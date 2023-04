DIRECT - Guerre en Ukraine : le Canada renouvelle l'envoi d'armes à l'armée de Kiev

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le 10 janvier 2023. AP/ Andrew Harnik.

Canada's support is extremely important for Ukraine's victory. We discussed with @JustinTrudeau defence assistance, seizure of russian assets and strengthened sanctions. I thanked the Government and allpeople for their strong support for. pic.twitter.com/gHsNsDyBRF — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) April 11, 2023

In response to the leak of alleged classified US information: pic.twitter.com/WWFLOhbeeU — Ministry of Defence(@DefenceHQ) April 11, 2023

Nous avons observé une relance budgétaire très forte, particulièrement liée à une hausse des dépenses militaires dans la seconde partie de l'année et qui devrait en effet se poursuivre en partie cette année.

Petya Koeva Brooks, directrice adjointe du département recherche du FMI.

Le journaliste du Wall Street Journal, Evan Gershkovich, est escorté par des officiers du tribunal de Lefortovsky jusqu'à une camionnette, à Moscou, en Russie, le jeudi 30 mars 2023.

(AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Tout le monde à Kiev comprend qu'une offensive lancée prématurément a moins de chances de réussir.

Mykola Bielieskov, chercheur à l'Institut national d'études stratégiques de Kiev

Sans supériorité aérienne, mener des offensives sous le feu d'avions ennemis est - pour le dire gentiment - une question quelque peu difficile.

Iouri Ignat, porte-parole de l'armée de l'Air ukrainienne

"Pour maintenir la pression sur le régime russe, nous annonçons de nouvelles sanctions contre 14 individus et 34 entités russes, y compris des cibles de sécurité liées au groupe Wagner", a déclaré le Premier ministre du Canada Justin Trudeau mardi 11 avril 2023 ". "En outre, pour faire davantage pression sur les facilitateurs de Poutine en Biélorussie, nous annonçons des sanctions supplémentaires sur neuf entités liées au secteur financier biélorusse.", a-t-il précisé.Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a rencontré à Toronto son homologue ukrainien, Denys Shmyhal. Les deux hommes ont notamment échangé sur le conflit en cours en Ukraine et l'aide apportée par le Canada depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. À ce jour, l'administration canadienne a débloqué une aide financière d'un montant de 8 milliards à destination de l'armée de Kiev."Aujourd'hui, nous annonçons que nous enverrons encore plus d'armes. Elles vont être produites par Colt Canada. Nous enverrons 21.000 fusils d'assaut, 38 mitrailleuses et plus de 2.4 millions de cartouches. Cela aidera les forces armées ukrainiennes à continuer pour défendre leur liberté et lutter pour l'intégrité territoriale de l'Ukraine.", a annoncé le Premier ministre canadien Justin Trudeau mardi 11 avril 2023 à l'issue de cette rencontre.Jeudi 6avril, le New York Times a révélé une fuite massive de documents de l'armée américaine concernant le conflit en Ukraine. Ces documents classifiées donnent des éléments d'information sur la situation des effectifs ukrainiens et russes mobilisés sur le front.Leur révélation a suscité une vive inquiétude, notamment auprès de Washington, qui craignait des risques majeurs sur les évolutions des armées. Mais l'autenthicité de ces documents a été largement questionnée ces derniers jours. "La fuite largement relayée d'informations américaines classifiées présumées a démontré un sérieux niveau d'inexactitude", indique ce mardi le ministère britannique de la Défense, qui craint qu'il s'agisse d'une vaste campagne de propagande et de désinformation. "Les lecteurs doivent être prudents avant de prendre au pied de la lettre des allégations susceptibles de propager de la désinformation."Malgré la guerre en Ukraine et les sanctions, l'économie russe devrait de nouveau résister en 2023, selon les prévisions publiées mardi par le Fonds monétaire international (FMI), qui anticipe une croissance de 0,7% cette année, mieux que les 0,4% prévus il y a trois mois. Les prévisions concernant l'économie russe se sont améliorées à chaque récente publication.Alors qu'elle devait être initialement confrontée à une forte contraction de son PIB en 2022, avec un repli de 6%, la Russie avait finalement terminé l'année en récession de "seulement" 2,1%. Et pour 2023, la situation se présente encore mieux: en octobre dernier, les prévisions du FMI anticipaient une récession de 2,3%, avant de tabler, lors de la précédente actualisation en janvier, sur une légère croissance (+0,3%).Le rapport publié mardi à l'occasion des réunions de printemps du FMI va encore plus loin et projette une croissance de 0,7% pour 2023, soit trois points de pourcentage de mieux qu'il y a six mois.Joe Biden a une nouvelle fois fustigé mardi l'arrestation en Russie d'un journaliste américain pour "espionnage", estimant que le Kremlin avait "dépassé les bornes", lors d'un bref échange avec des journalistes avant de s'envoler pour l'Irlande du Nord.L'arrestation d'Evan Gershkovich, journaliste du Wall Street Journal, a été annoncée le 30 mars par les services de sécurité russes. Son interpellation est "totalement illégale", a encore estimé le président américain."Sera considéré comme réfractaire un citoyen mobilisable s'il a refusé de recevoir sa convocation ou s'il n'est pas joignable", a indiqué la Douma dans son communiqué. La loi russe nouvellement adoptée prévoit de lourdes peines de prison pour les réfractaires à l'armée.Ceux qui fuient leur convocation à l'armée se verront ainsi interdits de vendre, de transférer à des proches ou de le louer leur logement.Ils ne pourront pas non plus vendre leur voiture. Les Russes qui ne se présentent pas au commissariat militaire sous 20 jours après leur mobilisation ne pourront plus travailler en tant qu'entrepreneur ou travailleur indépendant, recevoir des prêts ou enregistrer logement et voiture.Concrètement, selon les médias russes, les ordres de mobilisation seront envoyés via le système Gosouslougy utilisé par des millions de Russes pour toute une série de démarches administratives. Une fois l'ordre envoyé, le mobilisable se voit interdire de quitter le pays. En cas d'absence de compte Gosouslougy, l'ordre électronique sera tout de même considéré comme valide au bout de sept jours, selon les médias.Les ordres de mobilisation étaient remis jusque-là obligatoirement en main propre aux mobilisés, ce qui permettait à de nombreux Russes d'ignorer ces convocations ou d'avoir le temps de déménager, voir de fuir le pays, comme l'ont fait des dizaines de milliers d'hommes lors de la vague de mobilisation de septembre pour combattre en Ukraine.Cette mesure rendra plus difficile d'échapper à l'armée et compliquera la vie de ceux qui ont fui à l'étranger. Les députés de la Douma, la chambre basse du Parlement, ont adopté ce texte en deuxième et troisième lecture, une célérité inhabituelle pour cette loi qui intervient un peu plus d'un an après le début de l'offensive russe en Ukraine.Depuis des mois les forces ukrainiennes font face à une offensive russe éreintante dans des villes dévastées et des tranchées constamment bombardées de l'Est. Mais alors que les troupes de Moscou semblent s'essouffler, l'heure de la riposte arrive pour Kiev. "Si notre état-major dit que nous avons assez de troupes, assez d'obus - assez de tout - pour attaquer, alors nous sommes prêts", a assuré à l'AFP cette semaine un militaire ukrainien répondant au nom de guerre de Mark dans la région de Donetsk.La Russie a subi d'importants revers l'année dernière, échouant près de Kiev. Elle a été forcée de se retirer de la région de Kharkiv (nord-est) et de la ville de Kherson (sud). Des experts estiment toutefois que, cette fois-ci, les troupes ukrainiennes ne disposent que d'une courte marge de manoeuvre pour s'imposer.Les régions méridionales de Zaporijjia et de Kherson, partiellement occupées par les forces russes, sont des cibles probables et leur prise par Kiev romprait le pont terrestre reliant la Russie à la péninsule annexée de Crimée.L'Ukraine assure avoir formé des brigades d'assaut et stocké des munitions tout en s"efforçant d'épargner ses troupes et d'épuiser celles de son adversaire sur le front. Elle a aussi reçu des chars de combat et de l'artillerie à longue portée de ses soutiens occidentaux.Le tout pour cette contre-offensive très attendue et qui ressemble de plus en plus à une ultime tentative de poussée face à Moscou. "Qui sait quand l'Ukraine aura à nouveau cette chance ? C'est maintenant ou jamais", résume auprès de l'AFP Mykola Bielieskov, chercheur à l'Institut national d'études stratégiques de Kiev. Reste à savoir quand commencera cette attaque ukrainienne.Le ministère de la Défense a récemment mis en ligne des images humoristiques d'un soldat dansant dans une tranchée boueuse, accompagnées d'une légende : "Une fois que le sol aura durci, il sera possible de lancer une offensive".Pour M. Bielieskov cependant, plus que les conditions météorologiques sur le front, c'est "la maîtrise par les troupes ukrainiennes des armes promises par l'Occident et la synchronisation des renseignements et de la logistique qui importent". Il estime que les préparatifs de l'offensive ukrainienne pourraient culminer en juin ou juillet. "Tout le monde à Kiev comprend qu'une offensive lancée prématurément a moins de chances de réussir", ajoute M. Bielieskov.Les stocks d'obus d'artillerie ukrainiens joueront un rôle important dans cette bataille attendue contre des positions que la Russie a eu grand temps de fortifier. Des militaires ukrainiens sur différentes sections de la ligne de front se sont toutefois plaints auprès de l'AFP d'être dépassés par les tirs des forces russes qui disposent d'une réserve d'obus apparemment bien plus importante.L'Union européenne a adopté en mars un plan de deux milliards d'euros destiné à approvisionner l'Ukraine en munitions, des observateurs estimant que près de la moitié de cette somme devrait être livrée pour que l'offensive ukrainienne soit couronnée de succès."Contrairement aux Russes, nous ne nous préoccupons pas du nombre de tirs, mais de leur précision. C'est ainsi que l'Ukraine prévoit de combler ce déficit", assure de son côté Mykola Bielieskov. "Le seul problème, c'est que nous le payons en hommes", ajoute-t-il.Les annonces de recrutement militaire diffusées dans tout Kiev témoignent des efforts déployés à grande échelle pour constituer une nouvelle force pour l'offensive, après les pertes subies au cours de plus d'un an de combats.Kiev n'a pas divulgué de chiffres, mais le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, en première ligne dans l'Est, a averti que Moscou devait se préparer à repousser une force ukrainienne de 200.000 à 400.000 hommes.Des fuites de documents secrets américains, qui semblent authentiques pour la plupart, évoquent néanmoins un manque de matériel et de munitions de précision côté ukrainien, ainsi que des systèmes de défense antiaérienne qui ont atteint leurs limites, au risque de laisser les soldats vulnérables face aux avions russes."Sans supériorité aérienne, mener des offensives sous le feu d'avions ennemis est - pour le dire gentiment - une question quelque peu difficile", a admis récemment le porte-parole de l'armée de l'Air ukrainienne, Iouri Ignat."Les États-Unis et les pays européens sont capables de soutenir l'effort de guerre de l'Ukraine mais ils pourraient ne pas être en mesure de fournir un avantage militaire décisif sur la Russie pendant un certain temps après cette période", relève Michael Kofman, analyste militaire américain.Plus d'un an après l'invasion russe, les soldats ukrainiens tiennent en tout cas à afficher leur motivation."Nous sommes prêts à faire ce qui doit être fait", lance le militaire ukrainien Mark au sujet de son secteur dans la région de Donetsk.

Le patron du service de sécurité russe (FSB), Alexandre Bortnikov, accuse l'Ukraine et les Occidentaux d'essayer d'inciter les Russes au sabotage et à la rébellion armée sur fond d'offensive en Ukraine.

"Les services de sécurité ukrainiens et leurs patrons occidentaux ont lancé une campagne idéologique et de recrutement agressive visant nos citoyens, en particulier la jeune génération" a-t-il affirmé, selon un communiqué, lors d'une réunion du Comité antiterroriste russe.

Selon lui, cette campagne vise à impliquer les Russes "dans des activités subversives, terroristes et extrémistes" en Russie.

Il a, en outre, assuré que 118 "crimes terroristes" ont été déjoués en Russie depuis février, "dont les auteurs sont des jeunes et adolescents, y compris des mineurs."

Ces propos renvoient à ceux la semaine dernière du président Vladimir Poutine, qui a accusé les services secrets occidentaux d'être impliqués dans des attaques "terroristes" en Russie.

Début mars, un célèbre blogueur militaire russe, Maxime Fomine, Vladlen Tatarskiï, connu pour son soutien farouche à l'offensive russe en Ukraine, avait été tué dans un attentat à la bombe dans un café de Saint-Pétersbourg.



(Re)voir : Russie : de nouvelles images de l'attentat contre le bloggeur Tatarskii

10h42 TU. Le déminage de l'Ukraine pourrait prendre 30 ans, selon le ministre ukrainien de la Défense.

Le ministère ukrainien de la Défense, Olekssi Reznikov, a estimé que trente années seraient nécessaires pour déminer le territoire miné par les troupes russes, rapporte le journal Le Monde.

« Nous aurons besoin d’au moins 5 000 spécialistes ukrainiens qui s’occuperont du déminage », ainsi que des intervenants étrangers, a-t-il déclaré, hier, en s'étant basé sur la Croatie pour faire son estimation.

« La guerre y a pris fin il y a vingt-huit ans et jusqu’à présent, le territoire de ce pays n’a pas été complètement déminé. En moyenne, ils peuvent nettoyer 50 kilomètres carrés par an. Et notre guerre continue. Si nous avançons au rythme de la Croatie, il faudra trente ans pour un déminage complet. »

Selon le ministre de l’intérieur, Ihor Klymenko, près d’un tiers du territoire de l’Ukraine a été miné depuis le début de l’invasion russe en février 2022.



(Re)voir : Des militaires ukrainiens se forment au déminage au Cambodge

10h37 TU. Les renseignements américains doutent de l'efficacité d'une contre-offensive ukrainienne au printemps, selon le Washington Post.

Exclusive: Leaked documents reveal Washington’s misgivings about the state of the war, a marked departure from the Biden administration’s public pronouncements about the vitality of Ukraine’s army. https://t.co/aafIn9V1Ow — The Washington Post (@washingtonpost) April 10, 2023

Exclusive: President Abdel Fatah El-Sisi in February planned to produce 40,000 rockets for Russia and instructed officials to keep production and shipment secret “to avoid problems with the West.,” according to a leaked U.S. intelligence document. https://t.co/ekzkVbeh9D — The Washington Post (@washingtonpost) April 10, 2023

Selon le quotidien américain, The Washington Post, les documents classifiés ayant fuité comprennent une évaluation, datant de février, des services de renseignement américains qui prévoit que l'Ukraine ne réalisera que des "gains territoriaux modestes" dans une contre-offensive anticipée au printemps.Ce, car elle est confrontée à une pénurie de munitions et à l'usure de ses troupes. Un autre document fait état de faiblesses imminentes dans les défenses aériennes de l'Ukraine.Selon les documents classifiés américains qui ont fuité sur la toile ces derniers jours, l'Égypte planifiait de livrer secrètement des armes à la Russie, rapporte le Washington Post. Le quotidien américain mentionne le chiffre de "40.000 roquettes" et des munitions.Dans l'un des documents secrets, le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, ordonne aux responsables de garder secrètes la production et l’expédition des roquettes « pour éviter des problèmes avec l’Occident », rapporte le Washington Post.



Les discussions prennent du temps car les pays doivent agir ensemble, mais une décision reste atteignable "à court terme", a affirmé le ministre Troels Lund Poulsen lors d'une visite en Ukraine.

"Le Danemark ne va pas faire ça tout seul. Nous aurons à le faire avec plusieurs pays. Et nous devrons aussi avoir un dialogue avec les Américains là-dessus. Mais j'estime que nous pouvons parvenir à une décision à court terme."

La Slovaquie et la Pologne ont commencé à livrer à Kiev, respectivement fin mars et début avril r des avions de chasse Mig-29 de conception soviétique. Varsovie s'est dit prêt à donner tous ses exemplaires de chasseurs, soit une trentaine.

Le Danemark possède une flotte de 43 F-16, dont 30 actifs. Ces avions de conception américaine sont en cours de remplacement par 27 F-35 également américains.



En outre, le responsable danois a ajouté que le Danemark transférera des chars Leopard 1 et des obusiers Caesar français à l'Ukraine d'ici l'été.

Denmark to transfer Leopard 1 tanks, Caesar howitzers to Ukraine by summer.



Denmark is aiming to start supplying Ukraine with Leopard 1 tanks "by the summer," Danish Defense Minister Troels Lund Poulsen said on April 10. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 10, 2023

In #Chernihiv, #Russian occupiers bombed the bridge over the Desna River that connected the city to #Kyiv.



Previously, humanitarian aid and the evacuation of civilians had been carried out over it. pic.twitter.com/HLhhJskr99 — NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2022

A road bridge over the Desna River near Chernihiv, which connects the city to Kyiv, has been restored, the Ministry of Infrastructure and Chernihiv Oblast report. Russian troops dropped bombs on the road bridge over the Desna River on March 23, 2022. pic.twitter.com/U4AwBrSMLA — Hromadske Int. (@Hromadske) April 10, 2023

An air strike by a Su-34 bomber on a bridge over the Sudost River in the Chernihiv region. pic.twitter.com/KXTEMWomHb — War Monitor (@WarMonitors) April 9, 2023

Des médecins militaires prodiguent les premiers soins à un soldat blessé lors d'une bataille à Bakhmout, dans la région de Donetsk, le 9 avril 2023. Libkos (AP)

#Bakhmut Update:#Russian forces continued to make territorial gains in & around Bakhmut on Apr. 9 & 10—likely continuing to suffer significant casualties, as Wagner forces reportedly continue to commit war crimes by beheading servicemen in Bakhmut.https://t.co/w9uyAkUeuo https://t.co/Zok96eijcl pic.twitter.com/9YWbVvbNry — ISW (@TheStudyofWar) April 11, 2023

Sur cette image tirée d'une vidéo publiée par le service de presse du ministère russe de la Défense, lundi 10 avril 2023, des soldats russes assis à l'intérieur d'un bus après avoir été libérés dans le cadre d'un échange de prisonniers entre la Kiev et Moscou. Service de presse du ministère russe de la Défense (AP)

Selon le ministère ukrainien des Infrastructures, le pont routier, traversant la rivière Desna, bombardé par les Russes le 23 mars 2022, a été restauré. Le pont relie la ville de Tchernihiv, frontalière de la Biélorussie et de la Russie, à Kiev.En outre, les forces du Kremlin, ont visé un autre pont, surplombant la rivière Sudost, dans la région de Tchernihiv toujours, il y a quelques jours. Un assaut justifié par le fait que les saboteurs ukrainiens pourront plus difficilement pénétrer dans la région frontalière russe f de BrianskDans son dernier rapport, l'Institut pour l'étude de la guerre fait état de la lente avancée des troupes russes sur le front de Bakhmout, au prix de pertes probablement "significatives" et en commettant des crimes de guerre, notamment les mercenaires de la milice Wagner."Les forces russes ont continué à gagner du terrain dans et autour de Bakhmout les 9 et 10 avril - probablement en continuant à subir des pertes significatives, car les forces Wagner continueraient à commettre des crimes de guerre en décapitant les militaires ukrainiens à Bakhmut."Dans son allocution vidéo quotidienne, dimanche soir, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annoncé de "bonnes nouvelles" venues des équipes travaillant sur les échanges. "Nous avons réussi à ramener 100 défenseurs. 80 hommes et 20 femmes." Parmi eux, " des soldats, de sgardes-frontières" mais aussi "des défenseurs d'Azovstal."Ces hommes et femmes ont été retournés à Kiev dans le cadre d'un nouvel échange de prisonniers avec Moscou.