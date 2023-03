DIRECT - Guerre en Ukraine : Wagner progresse sur Bakhmout

La vidéo, devenue virale, d'un soldat ukrainien apparemment fusillé après avoir clamé "Gloire à l'Ukraine" alors qu'il était prisonnier, "semble authentique", indique le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme.

Nous avons connaissance de cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux qui montre un soldat ukrainien hors de combat apparemment exécuté par les forces armées russes. Sur la base d'un examen préliminaire, nous pensons que la vidéo semble authentique.Porte-parole du Haut-Commussariat de l'ONU aux droits de l'homme



Le président français Emmanuel Macron a évoqué avec son homologue américain Joe Biden les "perspectives" de "retour de la paix en Europe" sur le "long-terme", tout en réaffirmant le soutien à l'Ukraine face à la Russie, arapporte mercredi la présidence française dans un communiqué.

Dans un appel téléphonique qui s'est tenu le 7 mars, les deux dirigeants "ont réitéré leur détermination à apporter à l'Ukraine le soutien militaire nécessaire, aussi longtemps qu'il le faudra, pour faire échouer l'agression russe", selon ce communiqué. Le chef de l'Etat français a lui "abordé avec son homologue américain les perspectives pour, à plus long-terme, un retour de la paix en Europe". "Les deux présidents ont notamment discuté des garanties de sécurité qui pourraient être apportées à l'Ukraine dans ce cadre", ajoute sans plus de précisions.

L'Ukraine n'est pas impliquée dans le spectaculaire sabotage des gazoducs Nord Stream en mer Baltique en septembre 2022, a affirme le ministre ukrainien de la Défense après des informations de presse les attribuant à "un groupe pro-ukrainien".

"Cela ne vient pas de notre action", affirme Oleksiï Reznikov, interrogé en marge d'une réunion européenne à Stockholm. Sur la base d'informations obtenues par le renseignement américain, le New York Times a imputé mardi le sabotage à un "groupe pro-ukrainien", mais sans implication du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Activer le mode économie de guerre". Les ministres de la défense de l'Union européenne se réunissent pour préparer un plan de livraisons de munitions à l'Ukraine, malgré des stocks sous pression, avec un premier volet d'urgence à un milliard d'euros. L'armée ukrainienne, qui en tire des milliers chaque jour pour repousser l'envahisseur russe, fait face à un manque criant d'obus de 155mm pour ses canons, ont mis en garde ces dernières semaines ses soutiens occidentaux.

Les ministres, réunis à Stockholm ce mercredi en présence du secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg et de leur homologue ukrainien Oleksiï Reznikov, doivent plancher sur un plan en trois volets. L'objectif est d'avancer pour une adoption le 20 mars lors d'une réunion des chefs de la diplomatie européenne.



Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner affirme que ses troupes ont pris "toute la partie orientale" de la ville de Bakhmout, épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine."Les unités Wagner ont pris toute la partie orientale de Bakhmout, tout ce qui est à l'est de la rivière Bakhmoutka", indique Evguéni Prigojine, dans un message audio publié par son service de presse.



Kiev dément toute implication dans le sabotage l'an dernier des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique que le New York Times impute à un "groupe pro-ukrainien", sur la base d'informations obtenues par le renseignement américain. Les données collectées par les services américains du renseignement suggèrent que les auteurs derrière le sabotage des deux gazoducs étaient des "adversaires du président russe Vladimir Poutine", écrit le New York Times.

Depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou, le 24 février 2022, les deux gazoducs ont été au coeur de tensions géopolitiques, attisées après la décision de Moscou de couper les livraisons de gaz à l'Europe en représailles présumées contre les sanctions occidentales. Le 26 septembre 2022, quatre énormes fuites de gaz précédées d'explosions sous-marines avaient été détectées sur les gazoducs reliant la Russie à l'Allemagne, toutes dans les eaux internationales. Hors service au moment des faits, les deux gazoducs contenaient toutefois d'importantes quantités de méthane.

Seuls 44% des Ukrainiens soutiennent le mariage homosexuel et 30% le droit des personnes du même sexe à adopter, selon un sondage du NDI. L'invasion russe a toutefois fait passer ces divisions au second plan et les activistes soulignent que les efforts de l'Ukraine pour rejoindre l'UE est un autre moteur en faveur d'une nouvelle législation.

La résistance à l'influence russe a ainsi conduit les Ukrainiens à rejeter des "valeurs traditionnelles" défendues par Moscou. "Les gens ne veulent aucun lien avec la Russie, même dans leurs idées", explique Edward Reese, chargé de communication pour l'organisation KyivPride, qui estime que "la guerre a vraiment changé les Ukrainiens".

Une Ukrainienne, enveloppée dans le drapeau de son pays, participe à une manifestation marquant le premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. AP Photo/Alvaro Barrientos

Sima Bahours, directrice de l'ONU Femmes, tire la "sonnette d'alarme" lors d'un débat "femmes, paix et sécurité" devant le Conseil de sécurité. Elle cite la guerre en Ukraine où les "femmes et leurs enfants représentent 90% des près de huit millions d'Ukrainiens contraints de partir dans d'autres pays".Devant la presse, elle fustige "la violence et l'oppression auxquelles sont confrontées les femmes et les filles à travers le monde -- en Iran, en Afghanistan, dans des zones d'Ukraine occupées par la Russie et dans tant d'autres endroits". Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'Économie sociale et solidaire, représentant la France au Conseil de sécurité détaille que "seulement 28% des accords de paix contiennent des stipulations relatives à la place des femmes et durant les 25 dernières années, seuls 2% des médiateurs et 8% des négociateurs étaient des femmes".