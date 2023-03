DIRECT - Guerre en Ukraine : la Biélorussie en "otage nucléaire" par la Russie, selon Kiev

06H54 TU. La Russie "a pris la Biélorussie en otage nucléaire", selon Kiev.

La Russie a pris en la Biélorussie en "otage nucléaire" a estimé dimanche Kiev à la suite de l'annonce par le président Vladimir Poutine d'un déploiement d'armes nucléaires "tactiques" sur le territoire de son allié.

"Le Kremlin a pris la Biélorussie comme otage nucléaire", a estimé sur Twitter le secrétaire du Conseil de sécurité Oleksiï Danilov, ajoutant que cette décision est un "pas vers la déstabilisation internationale du pays".

L'annonce du président russe "maximise le niveau de perception négative et de rejet public de la Russie et de Vladimir Poutine dans la société biélorusse", avance aussi Oleksiï Danilov.

Vladimir Poutine avait dit samedi avoir eu l'accord de Minsk pour déployer des armes nucléaires "tactiques" en Biélorussie, un pays situé aux portes de l'Union européenne et dirigé depuis 1994 par Alexandre Loukachenko, son allié le plus proche.

Si la Biélorussie ne prend pas part directement au conflit en Ukraine, Moscou s'est servi de son territoire pour conduire son offensive sur Kiev l'année dernière ou pour mener des frappes, selon les autorités ukrainiennes.

Des responsables russes ont émis à plusieurs reprises des menaces à peine voilées de se servir de l'arme nucléaire en Ukraine en cas d'escalade significative du conflit.

Vladimir Poutine a motivé sa décision samedi par la volonté du Royaume-Uni d'envoyer des munitions à uranium appauvri à l'Ukraine, comme évoqué récemment par une responsable britannique.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez lors d'un sommet de l'UE au bâtiment du Conseil européen à Bruxelles, le jeudi 23 mars 2023. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez déclare qu'il fera pression pour une paix juste dans la guerre en Ukraine, y compris concernant "l'intégrité territoriale", lors d'une visite d'Etat en Chine la semaine prochaine.Sanchez, s'adressant aux journalistes lors du sommet ibéro-américain en République dominicaine, a déclaré qu'il discuterait des perspectives de paix avec le président chinois Xi Jinping, qui tente de se positionner comme médiateur dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine."La chose la plus importante, c'est que lorsque cette paix sera atteinte en Ukraine, elle sera juste et durable. Il faut que l'intégrité territoriale de l'Ukraine, qui a été violée par Poutine, soit respectée", a déclaré Sanchez lors d'une conférence de presse.L'Espagne, membre de l'OTAN dont la politique étrangère est étroitement alignée sur celle des États-Unis, est un allié fidèle de l'Ukraine et assumera la présidence du Conseil de l'Union européenne en juillet.

00H59 TU. L’UE veut éviter les "dépendances" à la Chine comme pour le gaz russe, selon Josep Borrell.

L'Union européenne cherche à éviter d'être dépendante de la Chine comme elle l'a été du gaz russe, a dit samedi le chef de la diplomatie des 27, Josep Borrell, appelant à renforcer le commerce avec l'Amérique latine.

"Nous avons découvert que les dépendances, qui étaient des éléments constitutifs de la paix, sont aussi des armes qui peuvent se retourner contre nous", a déclaré Josep Borrell, soulignant la "dépendance excessive de l'Europe au gaz russe".

Celle-ci a été mise en exergue par l'invasion russe de l'Ukraine, Moscou ayant restreint ses livraisons de gaz en Europe et forcé le continent à trouver d'autres voies d'approvisionnement.

Selon lui, cette dépendance a "laissé penser à (Vladimir) Poutine qu'il pouvait envahir l'Ukraine en toute impunité parce que l'Europe, prisonnière de notre consommation de gaz provenant à 40% de Russie, ne réagirait pas".