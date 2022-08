DIRECT - Guerre en Ukraine : l'Europe se prépare au risque d'une crise énergétique

15h45 TU. Pedro Sánchez en Allemagne mardi pour parler énergie.



Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez se rendra mardi en Allemagne. Il y rencontrera le chancelier Olaf Scholz et participera à une réunion du gouvernement allemand, a annoncé son bureau. Ces rencontres ont lieu alors que la crise énergétique s'aggrave en Europe en raison du conflit ukrainien.

le premier ministre espagnol Pedro Sanchez, le 18 mars 2022 à Berlin. © Filip Singer/Pool via AP

15h37 TU. Entre les bombes à Mykolaïv, le théâtre revit dans un abri souterrain



C'est l'agitation des jours de première au théâtre d'art dramatique de Mykolaïv, en Ukraine : on y a rejoué jeudi pour la première fois depuis le début de la guerre, dans un abri souterrain, pour échapper aux bombes qui touchent la ville quotidiennement. "Nous avons besoin de ce lieu pour combattre nous aussi sur le front culturel", assure le directeur artistique de 'létablissement, Artiom Svytsoun.



Port stratégique du sud de l'Ukraine, Mykolaïv, une ville qui comptait 500.000 habitants avant l'invasion russe lancée le 24 février, porte les cicatrices des bombardements qui la frappent presque quotidiennement depuis six mois.

14h43 TU. Un nouveau centre d'hébergement des réfugiés va ouvrir dans le XIXe arrondissement de Paris.



Les autorités vont mettre à disposition un espace du XIXe arrondissement de la capitale pour accuillir les régufiés ukrainiens, a indiqué la préfecture dans un communiqué. Il s'agit du au Paris Event Center, un site régulièrement utilisé lors des opérations de mise à l'abri de migrants.

Jusqu'à présent, 874 000 personnes ont déjà fui l'Ukraine vers les pays voisins. Ici, le 2 mars, certains quittaient Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine pour se rendre plus à l'ouest. AP/ Andriy Andriyenko

14h13 TU. Le centre d'accueil des réfugiés ukrainiens à Paris déménage.



Le grand et unique centre d'accueil pour les réfugiés ukrainiens à Paris va fermer dimanche, a annoncé vendredi la préfecture de la région Ile-de-France (Prif), qui va dédier un nouvel espace plus modeste à l'orientation et l'hébergement d'urgence réservé à ces déplacés.



Depuis mi-mars, les personnes fuyant la guerre en Ukraine sont prises en charge dans un hall du parc des expositions de la Porte de Versailles, à Paris, où un espace est dédié aux démarches administratives et un autre à l'hébergement d'urgence avant le logement.



13h49 TU. La présidence de l'UE organise une réunion d'urgence sur la crise énergétique.



La Premier ministre tchèque, dont le pays assure la présidence de l'Union européenne, a déclaré vendredi que son pays allait convoquer une réunion d'urgence pour faire face à la crise énergétique liée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La présidence tchèque "convoquera une réunion d'urgence des ministres de l'Energie afin de discuter de mesures d'urgence spécifiques pour faire face à la situation énergétique", a déclaré le Premier ministre Petr Fiala dans un tweet.

.@EU2022_CZ will convene an urgent meeting of Energy Ministers to discuss specific emergency measures to address the energy situation. — Petr Fiala (@P_Fiala) August 26, 2022

Nous sommes dans une guerre énergétique avec la Russie.

Jozef Sikela, ministre tchèque de l'Industrie et du Commerce.

13h43 TU. TotalEnergies annonce céder sa participation dans un champ gazier russe à son partenaire Novatek.



Le géant français TotalEnergies a annoncé vendredi dans un communiqué s'être accordé avec son partenaire russe Novatek pour lui céder sa participation de 49% dans la société Terneftegaz qui exploite le champ gazier de Termokarstovoïe en Russie. Selon le journal Le Monde, qui se fonde sur plusieurs documents et une enquête de l'ONG Global Witness, ce champ gazier russe a fourni du condensat de gaz à une raffinerie russe, qui en a fait du kérosène, lequel aurait ensuite été expédié pour alimenter des avions russes engagés dans le conflit en Ukraine, ce que TotalEnergies a fermement démenti, précisant vendredi que les démarches pour la cession avaient commencé début août.

13h39 TU. "On ne sait pas où on va jouer" déclare le coach du Stade rennais avant une rencontre face au Dynamo Kiev.



Le Dynamo Kiev, le club de football installé dans la capitale ukrainienne, est très éprouvé par la guerre en Ukraine. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine le 24 février dernier, il a été contraint de disputer ses récents tours préliminaires européens à Lodz, en Pologne. Mais le club de la capitale ukrainienne reprend néanmoins progressivement son quotidien avec le redémarrage du championnat national. Les championnats européens de C3 et C4 vont débuter et le club s'apprête à jouer face aux joueurs de Rennes."On ne sait pas où on va jouer", a prévenu le président du Stade Rennais Olivier Cloarec.

Les joueurs du Dynamo Kiev enrouéls dans des drapeaux ukrainiens peu de temps avant une rencontre amicale face à Benfica pendant les playoffs de la Champions League. Lisbonne, Portugal - 23 août 2022. AP/Armando Franca

13h40 TU. "Nous sommes dans une guerre énergétique avec la Russie", selon le ministre tchèque de l'Industrie et du Commerce.



Les 27 États membres de l'UE tentent de réduire leur dépendance en matière d'approvisionnement en pétrole et en gaz à l'égard de la Russie. La réduction des approvisionnements et l'inquiétude quant à l'avenir ont provoqué une hausse vertigineuse des prix de l'énergie en Europe. "Nous sommes dans une guerre énergétique avec la Russie et cela nuit à l'ensemble de l'UE", a déclaré le ministre tchèque de l'Industrie et du Commerce, Jozef Sikela. Selon lui, un conseil européen de l'énergie devrait se réunir "le plus tôt possible".



12h58 TU. Les Russes et Bélarusses d'Ukraine pris entre deux feux.



Des dizaines de milliers de citoyens russes et bélarusses vivent en Ukraine. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, la plupart d'entre eux sont horrifiés et soutiennent sans réserve leur pays d'accueil face aux crimes de Moscou. Mais certains voient les obstacles administratifs s'accumuler au point de compromettre leur futur.



11h33 TU. La centrale nucléaire de Zaporijjia raccordée au réseau, d'après l'opérateur



"Un des réacteurs de la centrale de Zaporijjia arrêtés la veille a été reconnecté au réseau électrique aujourd'hui" à 11h04 GMT, a annoncé Energoatom sur Telegram. Il a assuré que ses systèmes de sécurité fonctionnaient normalement.

"La guerre en aucun cas ne doit porter atteinte à la sûreté nucléaire du pays, de la sous-région et de nous tous. Le nucléaire civil doit être totalement protégé", a insisté le président français en marge d'un déplacement à Alger.Le ministre des Finances turc a affirmé que les entreprises turques ne devraient pas s'inquiéter du risque de sanctions américaines concernant le commerce avec la Russie. Washinton a mis en garde les organisations patronales turques à ce sujet.L'Ukraine a annoncé préparer le raccordement au réseau électrique de sa centrale nucléaire de Zaporijjia. La plus grande centrale d'Europe, aux mains des Russes, a été débranchée jeudi 25 août.L'hebdomadaire allemand Der Spiegel affirme que les services russes auraient espionné la formation de soldats ukrainiens à l'utilisation de nouveaux armements sur des bases militaires, dont une américaine, situées en Allemagne.



TotalEnergies a indiqué dans un communiqué avoir reçu des éléments nouveaux de son partenaire russe Novatek. Il affirme que le combustible fabriqué par leur co-entreprise n'est pas destiné aux avions de guerre russes.

Nous réfutons catégoriquement l’ensemble des allégations infondées qui sont faites dans l'article du journal @lemondefr. Non, TotalEnergies ne produit pas de kérosène pour l'armée russe. Nous vous invitons vivement à lire nos réponses https://t.co/IdxyQ1URxy https://t.co/XO47L6dp4N — TotalEnergies (@TotalEnergies) August 25, 2022

Le groupe français dément ainsi de nouveau des informations parues dans Le Monde et rassemblées avec l'ONG Global Witness. Le journal déclarait que du du gaz co-produit par le groupe en Sibérie aboutissait in fine sur des bases de l'armée russe engagée en Ukraine.