Russie et nous maintenons notre profond soutien au peuple d'Ukraine", a souligné le président de l'AELTC, Ian Hewitt, en assurant que la décision annoncée vendredi avait été "incroyablement difficile" à prendre.L'an dernier, poussé par le gouvernement britannique, le Majeur sur gazon avait refusé les joueurs russes et biélorusses, provoquant la colère des instances dirigeantes des circuits professionnels masculin ATP et féminin WTA.Ceux-ci avaient décidé de priver le tournoi londonien de points de classement ATP et WTA en insistant sur la rupture, induite par la décision de Wimbledon, du principe "fondamental" d'équité entre tous les joueurs de participer à tous les tournois "en fonction de leur mérite et sans discrimination".Joe Biden demande à Moscou de "laisser partir" un journaliste américain arrêté en Russie, dont l'employeur, le Wall Street Journal, réclame pour sa part l'expulsion de l'ambassadeur et des journalistes russes en poste aux Etats-Unis."Laissez-le partir", a lancé le président américain à l'intention du gouvernement russe, face à des journalistes qui sollicitaient, à la Maison Blanche, sa première réaction publique sur cette affaire.Evan Gershkovich, reporter russophone âgé de 31 ans et reconnu pour sa rigueur, a été arrêté à Ekaterinbourg, dans l'Oural, pour des soupçons d'"espionnage"."Expulser l'ambassadeur russe des Etats-Unis, ainsi que les journalistes russes y travaillant, serait la moindre des choses", affirme de son côté le quotidien américain, dans un éditorial publié dans la nuit de jeudi à vendredi."Le moment choisi pour l'arrestation ressemble à une provocation calculée pour embarrasser les Etats-Unis et intimider la presse étrangère qui travaille toujours en Russie", a-t-il ajouté.Dans une lettre adressée au personnel vendredi soir, la rédactrice en chef du "WSJ" a assuré que tout serait fait pour "assurer la libération d'Evan" et a remercié ceux qui se sont mobilisés en ce sens ces derniers jours."Votre sécurité est ce qui compte le plus pour moi, et nous continuerons à la protéger, quel que soit l'endroit d'où vous effectuez vos reportages", a-t-elle ajouté."Evan est un membre de la presse libre qui, jusqu'à son arrestation, faisait son métier de journaliste. Toute suggestion du contraire est fausse", a encore écrit Emma Tucker, qualifiant les agissements de la Russie de "totalement injustifiés".Le Kremlin a mis en garde jeudi Washington contre toute forme de représailles visant les médias russes travaillant aux Etats-Unis après l'arrestation du journaliste américain pris, selon Moscou, "en flagrant délit" d'espionnage."Concernant la demande d'expulsion de tous les journalistes russes, le journal (le WSJ) peut dire cela, mais cela ne devrait pas se produire. Il n'y a simplement aucune raison pour cela", a déclaré vendredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, devant des journalistes. Il a ajouté que le journaliste américain "a été pris en flagrant délit (d'espionnage)" et que "la situation est claire".Le président Volodymyr Zelenskiy déclare que l'Ukraine ne pardonnera jamais aux troupes russes responsables des atrocités commises à Boutcha, alors que la ville près de Kiev marquait l'anniversaire de sa reprise après 33 jours d'occupation.Les forces ukrainiennes ont repris le contrôle des petites villes de Boutcha et Irpin au nord-ouest de Kiev fin mars de l'année dernière alors que les forces d'invasion russes abandonnaient leur tentative de s'emparer de la capitale.Moscou dément les accusations d'exécutions, de viols et de tortures par ses troupes d'occupation qui ont laissé des corps dans les rues lors de leur fuite."Le mal russe s'effondrera ici même en Ukraine et ne pourra plus jamais se relever. L'humanité l'emportera", a déclaré Volodymyr Zelensky, menant une cérémonie au cours de laquelle le drapeau ukrainien a été hissé à Boutcha .Le président a remis des médailles aux soldats impliqués dans la reprise de la ville, et des proches ont reçu des médailles au nom des soldats tombés qui les ont reçues à titre posthume."Lorsque Bucha a été désoccupée, nous avons vu que le diable n'était pas quelque part là-bas mais sur le terrain. La vérité odieuse sur ce qui se passait dans les territoires temporairement occupés a été révélée au monde", a déclaré Volodymyr Zelensky.Des images de cadavres gisant dans la rue ont été diffusées à travers le monde après que l'Ukraine a repris le contrôle. Kiev affirme que plus de 1 400 personnes ont été tuées à Boutcha pendant l'occupation, dont 37 enfants, plus de 175 personnes ont été retrouvées dans des fosses communes et des chambres de torture, et 9 000 crimes de guerre russes ont été identifiés.Des enquêteurs internationaux recueillent actuellement des preuves de crimes de guerre à Irpin, Bucha et ailleurs. Zelensky a décrit Boutcha comme un "symbole des atrocités" des forces d'occupation russes."Nous n'oublierons jamais les victimes de cette guerre, et nous traduirons certainement tous les meurtriers russes en justice", a écrit Zelensky sur les réseaux sociaux. "Nous ne pardonnerons jamais. Nous punirons tous les auteurs."Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est engagé vendredi à vaincre le "Mal russe" et a promis un "nouveau Nuremberg" à l'occasion du premier anniversaire du retrait russe de Boutcha, ville martyre devenue un symbole criant "des atrocités" imputées aux troupes de Moscou en treize mois d'offensive meurtrière.De son côté, le président russe Vladimir Poutine a signé un décret validant une nouvelle doctrine de politique étrangère, qui selon son chef de la diplomatie Sergueï Lavrov souligne "la nature existentielle des menaces" occidentales visant la Russie.Les violations des droits humains sont devenues "scandaleusement routinières" en Ukraine, a dénoncé depuis Genève le Haut-Commissaire des droits de l'homme, Volker Türk.Le président français Emmanuel Macron a été plus loin, accusant les dirigeants russes d'avoir "laissé faire, voire encouragé" les crimes de guerre qui ont été "systématisés" en Ukraine.