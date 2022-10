DIRECT - Guerre en Ukraine : Zelensky annonce la mort de tous les Russes, “un par un”, tant que Poutine sera au pouvoir

TV5MONDE

Dissimulés, petits et mortels, les mines et autres engins explosifs laissés par les forces russes dans l'est de l'Ukraine dans les districts dont elles se sont retirées représentent un défi urgent pour les démineurs avant l'arrivée de l'hiver."Sans nous, aucune chance de réparer des services comme l'électricité avant l'hiver", souligne Artem, 33 ans, qui dirige une équipe de démineurs s'affairant autour de la ville d'Izioum, récemment libérée par les forces ukrainiennes.L'armée ukrainienne est entrée samedi dans Lyman, ville stratégique de l'est de l'Ukraine, dans la région de Donetsk. Cette zone, dont l'annexion la veille par Moscou a été fermement condamnée par Kiev et les Occidentaux, est au cœur de la stratégie militaire russe.Saluant une importante victoire tactique après l’entrée des troupes ukrainiennes à Lyman, un nœud ferroviaire crucial, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré que la semaine prochaine, "de nouveaux drapeaux ukrainiens flotteront sur le Donbass". C’est précisément la zone où se trouve la région de Donetsk.“Tant que vous tous n'aurez pas résolu le problème de celui qui a tout commencé, qui a déclenché cette guerre insensée contre l'Ukraine, vous serez tués un par un, devenant des boucs émissaires, parce que vous n'admettez pas que cette guerre est une erreur historique pour la Russie".La ministre allemande de la Défense Christine Lambrecht a effectué samedi une visite surprise en Ukraine. Il s'agit de son tout premier déplacement depuis le début de l'invasion russe, au moment où Kiev réclame avec insistance à Berlin la livraison de chars de combat.Mme Lambrecht s'est rendue dans la ville portuaire d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a indiqué le ministère allemand de la Défense dans un communiqué.Elle y a notamment rencontré son homologue ukrainien Oleksiï Reznikov. Les dirigeants ukrainiens réclament depuis des semaines au gouvernement allemand d'autoriser la livraison de chars de combat modernes susceptibles de faire la différence face aux troupes russes.