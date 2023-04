DIRECT - Guerre en Ukraine : à travers la Chine, les alliés de Kiev tentent la médiation

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva lors d'une réunion avec des membres du Congrès au Palais Planalto, le bureau du président, à Brasilia, mercredi 11 janvier 2023. AP/ Eraldo Peres.

Photo d'archives. Celso Amorim, alors ministre brésilien de la défense, à Brasilia le 16 octobre 2013. Il attendait l'arrivée de Serguei Shoigu, son homologue russe. AP/Eraldo Peres

Le président brésilien Lula voyage mardi en Chine, après un report dû à une pneumonie, pour montrer que son pays peut à nouveau jouer les premiers rôles sur la scène internationale, y compris au sujet du conflit en Ukraine.Lula, 77 ans, doit s'entretenir vendredi avec son homologue Xi Jinping, notamment pour "échanger leurs points de vue au sujet de la guerre en Ukraine", a expliqué le ministre brésilien des Affaires étrangères Mauro Vieira à l'AFP et d'autres agences de presse internationales. Jeudi, le président brésilien a une nouvelle fois tenu des propos ambigus au sujet de ce conflit.S'il a affirmé que la Russie ne pouvait "pas s'emparer du territoire de l'Ukraine", il a également déclaré que le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne pouvait "pas tout vouloir", suggérant qu'il pourrait céder à Moscou la péninsule de Crimée.À Pékin, Lula espère jouer à nouveau le rôle de médiateur qui avait contribué aux accords nucléaires entre l'Iran et les Etats-Unis lors de son deuxième mandat (2007-2010). Le Brésil, qui s'est refusé, comme la Chine, à imposer des sanctions contre Moscou, avait a formulé fin janvier une proposition en douze points, aux contours encore flous, de médiation dans le conflit en Ukraine par un groupe de pays.Le chef d'Etat brésilien s'est dit "confiant" quant aux chances de succès de ce projet, espérant que le groupe de pays "sera créé" à son retour de Chine. "Ce sont les conditions de base" pour la paix, a affirmé le ministre Vieira. Le principal conseiller de Lula pour les affaires internationales, Celso Amorim, a rencontré à Moscou le mois dernier le président russe Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui attendu au Brésil le 17 avril."Dire que les portes sont ouvertes serait exagéré, mais affirmer qu'elles sont fermées n'est pas vrai non plus", a déclaré lundi dernier M. Amorim à la chaîne CNN Brasil. Mais le Kremlin a jeté un froid jeudi quant à d'éventuelles négociations, excluant toute "perspective de règlement politique" avec une médiation chinoise, et ce malgré la bonne entente affichée entre M. Poutine et son homologue Xi lors d'une visite de ce dernier à Moscou fin mars.À Pékin, le président français Emmanuel Macron a appelé jeudi 6 mars Xi à "ramener la Russie à la raison" sur la question ukrainienne.