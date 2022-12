DIRECT - Guerre en Ukraine : la bataille entre Kiev et Moscou se poursuit dans le Donbass indique Zelensky

La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) vient d'accorder l'asile à des ressortissants ukrainiens originaires de régions situées au coeur du conflit armé avec la Russie. Le degré de violence justifie selon elle "l'octroi d'une protection internationale" aux personnes concernées.

La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) "vient d'accorder l'asile à des ressortissants ukrainiens en provenance de régions ukrainiennes de Donetsk, Kharkiv, Louhansk et Zaporijjia", indique-t-elle dans un communiqué publié samedi. Elle ne précise pas le nombre de personnes concernées mais le degré de violence justifie selon elle "l'octroi d'une protection internationale."

"Elle constate que ces régions connaissent actuellement une situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle en raison du conflit armé entre les forces russes et les forces ukrainiennes. Cette situation justifie l'octroi d'une protection internationale aux demandeurs ukrainiens provenant de ces régions."

La Cour explique avoir "examiné la situation à la date à laquelle elle statue en se fondant sur les sources publiques les plus récentes". Or "cette analyse a conduit le juge de l'asile à considérer que la situation actuelle dans les régions de Donetsk, Kharkiv, Louhansk et Zaporijjia, situées à l'Est et au Sud de l'Ukraine, atteignait un niveau de violence aveugle d'une exceptionnelle intensité".

Anastasia Pyrozhenko a 25 ans; Cette Ukrainienne vit à Kiev. Elle est en train de monter les escaliers éclairée à la seule lumière d'une lampe torche. Des bombardements russes visant les installations électriques ont privés plusieurs régions du pays d'électricité. Ukraine - 20 novembre 2022. AP/Andrew Kravchenko

Des frappes russes ont visé plusieurs régions d'Ukraine samedi, dont la capitale Kiev, où les bombardements ont fait au moins un mort et plusieurs blessés, selon les autorités locales."Selon les premières informations, une personne est morte dans le quartier de Solomiansky. Plusieurs personnes ont été blessées", a indiqué sur Telegram le maire de Kiev, Vitali Klitschko. Les responsables ukrainiens ont aussi fait état de destructions et d'incendies à Mykolaïv, dans le Sud, et à Khmelnytsky dans l'Ouest.Vendredi, l'Ukraine a indiqué avoir repoussé une attaque nocturne de drones explosifs. Cette attaque a été lancée par la Russie moins de 24 heures après des bombardements massifs contre les infrastructures énergétiques, privant des millions d'Ukrainiens d'électricité.Depuis octobre et une série de revers militaires sur le front, la Russie a adopté pour tactique de frapper avec ses missiles et ses drones les centrales et transformateurs électriques ukrainiens, plongeant la population dans le froid et le noir en plein hiver.Le président ukrainien est apparu dans sa traditionnelle vidéo quotidienne dans la nuit de vendredi à samedi. Selon le chef d'État, les combats entre l'armée russe et les troupes ukrainiennes se concentrent essentiellement dans la région du Donbass. Plusieurs villes telles que Bakhmout, Kreminna ou encore Lougansk font également face à l'assaut militaire russe.En Russie, la radio-télédiffusion nationale VGTRK a promis "une atmosphère de réveillon, en dépit des changements dans le pays et dans le monde". Mais la traditionnelle émission télévisée du Nouvel An se fera sans les artistes habituels ni le présentateur-star Maxim Galkin. Il est parti en exil après avoir dénoncé la guerre en Ukraine. Cette figure majeure de l'audiovisuel russe est considéré depuis comme un "agent de l'étranger".Vladimir Poutine doit prendre la parole samedi 31 décembre à 12h00 (GMT) en vue du passage à la nouvelle année. Il devrait évoquer la situation en Ukraine et donner des indications sur l'année 2023.La Russie de Vladimir Poutine n'a pas la tête à s'amuser. Moscou a annulé ses traditionnels spectacles pyrotechniques après que le maire de la ville, Sergueï Sobianine, a demandé aux habitants comment ils aimeraient marquer le passage à la nouvelle année."Un ciel paisible au-dessus de nos têtes", voilà le seul souhait des Moscovites comme Irina Shapovalova, 51 ans, employée de crèche vivant à Moscou.