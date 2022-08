DIRECT - Guerre en Ukraine : risque de "pulvérisation de substances radioactives" à la centrale de Zaporijjia

10h45 TU. Energoatom met en garde contre un risque de "pulvérisation de substances radioactives" à la centrale de Zaporijjia

Il existe un risque de "pulvérisation de substances radioactives" à la centrale nucléaire de Zaporijjia, a averti samedi l'opérateur public ukrainien.

Selon Energoatom, les troupes russes ont "bombardé à plusieurs reprises au cours de la dernière journée" le site. "L'infrastructure de la centrale a été endommagée, et il existe des risques de fuite d'hydrogène et de pulvérisation de substances radioactives", a indiqué l'agence sur Telegram, ajoutant qu'il y avait "un risque d'incendie élevé".



10h00 TU. La Russie renforce son offensive dans le Donbass selon le Royaume-Uni



Selon un rapport du ministère de la Défense britannique, repris par The Guardian, la Russie renforcerait ses attaques autour de la ville de Donetsk dans le Donbass.



"Il est réaliste de penser que la Russie a intensifié ses efforts dans le Donbass" dans le but d'éparpiller les troupes ukrainiennes explique le ministère sur son compte twitter. Cett stratégie pourrait être une réponse aux rumeurs selon lesquelles l'Ukraine prépare "une contre-offensive majeure".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 August 2022



07h00 TU. L'OTAN alerte sur la militarisation russe de l'Arctique



La militarisation russe de l'Arctique est un "défi stratégique", selon le chef de l'Otan. Jens Stoltenberg a souligné la nécessité de renforcer la sécurité sur le flanc nord de l'Alliance pour contrer la Russie, à l'issue d'une tournée au Canada au cours de laquelle il a visité des installations militaires en Arctique.



"Le Grand Nord est stratégiquement important pour la sécurité euro-atlantique", a déclaré Jens Stoltenberg, rappelant que "le chemin le plus court vers l'Amérique du Nord pour les missiles et les bombardiers russes serait le pôle Nord".



"Cela rend le rôle du Norad vital pour l'Amérique du Nord et donc pour l'Otan", a-t-il ajouté, en référence au Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, une organisation américano-canadienne.



05h35 TU. La Russie empêche l'adoption d'un texte sur le désarmement nucléaire



La Russie a empêché l'adoption du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), dénonçant des termes "politiques".



Les 191 pays signataires du TNP, qui vise à empêcher la propagation des armes nucléaires, favoriser un désarmement complet et promouvoir la coopération pour l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, étaient réunis au siège des Nations unies à New York depuis le 1er août.

Mais malgré un mois de négociations, "la conférence n'est pas en position de parvenir à un accord", a déclaré le président de la conférence, l'Argentin Gustavo Zlauvinen. Les décisions à l'ONU sont prises par consensus, et le représentant russe, Igor Vishnevetsky, a dénoncé l'absence "d'équilibre" dans le projet de texte final.



05h00 TU. Volodymyr Zelensky réclament une visite rapide de l'AIEA à Zaporijjia



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pressé l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) d'envoyer au plus vite une mission à la centrale nucléaire de Zaporijjia. La centrale a été rebranchée sur le réseau électrique après une coupure totale jeudi imputée aux Russes.

"Nos scientifiques, tous les spécialistes du secteur de l'énergie réussissent à préserver la centrale nucléaire de Zaporijjia du scénario du pire vers lequel poussent en permanence les forces russes", a déclaré Volodymyr Zelensky dans son message vidéo quotidien.



Des experts de l'AIEA y sont attendus "la semaine prochaine", selon la conseillère du ministre ukrainien de l'Energie Lana Zerkal, qui a reproché aux Russes "d'artificiellement créer des obstacles" à cette mission, ce que Moscou nie.

"Nous ne pouvons nous permettre de perdre davantage de temps", avait déclaré jeudi le directeur général de l'AIEA Mariano Grossi, relevant qu'il y avait un "risque très réel de catastrophe nucléaire".