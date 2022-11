DIRECT - Guerre en Ukraine : plus de 5.000 personnes évacuées de la région de Kherson au quotidien

Le président russe, Vladimir Poutine, n'a pas encore décidé s'il se rendra au sommet des chefs d'Etat du G20, prévu les 15 et 16 novembre sur l'île de Balia, selon le président de l'Indonésie,Joko Widodo. Ce dernier a indiqué avoir eu une conversation téléphonique mercredi avec son homologue russe.

"Il voudrait y assister mais ne peut pas décider à ce stade", a expliqué le dirigeant, cité par le journal local Kompas.

La réunion devrait être dominée par la guerre engagée par la Russie en Ukraine et ses retombées mondiales.

En août, Joko Widodo a fait savoir que Vladimir Poutine avait accepté l'invitation de l'Indonésie au sommet, maintenue par Jakarta malgré de fortes pressions des Occidentaux pour exclure la Russie de ce forum.

L'Indonésie, qui privilégie une politique étrangère neutre, a également invité au sommet le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il devrait y participer virtuellement.

Had a call with President of Indonesia @jokowi. We discussed the importance of continuing the Grain Initiative. is ready to continue to be the guarantor of global food security. Attention was also paid to preparations for the #G20 Summit. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 3, 2022

Le dirigeant ukrainien, dont le pays ne fait pas partie du G20, a menacé, jeudi, de boycotter le sommet si le président russe y participait. "Ma position personnelle et celle de l'Ukraine est que si le dirigeant de la Fédération de Russie y participe, (alors) l'Ukraine n'y participera pas."

Réunis en Allemagne, les ministres des Affaires étrangères du G7 (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni, ainsi que l'Union européenne) ont dénoncé la rhétorique "inacceptable" de Moscou sur l'utilisation d'une arme nucléaire en Ukraine. Ils ont, en outre, réiétéré leur "soutien inébranlable" à l'Ukraine.

Le groupe du G7 a aussi convenu de mettre en place "un mécanisme de coordination" afin d'aider le pays à réparer et défendre ses infrastructures indispensables d'électricité et d'approvisionnement en eau pilonnées ces dernières semaines par la Russie.

Des personnes montent dans un bus alors que l'éclairage public est coupé à Kiev, le 1er novembre 2022. Andrew Kravchenko (AP)

12h10 TU. Les alliés occidentaux poursuivent leur engagment pour l'Ukraine.

À lire : Le G7 veut empêcher la Russie d'"affamer" les Ukrainiens cet hiver

#Frieden durch #Recht - dafür steht Münster seit dem Westfälischen Frieden. Und genau hierfür, für Frieden durch Recht, stehen wir auch als #G7. 1/2 pic.twitter.com/gX3vCZBZ9S — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) November 3, 2022

Le Premier minsitre Dmitri Medvedev lors d'un sommet à Cuba en octobre 2019. AP/Ernesto Mastrascuca

À voir : Chine : Xi Jinping reçoit le chancelier allemand Olaf Scholz à Pékin Chargement du lecteur...

À lire aussi : Microsoft va continuer à aider l'Ukraine à hauteur de 100 millions de dollars

Brad Smith, le président de Microsoft, annonce que le groupe va renouveller son appui financier à l'Ukraine. Lisbonne, Portugal - 3 novembre 2022. AP/Armando Franca

De nombreuses villes ukrainiennes, dont la capitale Kiev, subissent ces dernières semaines des bombardements qui ciblent particulièrement les équipements civils, provoquant des coupures d'eau et d'électricité.Européens et Américains fournissent déjà une aide économique et militaire massive à Kiev depuis le début de l'offensive russe le 24 février. Une autre réunion internationale de soutien à l'Ukraine se déroulera le 13 décembre à Paris, a rappelé la cheffe de la diplomatie française Catherine Colonna.L'Ukraine peut compter sur le soutien accru de ses alliés occidentaux pour affronter l'hiver. C'est la promesse faite jeudi par les membres du G7. Ils veulent empêcher la Russie "d'affamer" le pays et de plonger sa population "dans les ténèbres" et le froid."Nous ne permettrons pas que la brutalité de cette guerre conduise à la mort en masse de personnes âgées et d'enfants, jeunes ou familles dans les mois d'hiver à venir", a assuré jeudi la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock, à l'ouverture d'une réunion du G7 à Münster, dans l'ouest de l'Allemagne."Plus de 5.000" civils quittent "chaque jour" leur domicile depuis la reprise des évacuations mardi dans la région de Kherson, a déclaré vendredi le ministère russe de la Défense, Moscou étant confronté dans ce territoire annexé du sud de l'Ukraine à une contre-offensive ukrainienne."Les ingénieurs militaires transportent quotidiennement jusqu'à 1.200 véhicules civils, camions et voitures, ainsi que plus de 5.000 civils vers la rive gauche du fleuve Dniepr", a affirmé le ministère russe de la Défense sur Telegram.Les civils qui se trouvent à Kherson dans le sud occupé de l'Ukraine "doivent être éloignés" des zones "dangereuses" de combat, a affirmé vendredi le président russe Vladimir Poutine, Moscou y étant confronté à une contre-offensive ukrainienne."Ceux qui vivent actuellement à Kherson doivent être éloignés des zones de combats les plus dangereuses", a déclaré M. Poutine lors d'une courte cérémonie sur la place Rouge à Moscou pour célébrer le Jour de l'unité nationale russe."La population civile ne devrait pas souffrir des bombardements résultant de mesures offensives, contre-offensives et autres", a-t-il ajouté lors d'un échange notamment avec des volontaires russes engagés dans la région de Kherson, territoire ukrainien dont Moscou revendique l'annexion depuis fin septembre. Les autorités d'occupation russes à Kherson avaient annoncé mardi avoir commencé le déplacement de "jusqu'à 70.000 personnes" se trouvant actuellement sur la rive gauche du fleuve Dniepr.Les pays du G7 appellent la Russie à prolonger l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes qui arrive prochainement à expiration, a indiqué vendredi un diplomate américain de haut rang. "Tout le monde est d'accord sur la nécessité de prolonger l'accord céréalier de la mer Noire", a indiqué ce diplomate à des journalistes sous couvert d'anonymat en marge d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 à Münster, en Allemagne.Contraints d'acheter eux-mêmes leur équipement ou envoyés au front sans entraînement adapté : en Russie, des proches de réservistes appelés pour combattre en Ukraine dénoncent le "chaos" de la mobilisation décrétée par le Kremlin. Le ministère de la Défense a annoncé fin octobre que cette mobilisation lancée le 21 septembre avait pris fin, mettant un terme à un processus qui a jeté une lumière crue sur les difficultés logistiques de l'armée."Nous étions obligés d'acheter nous-mêmes l'uniforme, les équipements, les médicaments. À l'entraînement, c'était le chaos complet, tout était très mal organisé. Tout ce qu'on nous montre à la télé (russe), c'est du flan. On a l'impression que la décision de mobiliser a été prise brusquement et que personne n'était prêt", dit à l'AFP Tatiana, dont le neveu a été mobilisé début octobre à Krasnogorsk, au nord-ouest de Moscou.La Pologne a installé une barrière de 210 kilomètres le long de la frontière avec l'enclave russe de Kaliningrad, créant une barrière censée protéger la Pologne et l'UE. La construction a démarré mercredi sur les chapeaux de roues après l'annonce surprise du ministre polonais de la Défense Mariusz Blaszczak. La barrière est composée de trois clôtures parallèles de barbelés en fil de rasoir, haute de 2,5 mètres et large de trois mètres.L'ex-président russe Dmitri Medvedev s'est emporté vendredi contre les milliers de Russes qui ont fui le pays pour éviter de combattre en Ukraine, les qualifiant de "traîtres lâches". La Russie était "plus forte et plus propre" sans eux, a-t-il écrit sur Telegram, à l'occasion de la Journée de l'unité russe, un jour férié introduit par le président Vladimir Poutine en 2005 pour célébrer une victoire de 1612 sur les forces d'invasion polonaises."Nous avons été abandonnés par des gens effrayés, qui se soucient d'eux". "Des traîtres lâches et des transfuges cupides ont fui vers des terres lointaines, laissant leurs os pourrir à l'étranger", a estimé ce proche de Vladimir Poutine. Des dizaines de milliers de Russes ont fui le pays lorsque le président Vladimir Poutine a lancé la guerre contre l'Ukraine le 24 février. Une deuxième vague est partie lorsque Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation de 300.000 réservistes le 21 septembre.Le chancelier allemand a indiqué vendredi, lors d'une visite à Pékin, avoir demandé au président chinois Xi de faire jouer "son influence" sur la Russie afin qu'elle mette un terme à sa "guerre d'agression" contre l'Ukraine. "J'ai dit au président (chinois), qu'il est important que la Chine fasse jouer son influence sur la Russie", a déclaré à la presse Olaf Scholz, "cela concerne la nécessité de respecter les principes de la Charte des Nations Unies, auxquels nous avons tous souscrits, cela concerne des principes comme celui de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, qui sont aussi pour la Chine une chose importante".Le dirigeant allemand a également appelé, depuis Pékin, le président russe Vladimir Poutine à "ne pas refuser" la prolongation de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, qui doit expirer le 19 novembre.Microsoft va fournir à l'Ukraine un soutien technologique additionnel à hauteur de 100 millions de dollars pour 2023 afin d'aider à protéger le pays. C'est ce qu'a indiqué jeudi le vice-président de Microsoft Brad Smith, lors d'une conférence de presse à Lisbonne. L'aide totale apportée par le géant américain à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe atteint ainsi 400 millions de dollars, a-t-il précisé.L'Ukraine a "fermement" condamné les "déplacements de masse forcés" par les militaires russes d'habitants de la région méridionale de Kherson. Ils se déroulent aussi dans les environs de Zaporijjia et en Crimée, également dans le sud, ainsi que dans l'est (provinces de Lougansk et de Donetsk). Selon Kiev, ils sont accompagnés de "pillages par les occupants", a dénoncé le ministère ukrainien des Affaires étrangères.Les exportations de céréales à partir des ports ukrainiens ont repris jeudi 3 novembre. Cette reprise a été possible après le retour de la Russie dans l'accord sur un couloir humanitaire. Dans le même temps, le G7 s'engageant de son côté à empêcher Moscou d'"affamer" et de faire "mourir de froid" les Ukrainiens cet hiver.A la mi-journée, "sept cargos transportant un total de 290.102 tonnes de céréales et de produits agricoles" transitaient par le couloir humanitaire "en vertu de l'Initiative pour les céréales ukrainiennes en Mer Noire", a confirmé la délégation de l'ONU au Centre de coordination conjointe (JCC) à Istanbul, chargé de superviser son application."Rien que ce soir, environ 4,5 millions de consommateurs ont été temporairement déconnectés" à Kiev et dans dix autres régions à travers le pays, a souligné Volodymyr Zelensky dans son adresse de jeudi dans la nuit.Selon Kiev, les frappes russes ont endommagé 40% des installations énergétiques ukrainiennes, privant provisoirement 4,5 millions de ses compatriotes d'électricité jeudi soir.De son côté, l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) a annoncé n'avoir décelé "aucun signe d'activités nucléaires non déclarées" dans trois lieux inspectés à la demande de Kiev.