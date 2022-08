DIRECT - Guerre en Ukraine : l'Agence internationale de l'énergie atomique a constitué une équipe pour l'inspection de la centrale de Zaporijjia

05h00 TU. Les experts de l'AIEA attendus à Zaporijjia la semaine prochaine.



Selon le New York Times, l'Agence internationale de l'énergie atomique a constitué l'équipe qui doit se rendre en Ukraine pour mener une inspection de la centrale nucléaire de Zaporijjia.



Parmi les membres de l'équipe on compte le directeur général de l'agence Rafael Mariano Grossi. D'après le journal Le Monde, il sera accompagné de 13 autres experts originaires de pays comme la France, l'Italie, la Pologne et la Lituanie. En revanche les États-Unis et le Royaume Uni ne sont pas représentés.