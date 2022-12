DIRECT - Guerre en Ukraine : la bataille acharnée entre Kiev et Moscou se poursuit dans le Donbass indique Zelensky

Le président ukrainien est apparu dans sa traditionnelle vidéo quotidienne dans la nuit de vendredi à samedi. Selon le chef d'État, les combats entre l'armée russe et les troupes ukrainiennes se concentrent essentiellement dans la région du Donbass. Plusieurs villes telles que Bakhmout, Kreminna ou encore Lougansk font également face à l'assaut militaire russe.En Russie, la radio-télédiffusion nationale VGTRK a promis "une atmosphère de réveillon, en dépit des changements dans le pays et dans le monde". Mais la traditionnelle émission télévisée du Nouvel An se fera sans les artistes habituels ni le présentateur-star Maxim Galkin. Il est parti en exil après avoir dénoncé la guerre en Ukraine. Cette figure majeure de l'audiovisuel russe est considéré depuis comme un "agent de l'étranger".Vladimir Poutine doit prendre la parole samedi 31 décembre à 12h00 (GMT) en vue du passage à la nouvelle année. Il devrait évoquer la situation en Ukraine et donner des indications sur l'année 2023.La Russie de Vladimir Poutine n'a pas la tête à s'amuser. Moscou a annulé ses traditionnels spectacles pyrotechniques après que le maire de la ville, Sergueï Sobianine, a demandé aux habitants comment ils aimeraient marquer le passage à la nouvelle année."Un ciel paisible au-dessus de nos têtes", voilà le seul souhait des Moscovites comme Irina Shapovalova, 51 ans, employée de crèche vivant à Moscou.