DIRECT - Guerre en Ukraine : l'armée de Volodymyr Zelensky se prépare à "une intense semaine" de combats

La Russie s'isole davantage du monde, de l'humanité.



Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine

Dimanche 9 mars, un bombardement russe a frappé une maison de Zaporijjia, une ville située au sud-est de l'Ukraine. Dans les décombres de l'habitation, les secours ukrainiens ont pu sauver une femme, grièvement blessée et traumatisée. Son époux et sa fille de 11 ans, eux, sont morts sur le coup.Selon une note publiée par le ministère britannique de la défense lundi 10 mars, la Russie a multiplié les assauts autour de la région de Donetsk dans le Donbass ces sept derniers jours. La ville de Marinka, située à 20 kilomètres au sud-ouest de Donestk, a été particulièrement visée par des frappes, rapporte le gouvernement britannique ce lundi. La ville aurait été “largement détruite” au cours des affrontements.Toujours selon les informations du ministère britannique de la Défense, les forces russes “donne une grande priorité aux opérations menées à la frontière avec Donetsk, précisément dans les zones de Marinka et Avdiivka".Une fuite de documents secrets a été révélée la semaine dernière par le New York Times. Elle concerne notamment des évaluations et des rapports des services de renseignement américains liés à la guerre en Ukraine, mais aussi aux alliés des États-Unis.Ces documents qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux pourraient s'avérer précieux pour Moscou, révélant à quel point les services de renseignement américains ont pénétré des parties de l'appareil militaire russe, analysent les médias américains.Selon le Washington Post, citant des responsables américains, certains semblent avoir été falsifiés. Mais la plupart correspondent aux rapports de la CIA qui circulent à la Maison Blanche, au Pentagone ou encore au département d'Etat, avance cette même source.Les États-Unis tentent d'évaluer les risques liés à la fuite de documents classifiés, qui concernent notamment l'invasion russe en Ukraine, pour leur sécurité nationale, a déclaré dimanche le Pentagone. "Une coopération inter-agence a été lancée pour évaluer l'impact que (la fuite de) ces documents photographiés pourrait avoir sur la sécurité nationale et sur nos alliés et partenaires", a déclaré une porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh.D'autant que certains documents contiennent des informations relatives aux pays alliés des États-Unis. L'un d'entre eux a par exemple mis en évidence les discussions gouvernementales en Corée du Sud sur la possibilité de fournir des obus d'artillerie américains à l'Ukraine, selon le New York Times. Le ministère américain de la Justice, qui a ouvert une enquête samedi, tente d'identifier la source des fuites et examine encore la validité des documents diffusés.Exclus par l'Église orthodoxe russe pour leur opposition à la guerre en Ukraine, cinq prêtres intégrés par la suite par le Patriarcat de Constantinople réunissent désormais leur nouvelle communauté, entres autres, dans une ancienne prison de la capitale lituanienne, Vilnius.Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a présenté ses voeux aux chrétiens du monde qui célèbrent les fêtes de Pâques. Il a également réagi aux bombardements ruses meurtriers survenus dans le weekend et qui ont fait au moins deux morts dans la ville de Zaporijjia au sud de l’Ukraine.Un bombardement qui visait délibérement des civils ukrainiens, vivement condamné par Volodymyr Zelensky. "L'armée russe a bombardé Zaporijjia avec des misiles S-300. C'est ainsi que l'État terroriste a célébré le dimanche des Rameaux", fustige-t-il dans la vidéo.Après avoir remercié ses alliés à l'instar de la Pologne ou encore les soldats ukrainiens mobilisés sur le front depuis le début de la guerre déclenchée par Moscou, le dirigeant ukrainien a assuré que son pays pourrait remporter la guerre et que “le mal va perdre”.Dimanche 9 avril, le pape François a condamné les nombreuses "pierres d'achoppement" à la paix dans le monde lors de son traditionnel message "Urbi et Orbi" pour la fête de Pâques.Comme en 2022, son message a accordé une place particulière à la guerre en Ukraine. "Réconforte les blessés et ceux qui ont perdu des proches à cause de la guerre et fais que les prisonniers puissent retourner sains et saufs dans leurs familles", a-t-il déclaré. Il a également appelé la communauté internationale à "mettre fin à cette guerre et à tous les conflits qui ensanglantent le monde".