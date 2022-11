DIRECT - Guerre en Ukraine : Zelensky veut “arrêter la politique génocidaire” de la Russie

Ce qu'il faut retenir ce dimanche 27 novembre 2022 :

- Des bombardements russes sont signalés dans plusieurs zones du pays. Selon Kiev, l'armée russe vise des quartiers résidentiels et des maisons.



- Plusieurs chefs d’État européens étaient réunis à Kiev, capitale de l’Ukraine, pour entériner le projet “Grain from Ukraine".



- Le Premier ministre belge est en déplacement en Ukraine. Selon Kiev, la Belgique se serait engagée à soutenir l'adhésion du pays à l'OTAN et à l'Union européenne.

À gauche, le Premier ministre belge Alexander de Croo. À droite, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les deux hommes échangent une poignée de main après une entrevue à Kiev, la capitale de l'Ukraine. Samedi 26 novembre 2022. AP/service de presse de la présidence ukrainienne

Sans la nourriture ukrainienne, sans notre leadership commun avec nos partenaires, la stabilité sociale dans des régions comme l'Afrique du Nord ou le Moyen-Orient n'aurait pas été maintenue.

Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine.

Cet après-midi, l'ennemi a lancé une frappe de missiles à travers la région de Dnipropetrovsk”, a indiqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Selon ses informations, les frappes ont visé des quartiers résidentiels et des maisons. Plusieurs civils seraient blessés. Toujours selon la présidence ukrainienne, la région de Donetsk et le sud du pays auraient été visés par des bombardements russes. "Aujourd'hui, nous faisons tout ce qui est possible et impossible pour arrêter la nouvelle politique génocidaire de la Russie”, a déclaré le président ukrainien sur les réseaux sociaux.Samedi 26 novembre, plusieurs chefs d’État européens étaient réunis à Kiev, capitale de l’Ukraine, pour entériner le projet “Grain from Ukraine". Cette initiative doit permettre de poursuivre l’exportation des céréales ukrainiennes vers les pays importateurs, alors que l’offensive russe en Ukraine dure depuis plus de neuf mois.Le Premier ministre belge Alexander de Croo s’est rendu en Ukraine cette semaine. Lors de son déplacement à Kiev, la capitale, il a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les deux hommes ont “signé une déclaration sur le soutien de la Belgique à l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne et l’OTAN”, a fait savoir le dirigeant ukrainien à l’issue de cette rencontre.Un sommet sur la sécurité alimentaire mondiale s’est tenu à Kiev, samedi 26 novembre 2022, annonce le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Selon lui, cette rencontre a permis de débloquer de nouveaux fonds pour acheminer les stocks de céréales récoltés en Ukraine vers les pays importateurs, comme la Somalie ou encore le Yémen.