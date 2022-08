DIRECT - Ukraine : la guerre va-t-elle mettre le pays en défaut de paiement ?

5H30 TU - Un nouveau prêt du FMI pour rassurer les créanciers ?



Selon le conseiller économique de Volodymyr Zelensky, un nouveau prêt de 5 milliards de dollars du FMI pourrait rassurer les créanciers de l'Ukraine, selon l'agence de presse Reuters. Cela montrerait que la situation économique du pays, en guerre, est sous contrôle.



00h06 TU - L'Ukraine à un cran du défaut de paiement.



"Compte-tenu des termes et conditions annoncés de la restructuration, et conformément à nos critères, nous considérons cette transaction comme (...) équivalant à un défaut."Les agences de notation S&P et Fitch dégradent l'Ukraine. Le pays est désormais à un cran seulement du défaut de paiement. Le 10 août, elle obtient un moratoire sur sa dette extérieure auprès de ses créanciers internationaux.

S&P a ainsi dégradé les notes de la dette à long et court terme en devises étrangères, de CC/C à SD ("selective default"). L'Ukraine a obtenu de la part de ses créanciers internationaux un moratoire de deux ans sur sa dette extérieure, évaluée à 20 milliards de dollars. De son côté, Fitch dégrade la dette à long terme, de C à RD ("restricted default").