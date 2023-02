DIRECT - Guerre en Ukraine : les États-Unis accusent la Russie de "crimes contre l'humanité"

Le président français Emmanuel Macron au palais présidentiel de l'Élysée, à Paris, le jeudi 16 février 2023. (Ludovic Marin, pool via AP)

Les forces russes ont soumis les troupes ukrainiennes à une pression constante.

"Virus", chef de l'unité militaire "Witcher".

Les soldats ukrainiens sont en train d'envoyer un 120mm mortar à destination des positions russes. Bakhmout, région du Donetsk. Ukraine, 11 janvier 2023. AP/Evgeniy Maloletka

Kamala Harris arrive à Munich en Allemagne. Elle va participer à la 59e conférence sur la sécurité qui débute le 18 février 2023. AP/Michael Probst

Emmanuel Macron a affirmé vouloir "la défaite" de Moscou face à l'Ukraine, tout en mettant en garde ceux qui veulent "avant tout écraser la Russie", ce qui ne sera "jamais" la "position de la France"."Je suis convaincu qu'à la fin, ça ne se conclura pas militairement", a-t-il dit dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, au Figaro et à France Inter, publié samedi soir. Il estime aussi que "toutes les options autres que Vladimir Poutine au sein du système actuel" lui "paraissent pires" que le président russe.Le ministère néerlandais des Affaires étrangères a annoncé la fermeture de la section commerciale de l'ambassade de Russie à Amsterdam ainsi que l'expulsion de diplomates russes. Le pays accuse notamment Moscou de continuer de tenter d'envoyer des espions aux Pays-Bas."Virus" est un militaire ukrainien mobilisé sur le front. Il dirige une unité, "Witcher". Il est équipé d'une caméra montée sur casque, d'un fusil d'assaut AR-15 et de vêtements de camouflage chauds et imperméables contre le froid glacial, ne semble pas manquer de matériel. Il reconnaît toutefois que sur le terrain, la "technologie de l'aviation" les aiderait certainement à se défendre contre les frappes aériennes russes, et à endiguer le flux très "important" d'attaques de troupes ennemies.Dans les environs désertés d'une localité proche de la ligne de front dans la région de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, un soldat ukrainien, agenouillé, se tient prêt à tirer, le doigt ganté sur la gâchette de son fusil d'assaut. "Les Russes veulent contrôler cette route", assure son commandant, sans quitter du regard une rue résidentielle recouverte de neige."Virus" et son unité "Witcher" ont été déployés dans la région très disputée du Donetsk (est), les attaques russes n'ont jamais faibli ces douze derniers mois. Le long de la ligne de front, notamment dans la ville de Bakhmout, "les forces russes ont soumis les troupes ukrainiennes à une pression constante", ajoute-t-il. Mais la ligne ukrainienne tient bon, selon lui, et ses soldats sont prêts en cas d'escalade du conflit."Si vous me demandez, la situation n'a pas changé pour notre unité", confie-t-il, avant de se fondre dans un épais brouillard, espérant en profiter pour localiser les troupes ennemies. "Certaines personnes parlent d'une nouvelle offensive, mais les Russes attaquent tous les jours", souligne-t-il.Derrière les murs du jardin et au-delà, des chiens aboient tandis que des tirs d'armes légères crépitent au loin, entre les sons étouffés des tirs d'artillerie. Vendredi 24 février marquera un an depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Beaucoup s'attendent à une intensification des combats à cette occasion.Après des semaines d'hésitation de la part des alliés de Kiev, qui craignaient une escalade du conflit, de nouveaux chars de fabrication occidentale sont en route pour l'Ukraine. Mais le président ukrainien Volodymyr Zelensky a à présent ajouté des avions de chasse à sa liste de matériel nécessaire pour chasser les forces russes de son territoire occupé, poussant à nouveau l'alliance à la réflexion.La stratégie russe, et en particulier le recours au groupe de mercenaires Wagner à Bakhmout, renforcé par le déploiement de prisonniers inexpérimentés, ont été étudiés de près par les militaires ukrainiens. Les lourdes pertes essuyées à Bakhmout, théâtre d'une sanglante bataille depuis le début de la guerre, ont donné à cette ville anéantie le surnom de "hachoir à viande".Selon "Virus", la Russie emploie des méthodes similaires ailleurs sur le front, en envoyant cinq groupes de dix hommes en successions rapides pour attaquer les troupes ukrainiennes.Celles-ci repoussent alors les premières vagues, précise-t-il, mais "le temps d'arriver à la cinquième, ils prennent possession de nos tranchés car nous n'avons pas le temps de recharger nos armes, juste car nous n'avons pas le temps de les tuer". "Ils ne se soucient pas de la vie de leurs soldats", abonde le commandant.Nourris de nouilles déshydratées, de biscuits et d'autres sucreries, les soldats de l'unité "Witcher" s'occupent comme ils peuvent dans leur quartier général, une petite maison abandonnée où vivait vraisemblablement une personne âgée. Dans une pièce recouverte de papier peint floral, des boîtes de munitions ouvertes sont entreposées à même le sol. Plus loin, des armes semi-automatiques reposent contre un vaisselier.Près d'un an après le début de la guerre, "Virus" et ses hommes affirment que le moral de la résistance ukrainienne reste élevé, malgré les faibles chances d'une fin imminente du conflit.L'un des membres de l'unité, l'opérateur radio "Spider", déclare qu'il est prêt à tout pour repousser les forces russes hors de l'Ukraine et garantir la paix. "Si l'on a besoin de moi pour tirer à la mitrailleuse, je le ferai", assure-t-il. "Si l'on a besoin de moi pour faire fonctionner un système antichar, je le ferai aussi".La vice-présidente des États-Unis Kamala Harris a accusé pour la première fois la Russie d'avoir perpétré des "crimes contre l'humanité" depuis le début de son invasion de l'Ukraine il y a près d'un an. "Nous avons examiné les preuves, nous connaissons les normes juridiques et il n'y a pas de doute : ce sont des crimes contre l'humanité", a-t-elle déclaré.Intervenant à la Conférence de Munich (Allemagne) sur la sécurité, Mme Harris, une ancienne procureure, a fait une énumération glaçante des exactions attribuées à Moscou, citant les bombardements systématiques visant les civils et les infrastructures critiques, les tortures et les viols attribués aux soldats russes, les déportations d'Ukrainiens en Russie, y compris de milliers d'enfants séparés de leur famille.Des opposants russes au régime de Vladimir Poutine ont jugé samedi qu'une victoire de l'Ukraine était la "pré-condition", selon les termes de Garry Kasparov, d'une transition démocratique à Moscou.Cet ancien champion du monde d'échecs est un opposant notoire à Poutine. Ses déclarations s’inscrivent en marge de la Conférence sur la sécurité de Munich (Allemagne). Kasparov participait à une table ronde consacrée au "futur démocratique" russe avec l'ex-oligarque déchu Mikhaïl Khodorkovski, Ianna Nemtsova, journaliste et fille de Boris Nemtsov, un opposant assassiné à Moscou en 2015, ainsi que l'historienne Irina Scherbakova, co-fondatrice de l'ONG Memorial, prix Nobel de la paix 2022.