DIRECT - Guerre en Ukraine : vague de frappes massives dans le pays

L'Ukraine a abattu 34 missiles sur 81 et quatre drones lancés par la Russie lors d'une nouvelle vague de frappes massives contre ses "infrastructures essentielles", annonce le commandant en chef des forces armées ukrainiennes. La défense anti-aérienne ukrainienne a réussi à abattre "34 missiles" sur 81 ainsi que quatre drones explosifs Shahed de fabrication iranienne sur huit, indique le général Valery Zaloujny sur Telegram.



Quarante pour cent des usagers à Kiev sont privés de chauffage ce matin à la suite de frappes massives russes sur l'Ukraine, indique l'administration militaire de la capitale. "Des coupures d'électricité d'urgence ne permettent pas d'assurer le chauffage de 40% des consommateurs de Kiev", précise l'administration sur Telegram.

Une frappe russe a tué au moins quatre civils - deux hommes et deux femmes - dans la région ukrainienne de Lviv (ouest) tôt ce matin, annonce le gouverneur régional, en pleine nouvelle vague de bombardements à travers l'Ukraine.

Un missile russe est tombé sur un quartier résidentiel dans le district de Zolotchiv, détruisant trois maisons, précise le gouverneur, Maksym Kozytsky, sur Telegram. "Les débris sont en train d'être déblayés, d'autres personnes peuvent être en-dessous", ajoute-t-il.

Le centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par l'armée russe dans le sud de l'Ukraine, est coupée du réseau électrique ukrainien après une frappe russe, affirme l'opérateur nucléaire ukrainien. Il met en garde sur un risque d'accident.

"La dernière ligne de communication entre la centrale nucléaire occupée de Zaporijjia et le réseau électrique ukrainien a été coupée à cause d'attaques de roquettes" russes, indique dans un communiqué Energatom. Il précise que des générateurs diesel de secours ont été enclenchés pour assurer l'alimentation minimale de la centrale.

Une nouvelle explosion a retenti ce matin dans l'ouest de Kiev. Au moins deux personnes ont été blessées, indique le maire de la capitale, en pleine vague de frappes russes.

"Une autre explosion dans la capitale. District de Sviatochyne, explique Vitali Klitschko, sur Telegram Les secours vont sur place. Des voitures sont en feu dans la cour d'un immeuble résidentiel." Il précise que deux personnes de ce quartier avaient été blessées et hospitalisées.

À Kharkiv, dans l'Est de l'Ukraine, "l'ennemi a mené environ 15 frappes sur la ville et la région. Les occupants ciblent une fois encore des installations essentielles" avant l'aube, déclare sur les réseaux sociaux le gouverneur de la région, Oleg Synegubov. "Selon les premières informations, un immeuble résidentiel privé de la région de Kharkiv a été touché", ajoute-t-il. Il annonce des précisions "claires" sur d'éventuelles victimes et sur l'ampleur des dégâts.

Trois missiles russes lancés depuis la région de Belgorod sont visibles à l'aube à Kharkiv, le 9 mars 2023. AP Photo/Vadim Belikov

Le maire de Kharkiv Igor Terekhov explique que "l'infrastructure énergétique" de la ville, la principale de la région, a été visée et qu'il y a des "problèmes" d'électricité dans certains quartiers. Des installations énergétiques de Kharkiv avaient déjà été touchées par des frappes russes mi-janvier.

Le gouverneur de la région d'Odessa (sud), Maksym Marchneko, rapporte de son côté que "des missiles ont frappé l'infrastructure énergétique régionale et endommagé des bâtiments résidentiels". Il parle d'une "frappe massive de missiles". L'attaque, survenue un peu plus d'un an après l'invasion par les troupes russes le 24 février 2022, n'a pas fait de mort, selon le gouverneur, mais des "restrictions d'approvisionnement en électricité" ont été mises en place.