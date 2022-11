DIRECT - Guerre en Ukraine : près de 4,5 millions de personnes sans électricité après des frappes russes

L'Ukraine a "fermement" condamné les "déplacements de masse forcés" par les militaires russes d'habitants de la région méridionale de Kherson. Ils se déroulent aussi dans les environs de Zaporijjia et en Crimée, également dans le sud, ainsi que dans l'est (provinces de Lougansk et de Donetsk). Selon Kiev, ils sont accompagnés de "pillages par les occupants", a dénoncé le ministère ukrainien des Affaires étrangères.Les exportations de céréales à partir des ports ukrainiens ont repris jeudi 3 novembre. Cette reprise a été possible après le retour de la Russie dans l'accord sur un couloir humanitaire. Dans le même temps, le G7 s'engageant de son côté à empêcher Moscou d'"affamer" et de faire "mourir de froid" les Ukrainiens cet hiver.A la mi-journée, "sept cargos transportant un total de 290.102 tonnes de céréales et de produits agricoles" transitaient par le couloir humanitaire "en vertu de l'Initiative pour les céréales ukrainiennes en Mer Noire", a confirmé la délégation de l'ONU au Centre de coordination conjointe (JCC) à Istanbul, chargé de superviser son application."Rien que ce soir, environ 4,5 millions de consommateurs ont été temporairement déconnectés" à Kiev et dans dix autres régions à travers le pays, a souligné Volodymyr Zelensky dans son adresse de jeudi dans la nuit.Selon Kiev, les frappes russes ont endommagé 40% des installations énergétiques ukrainiennes, privant provisoirement 4,5 millions de ses compatriotes d'électricité jeudi soir.De son côté, l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) a annoncé n'avoir décelé "aucun signe d'activités nucléaires non déclarées" dans trois lieux inspectés à la demande de Kiev.