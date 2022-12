DIRECT - Guerre en Ukraine : “La situation reste difficile” sur le front, s’inquiète Zelensky

Ce qu'il faut retenir ce samedi 10 décembre 2022 :



- Le président ukrainien Volodymyr Zelensky assure que la Russie concentre son offensive sur la région du Donbass.



- L'Iran continue de fournir des armes aux troupes russes. Washington dénonce un "partenariat militaire à grande échelle".

02h00 TU. La Maison Blanche s'alarme du "partenariat militaire à grande échelle" entre Russie et Iran.



La Maison Blanche a lancé vendredi un grave avertissement contre le "partenariat militaire à grande échelle" et toujours plus approfondi entre Téhéran et Moscou, qui a de son côté réfuté avoir besoin du soutien militaire de qui que ce soit en Ukraine.



Alors que l'Iran fournit déjà à l'armée russe des drones utilisés en Ukraine, John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de l'exécutif américain, a indiqué qu'en retour, la Russie "offrait à l'Iran un niveau sans précédent de soutien militaire et technique", ce qui "transforme leur relation en un partenariat de défense plein et entier".

John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de l'exécutif américain. Washington, États-Unis - 28 novembre 2022. AP/Patrick Semansky

Oleksandra Matviïtchouk, cheffe du CCL, le Centre ukrainien pour les libertés civiles, lors d'une conférence de presse vendredi 9 décembre à l'Institut Nobel. Oslo, Norvège.

AP/Markus Schreiber

Cette évolution est "néfaste" pour l'Ukraine, les pays voisins de l'Iran et "la communauté internationale", a-t-il ajouté, annonçant dans le même élan des sanctions contre trois entités russes particulièrement actives dans l'acquisition et la diffusion de drones iraniens.Des discussions directes avec Moscou sur l'Ukraine ne sont néanmoins pas à l'ordre du jour pour Washington. Joe Biden ne veut pas s'entretenir avec son homologue russe d'un éventuel règlement diplomatique du conflit sans l'aval de Kiev qui, sous les bombes, refuse pour l'instant d'en entendre parler.À défaut, Washington ne s'interdit pas des discussions sur d'autres sujets ciblés. L'échange de prisonniers jeudi constitue le second depuis le début de la guerre en Ukraine. Trevor Reed, un ex-Marine condamné à neuf ans de prison en Russie pour violences, avait été échangé en avril à Istanbul contre le pilote russe Konstantin Iarochenko.Ces négociations n'ont d'autre but que de libérer des citoyens américains, confirme Will Pomeranz, directeur du Kennan Institute au Wilson Center, un think-tank basé à Washington. "Je ne pense pas que cela aura le moindre impact sur les relations entre la Russie et les États-Unis", analyse-t-il. "Elles sont dans un état complètement déplorable, et je ne pense pas que cela puisse changer la dynamique".Le président ukrianien Volodymyr Zleneksy a tenu sa traditionnelle allocution télévisée qu’il donne tous les soirs depuis le début de l’invasion russe en Ukraine. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le chef d’État a fait le point sur la contre-offensive menée par l’armée de Kiev sur le front. Selon ses informations, “la situation reste très difficile” pour les troupes ukrainiennes. Les régions clé du Donbass sont toujours dans le viseur de Moscou.Formant un trio ukrainien, russe et bélarusse hautement symbolique, les lauréats du Nobel de la paix reçoivent leur prix samedi à Oslo. Cette année, les primés se disent bien déterminés à ne pas baisser les armes face à Vladimir Poutine et à son allié de Minsk.L'un est en prison, l'autre officiellement dissous par ordre de la justice, le troisième à l'oeuvre dans un pays envahi... par l'État du second. Cette année, le Nobel mettra peut-être un peu de baume au coeur du militant bélarusse Ales Beliatski, de l'ONG russe Memorial et du Centre ukrainien pour les libertés civiles (CCL).Mais recevoir cette prestigieuse récompense ne les a visiblement pas désarmés."Poutine arrêtera quand on l'arrêtera", a affirmé Oleksandra Matviïtchouk, cheffe du CCL, lors d'une conférence de presse vendredi à l'Institut Nobel.