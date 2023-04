DIRECT - Guerre en Ukraine : l’offensive russe se concentre à Bakhmout, l’armée de Moscou en difficulté

Chaque jour, quel que soit le temps, nous nous réunissons à 9 heures précises... de cette façon, nous envoyons un signal à l'univers quant à notre désir profond de vaincre les Russes.

Natalia Tchaïka, une spectatrice fidèle.

Dimanche 2 avril, le bloggueur russe Vladlen Tatarski a été tué dans un attentat à la bombe perpétré dans un café à Moscou en Russie. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine le 24 février 2023, il s'était fait remarquer par ses positions pro Poutine et était largement favorable à la guerre en Ukraine. AP/Dmitri Lovetsky

Despite the sadness and pain of war, may the holy Ramadan be bright for you! May Iftar bring consolation to everyone in the world, in the Muslim community, wherever you happen to be now. The big world Muslim community can always rely on Ukraine, on our respect and solidarity. pic.twitter.com/BCWfZORBP2 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 7, 2023

Aujourd'hui, nous allons fonder une tradition nouvelle en Ukraine. Nous fêtons l'iftar à un niveau officiel, avec nos guerriers musulmans, nos héros, qui sont ici aujourd'hui.Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine

Un bateau se charge en céréales sur la Mer Noire, en Roumanie, le 21 juin 2022. La Roumanie est devenue un hub d'exportation de produits agricoles ukrainiens. AP/Vadim Ghirda

A few thoughts on the current course of the war, Russia’s winter offensive, battle of Bakhmut, and how this phase might affect the coming months. Also check out the WOTR podcast episode below that covers some of this. Thread. 1/ https://t.co/MytLGwn1jt — Michael Kofman (@KofmanMichael) April 4, 2023

L'armée russe a probablement les ressources et les effectifs pour monter une défense tenace.

Michael Kofman, analyste américain.

Des soldats ukrainiens s'entraînant à tirer avec un AS90 quelque part en Angleterre le 24 mars 2023. Il s'agit de la deuxième cohorte d'artilleurs ukrainiens à apprendre à manier le formidable canon automoteur AS90 155mm. © AP Photo/Kin Cheung

Les élites russes sont unies dans la conviction que puisque Poutine a commencé la guerre, il doit la gagner.

Tatiana Stanovaya, institut Carnegie

Sous la pluie, Valentin Doudkine, 80 ans, vide l'eau tombée dans les tubes de son trombone, assemble son instrument et, comme chaque matin, commence à faire sonner l'hymne ukrainien: "L'Ukraine n'est pas encore morte."La musique résonne dans la cour d'immeuble à Kiev, bordée de tours multicolores, bientôt relayée par les jappements des chihuahuas d'une habitante vêtus de petits imperméables pour chiens jaunes et bleus, les couleurs nationales.Après 30 ans sans jouer, ce directeur d'orchestre retraité de la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, où se concentrent aujourd'hui les combats, a repris le trombone au début du conflit contre la Russie, en février 2022."Nous nous sommes levés tôt, j'ai pris le trombone et je suis venu ici... J'ai accroché (la partition) à un arbre", raconte le musicien à l'AFP. "Les gens ont commencé à venir, à se rassembler, à me remercier : +tu nous remontes le moral, tu nous ramènes à la vie+."Plusieurs centaines de personnes, dont le chef du groupe paramilitaire Wagner, se sont rassemblées samedi à Moscou pour les funérailles d'un célèbre blogueur militaire soutenant l'attaque en Ukraine et récemment tué dans un attentat à la bombe.Dimanche dernier, Maxime Fomine, connu sous le pseudonyme de Vladlen Tatarskiï, a été tué dans un attentat à la bombe dans un café de Saint-Pétersbourg appartenant au chef du groupe paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine. Moscou a accusé Kiev et des "agents" de l'opposant emprisonné Alexeï Navalny d'être impliqués dans cet assassinat. L'Ukraine a, de son côté, affirmé qu'il s'agissait d'un règlement de comptes interne aux milieux soutenant l'offensive en Russie.Pour la toute première fois, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a célébré l'iftar aux côtés de combattants de confession musulmane. Pendant le ramadan, ce repas sacré marque pour les pratiquants le moment de rupture du jeûne. Le dirigeant a également rendu hommage au peuple tatar de Crimée avant de remettre des médailles militaires aux soldats mobilisés depuis le début de l'invasion russe.L'offensive hivernale russe avait été annoncée avec fracas et crainte par l'Ukraine. Mais comme souvent depuis le début de cette guerre, elle s'est révélée décevante pour la Russie, plus que jamais condamnée à s'inscrire dans le temps long. Les deux armées se battent des rives de la mer Noire au nord-est de l'Ukraine. Une ampleur qui éparpille les forces et rend improbable une quelconque percée spectaculaire."Bakhmout est devenue une zone de forte usure avec des pertes en hausse des deux côtés", relevait mercredi l'Institut américain Hudson. Le groupe paramilitaire russe Wagner a revendiqué début avril la prise de la mairie de cette ville. Mais les combats perdurent et le patron de Wagner Evguéni Prigojine a admis, au moment de la visite d'un cimetière, que ce dernier "continuait de s'agrandir". Et "même si Bakhmout tombe", l'armée russe ne parviendra pas à "prendre le contrôle de la région de Donetsk, un de ses principaux objectifs territoriaux", assure l'institut Hudson.Selon Léo Péria-Peigné, de l'Institut français des relations internationales (IFRI), les Russes n'ont conquis que 70 kilomètres carrés en mars. Un gain misérable. "L'armée russe manque d'homme formés", affirme-t-il à l'AFP, avec des "problèmes d'approvisionnement en munitions d'artillerie. On se rapproche de l'équilibre entre les deux camps". A cet égard, "l'offensive russe se passe aussi mal que prévu. La question est de savoir à quel point les Russes vont s'épuiser et seront forcés de rationner les munitions", estime sur Twitter l'analyste américain Michael Kofman. Selon lui, le chef d'état-major de l'armée russe Valéri Guérassimov "épuise les forces avec des offensives inopportunes et inefficaces" qui pourraient les rendre "vulnérables".Depuis un an, la guerre épuise les machines et décime les soldats. Et en l'absence de chiffres fiables, chaque camp juge les pertes ennemies supérieures. "Cela profite à la Russie (...). L'Ukraine a dépensé beaucoup de forces pour garder ces villes sans grande importance stratégique", assure à Moscou l'analyste militaire indépendant Alexandre Khramtchikhine.Les pertes russes excèdent probablement "de beaucoup la moitié du total des engins en unités ou en stocks" pouvant être restaurés, dont "disposait la force opérationnelle terrestre" en février 2022, écrivent de leur côté Philippe Gros et Vincent Tourret dans une analyse pour la Fondation pour la recherche stratégique (FRS)."Nous doutons sérieusement qu'ils puissent monter en gamme", souligne Andreï Zagorodniouk, un ex-ministre ukrainien de la Défense. "Nous ne pensons pas que l'opération soit durable". Reste que si les deux camps peinent à consolider leurs avancées, "l'armée russe a probablement les ressources et les effectifs pour monter une défense tenace" avec "champs de mines et tranchées" face à la contre-offensive ukrainienne annoncée, note Michael Kofman.Kiev demeure sous perfusion occidentale en termes de renseignement, de formation et de fourniture d'armes modernes. L'armée russe voit arriver sur le champ de bataille chars légers et lourds, radars, munitions, missiles et autres roquettes de longue portée. À l'avenir, "la situation dépendra, d'un côté, de la vitesse des livraisons occidentales et de leur étendue et, de l'autre côté, de la capacité de la DCA russe d'intercepter" ce type d'armes, estime Igor Korotchencko, le rédacteur en chef de la revue Défense nationale. Les livraisons à l'Ukraine "font durer le conflit", ajoute l'analyste, objet de sanctions occidentales.Le président russe Vladimir Poutine s'inscrit donc dans la durée et devrait "s'engager dans une guerre des ressources", pense l'Ukrainien Andreï Zagorodniouk, reconnaissant que l'économie ukrainienne "ne se rétablit pas". Alexandre Khramtchikhine regrette de son côté les choix inefficaces de Moscou face à une résistance ukrainienne toujours plus forte qu'estimée. "Les nombreux problèmes militaires n'expliquent pas les erreurs dans les objectifs politiques", dénonce-t-il.Les erreurs stratégique de l’armée russe en Ukraine pèsent sur l'opinion. "La rage et le désespoir sont palpables en privé" parmi les technocrates, les responsables militaires, dans le monde des affaires proche du gouvernement et même chez "les ultra-patriotes", écrit Tatiana Stanovaya pour l'institut Carnegie. "Les élites russes sont unies dans la conviction que puisque Poutine a commencé la guerre, il doit la gagner", tranche-t-elle, mais au regard de l'état du front, "personne ne comprend comment il peut assurer une victoire".