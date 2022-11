DIRECT - Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky dénonce un "crime de l'humanité" devant l'ONU

Ce qu'il faut retenir ce jeudi 24 novembre 2022 :

- Face à de nouvelles offensives de la Russie en Ukraine, les alliés de Kiev dénoncent les crimes de guerre.

-Après un vote reconnaissant la Russie comme un État promoteur du terrorisme, le site internet du Parlement européen a été visé par une cyberattaque.

- Washington renforce son aide financière à l'Ukraine.

L'ambassadeur français à l'ONU Nicolas Rivière a qualifié les frappes russes de "violation manifeste du droit international humanitaire" et réaffirmé le soutien de la France à l'Ukraine, lors de ce Conseil de sécurité."Incapable de gagner dans un combat loyal avec l'armée ukrainienne, la Russie livre une guerre de terreur lâche contre les civils", a pour sa part dénoncé le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba. "La terreur russe échouera. L'Ukraine gagnera"Des infrastructures avaient été touchées par des bombardements russes. Mercredi, l'approvisionnement en eau avait été "suspendu dans tout Kiev" à cause des bombardements.Des travaux ont permis dans la soirée de rétablir le courant sur la rive droite de Kiev, selon les autorités régionales.Sur le front diplomatique, le Parlement européen a qualifié mercredi la Russie d'"Etat promoteur du terrorisme", au cours d'un vote quasiment neuf mois jour pour jour après le début de l'invasion russe de l'Ukraine.Ce vote a été rapidement salué par le président Zelensky pour qui "la Russie doit être isolée à tous les niveaux et tenue pour responsable afin de mettre fin à sa politique terroriste".Le Parlement européen a ensuite annoncé que son site internet avait été la cible d'une cyberattaque revendiquée par un "groupe pro-Kremlin".La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a de son côté proposé de qualifier le Parlement européen de "promoteur de l'idiotie".Malgré des combats toujours violents, dans l'est notamment, Moscou et Kiev continuent d'échanger des prisonniers de guerre."Un autre échange a eu lieu aujourd'hui avec Kiev selon la formule 35 pour 35", a affirmé mercredi un haut dirigeant de l'autorité d'occupation russe, Denis Pouchiline.Les prisonniers ukrainiens libérés sont "22 gardes nationaux, huit gardes-frontières, quatre soldats de la marine, un gars des forces armées" et également un civil "amputé" d'une jambe, a précisé le chef de cabinet de la présidence ukrainienne, Andriï Iermak.Washington annonce une nouvelle aide militaire de 400 millions de dollars à l'Ukraine pour des armes, des munitions et des équipements de défense antiaérienne supplémentaires. Le Royaume-Uni a envoyé un premier hélicoptère Sea King en Ukraine et prévoit d'en fournir deux autres.