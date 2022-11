DIRECT - Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky dénonce un "crime contre l'humanité" devant l'ONU

Ce qu'il faut retenir ce jeudi 24 novembre 2022 :



- Ce jeudi marque officiellement le 9e mois de guerre en Ukraine, depuis le début de l'offensive menée par la Russie le 24 février 2022.



- Face à de nouvelles offensives de la Russie en Ukraine, les alliés de Kiev dénoncent les crimes de guerre.



-Après un vote reconnaissant la Russie comme un État promoteur du terrorisme, le site internet du Parlement européen a été visé par une cyberattaque. Un groupe "pro-Kremlin" a revendiqué le hacking.



- Washington renforce son aide financière à l'Ukraine.

As announced earlier, it’s now confirmed by a government decision:



We will provide the €187 MM to Ukraine that would be Hungary’s share of the planned €18 BN joint EU loan through bilateral means from the national budget, but not through another joint EU loan. — Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) November 24, 2022

S'il n'y a pas de nouvelles frappes, nous allons pouvoir réduire considérablement le manque (d'électricité) dans le système énergétique d'ici la fin de la journée.

Guerman Galouchtchenko, ministre ukrainien de l'Énergie.

Incapable de gagner dans un combat loyal avec l'armée ukrainienne, la Russie livre une guerre de terreur lâche contre les civils.Dmytro Kouleba, chef de la diplomatie ukrainienne.

Denis Pouchiline (gauche). Il est une des figures pro russes depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février 2022. AP/Alexei Alexandrov

Le gouvernement hongrois, accusé de faire du "chantage" à l'égard de Bruxelles, a annoncé l'envoi à l'Ukraine d'une aide financière bilatérale. Cette aide ne va pas s'inscrire dans le cadre proposé par la Commission européenne d'un plan d'aide commun."Nous allons fournir 187 millions d'euros à l'Ukraine, issus du budget national", a déclaré jeudi sur Twitter Balazs Orban, directeur politique du Premier ministre nationaliste Viktor Orban (sans lien de parenté). Cette déclaration est faite au lendemain de la publication d'un décret en ce sens. "Ce sera la contribution de la Hongrie à l'aide commune de l'UE de 18 millions d'euros, mais pas à travers un prêt commun", a-t-il expliqué.L'armée russe nie avoir mené mercredi 23 novembre des frappes sur Kiev. Moscou affirme que les dégâts dans la capitale ukrainienne ont été causés par des missiles antiaériens "ukrainiens et étrangers"."Aucune frappe n'a été menée sur Kiev. Tous les dégâts dans la ville rapportés par le régime de Kiev sont les conséquences de la retombée de missiles étrangers et ukrainiens de défense antiaérienne, installés dans des zones résidentielles de la capitale ukrainienne", a indiqué le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine le 24 février 2022, les deux camps s’affrontent. Les troupes russes et ukrainiennes comptent parmi leurs rangs des tireurs d’élite. Rencontre avec l’un d’eux, qui fait partie de l’armée de Kiev. Le récit de Grégory Fontana.Neuf mois jour pour jour après le début de l'invasion russe, des millions d'Ukrainiens passent la journée sans électricité et dans le froid. Les autorités espèrent une amélioration de la situation avant le retour de la nuit.A Kiev, la capitale qui connaît actuellement des températures aux alentours de 0°C, environ 70% de la population restait privée de courant ce jeudi matin.La Russie a annoncé jeudi avoir distribué des passeports russes à plus de 80.000 habitants de quatre zones d'Ukraine qu'elle affirme avoir rattachées à son territoire, des annexions non reconnues par la communauté internationale."Depuis que les quatre régions ont été ajoutées à la Fédération de Russie, et conformément à la loi, plus de 80.000 personnes ont reçu un passeport en tant que citoyens de la Fédération de Russie", a déclaré le ministère russe de l'Intérieur, cité par les agences de presse locales.Les trois centrales nucléaires sous contrôle de Kiev ont été reconnectées. Elles doivent dans la soirée de nouveau alimenter les foyers privés de courant, mais aussi les systèmes de distribution d'eau.Il s'agit des centrales de Khmelnytsky et Rivné (ouest) et de celle de Pivdennooukraïnsk (sud). Mercredi 23 novembre, elles ont été déconnectées par le système de protection automatique à la suite des frappes russes ayant touché nombre d'installations électriques ukrainiennes.Dans l'ensemble du pays, "la situation est généralement difficile", fait savoir le ministre de l'Énergie ukrainien, Guerman Galouchtenko. Selon ses informations, dans certaines régions, "l'approvisionnement en électricité a déjà augmenté", a-t-il assuré, relevant que des "infrastructures critiques à travers le pays" avaient pu être reconnectées.La Coupe du monde de ski de fond reprend de vendredi à dimanche à Ruka en Finlande. L'une des deux grandes nations de ce sport, la Russie, est privée de compétition en raison de la guerre en Ukraine.Exclus depuis le mois de mars, les skieurs russes et biélorusses ne pourront pas retrouver le circuit international en ce début d'hiver, comme l'a confirmé le Conseil de la Fédération internationale de ski (FIS) fin octobre.La FIS suit ainsi les recommandations du Comité international olympique comme la majorité des instances sportives. Mais en ski de fond plus qu'ailleurs, la perte de talents est immense.L'ambassadeur français à l'ONU Nicolas Rivière a qualifié les frappes russes de "violation manifeste du droit international humanitaire" et réaffirmé le soutien de la France à l'Ukraine, lors de ce Conseil de sécurité."Incapable de gagner dans un combat loyal avec l'armée ukrainienne, la Russie livre une guerre de terreur lâche contre les civils", a pour sa part dénoncé le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba. "La terreur russe échouera. L'Ukraine gagnera"Des infrastructures avaient été touchées par des bombardements russes. Mercredi, l'approvisionnement en eau avait été "suspendu dans tout Kiev" à cause des bombardements. Des travaux ont permis dans la soirée de rétablir le courant sur la rive droite de Kiev, selon les autorités régionales.Sur le front diplomatique, le Parlement européen a qualifié mercredi la Russie d'"Éat promoteur du terrorisme", au cours d'un vote quasiment neuf mois jour pour jour après le début de l'invasion russe de l'Ukraine.Ce vote a été rapidement salué par le président Zelensky pour qui "la Russie doit être isolée à tous les niveaux et tenue pour responsable afin de mettre fin à sa politique terroriste".Le Parlement européen a annoncé que son site internet avait été la cible d'une cyberattaque revendiquée par un "groupe pro-Kremlin". La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a de son côté proposé de qualifier le Parlement européen de "promoteur de l'idiotie".Malgré des combats toujours violents, dans l'est notamment, Moscou et Kiev continuent d'échanger des prisonniers de guerre. "Un autre échange a eu lieu aujourd'hui avec Kiev selon la formule 35 pour 35", a affirmé mercredi un haut dirigeant de l'autorité d'occupation russe, Denis Pouchiline.

Les prisonniers ukrainiens libérés sont "22 gardes nationaux, huit gardes-frontières, quatre soldats de la marine, un gars des forces armées" et également un civil "amputé" d'une jambe, a précisé le chef de cabinet de la présidence ukrainienne, Andriï Iermak.



00h00. Les États-Unis débloquent une nouvelle aide financière à destination de l'Ukraine.



Washington annonce une nouvelle aide militaire de 400 millions de dollars à l'Ukraine pour des armes, des munitions et des équipements de défense antiaérienne supplémentaires. Le Royaume-Uni a envoyé un premier hélicoptère Sea King en Ukraine et prévoit d'en fournir deux autres.