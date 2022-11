DIRECT - Guerre en Ukraine : la Russie bombarde Kherson, au moins quinze civils tués

Ce qu'il faut retenir ce samedi 26 novembre 2022 :



-Un bombardement meurtrier sur Kherson, au sud du pays, a fait au moins 15 morts parmi la population civile. L'évacuation de la ville de Kherson se poursuit.



- Après le bombardement d'infrastructures essentielles pour alimenter en énergie le pays, six millions de foyers n'ont plus d'électricité.



- Les températures hivernales commencent à inquiéter les autorités. Les Ukrainiens, dont plusieurs millions vivent sans électricité, vont affronter les mois les plus froids de l'année.

03h31 TU. Les Ukrainiens affrontent les températures hivernales.



Alors que les températures s'effondrent dans l'est de l'Ukraine, Serguiï Khmil n'a pas le choix. Il va utiliser les innombrables caisses de munitions abandonnées par l'armée russe en retraite comme combustible cet hiver. Sans ce bois, Serguiï Khmil pense qu'il mourra probablement de froid dans les ruines de son village de Kamyanka. "Le plus dur, c'est de trouver assez de bois coupé", explique-t-il. "Il y a une queue énorme pour obtenir du bois donné par des volontaires".



En mars, le village a été bombardé et mitraillé par des hélicoptères avant que l'infanterie et les chars ne prennent d'assaut la zone alors que les forces russes avançaient vers le sud depuis Izioum pendant les premiers jours de l'invasion. Après avoir occupé le secteur, les Russes se sont installés, réquisitionnant les bâtiments, pillant les maisons, volant de l'alcool et conduisant en état d'ébriété, selon les habitants.



02h30 TU. Pourquoi la Russie vise toujours Kherson ?



Le retrait russe de Kherson, dont Moscou espérait faire sa base dans le sud de l'Ukraine occupé, a rebattu les cartes dans cette guerre qui dure depuis neuf mois. La ville est stratégiquement située pour relier la péninsule de Crimée, annexée par la Russie depuis 2014, et le port ukrainien d'Odessa à l'ouest.

02h00 TU. Kiev évacue les civils de Kherson après un bombardement meurtrier.



Après le bombardement de Kherson par la Russie, le ministère ukrainien de la Réintégration des territoires temporairement occupés annonce qu’un train a quitté la ville meurtrie pour Khmelnytskyi. À son bord, les "100 premiers citoyens de Kherson ayant bénéficié de l'évacuation du gouvernement, dont 26 enfants, sept patients alités et six personnes handicapées".



01h30 TU. Un "ancien général" des Marines américains fait partie de Wagner, affirme Prigojine.



Le chef du groupe russe de mercenaires Wagner, Evguéni Prigojine, a affirmé vendredi qu'un "ancien général" des Marines américains faisait partie de cette armée privée dont les recrues combattent notamment en Ukraine. Répondant à une question du journal finlandais Helsingin Sanomat, l'homme d'affaires russe a répondu: "Il n'y a pas beaucoup de citoyens finlandais chez Wagner PMC, environ 20 personnes. Pour des raisons évidentes, je ne peux pas fournir d'informations exactes à leur sujet".



"J'ai une très bonne opinion des Finlandais sur le champ de bataille. Ils combattent au sein d'un bataillon britannique (faisant partie de Wagner) qui est commandé par un citoyen américain, ancien général du Corps des Marines", a ajouté Prigojine, cité par le service de presse de sa société Concord.

Evguéni Prigojine et Vladimir Poutine à Moscou en 2011. AP/Misha Japaridze

01h00 TU. Un enfant parmi les victimes du bombardement de Kherson.



Le bombardement le plus meurtrier de ces derniers jours a frappé Kherson: "15 habitants de la ville ont été tués et 35 blessés, dont un enfant", a affirmé Galyna Lugova, une responsable de l'administration militaire de la ville, sur les réseaux sociaux. Elle a précisé que plusieurs "maisons privées et des immeubles de grande hauteur" avaient été endommagés.



00h30 TU. Plus de six millions de foyers sont toujours sans électricité.



En raison des frappes massives russes contre l'Ukraine, plus de six millions de foyers du pays sont toujours affectés par des coupures d'électricité. C’est ce qu’affirme le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans son adresse quotidienne vendredi soir.



00h15 TU. Des restrictions énergétiques dans tout le pays après des attaques de Moscou.



À la suite de nombreux bombardements, le réseau électrique ukrianie a perdu "30%" de ses capacités, annonce sur Telegram l'opérateur Ukrenergo. Ce manque était de "15-20%" mercredi matin, précise-t-il. "Nous prévoyons de passer le week-end avec un déficit d'environ 25%. Ce chiffre est déjà proche de celui d'avant la dernière attaque, mais encore un peu trop important. Par conséquent, les calendriers des restrictions seront maintenus", a précisé l'opérateur.

00h00 TU. Pas d’électricité et des températures hivernales.



L'Ukraine a basculé dans des températures hivernales. La stratégie russe de viser les infrastructures essentielles est de ce fait constitutive de "crimes de guerre" pour les alliés occidentaux de l'Ukraine. Elle est aussi qualifiée de "crime contre l'humanité" par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.