DIRECT - L'inquiétude est grande près de la centrale nucléaire de Zaporijjia où des bombardements russes ont fait au moins 14 morts

13h31 TU. Le groupe pétrolier hongrois MOL a pris en charge les frais d'une transaction bancaire refusée en raison des sanctions visant Moscou et portant sur les droits de transit par l'Ukraine.





"MOL a transféré les frais de transit à payer pour l'utilisation du tronçon ukrainien" de l'oléoduc Droujba au mois d'août, a déclaré le distributeur dans un communiqué transmit à l'AFP.

"Selon la promesse des Ukrainiens, la livraison de pétrole brut (...) pourra reprendre dans quelques jours", a-t-il précisé, estimant cette "mesure rapide justifiée" par sa "responsabilité dans l'approvisionnement des pays voisins".



Hier, l'entreprise russe responsable du transport des hydrocarbures Transneft avait annoncé l'interruption à partir du 4 août des livraisons de pétrole à la Hongrie, à la République tchèque et à la Slovaquie.



Elle avait expliqué que son paiement des droits de transit ukrainiens, effectué le 22 juillet, avait été refusé à cause de l'entrée en vigueur de certaines sanctions.

En conséquence, l'entreprise ukrainienne UkrTransNafta "a cessé de fournir des services pour le transport de pétrole", avait affirmé Transneft.



La Russie continue de fournir du pétrole à ces trois pays européens enclavés qui jouissent d'une dérogations aux sanctions de l'Union européenne



12h17 TU. Arrestation de la journaliste qui s'était opposée à l'offensive en Ukraine.



La journaliste russe Marina Ovsiannikova, devenue célèbre après avoir interrompu le journal d'une chaîne d'État russe avec une affiche contre l'offensive en Ukraine, a été arrêtée mercredi pour avoir "discrédité" l'armée, a annoncé son avocat.



"Nous sommes en ce moment chez les enquêteurs. Une enquête a été ouverte" contre Madame Ovsiannikova pour "diffusion de fausses informations" sur l'armée russe, a déclaré à l'AFP l'avocat Dmitri Zakhvatov. "Elle a été arrêtée", a-t-il précisé.



Les enquêteurs doivent décider maintenant si Marina Ovsiannikova, mère de deux enfants mineurs, sera placée en détention provisoire ou restera en liberté dans l'attente de son procès, selon la même source.



Depuis fin juillet, Marina Ovsiannikova a déjà été condamnée à deux reprises à des amendes pour avoir "discrédité" l'armée russe, notamment sur la base de messages critiquant l'offensive en Ukraine publiés sur les réseaux sociaux.



Deux condamnations à moins de six mois d'intervalle ouvrent la voie à une affaire au pénal, avec de potentielles conséquences judiciaires beaucoup plus lourdes.



11h00 TU. Face à la hausse des prix de l'énergie, la ville de Vienne renonce à ses traditionnelles illuminations de Noël de sa célèbre avenue circulaire du Ring.



La ville de Vienne, connue pour ses marchés de noël et son concert du nouvel an, va renoncer cette année à illuminer le Ring, sa plus célèbre avenue, afin d'économiser de l'énergie face au renchérissement des prix.

La foule se presse au marché de Noël devant la mairie de Vienne, le 21 novembre 2021. (Le gouvernement va annoncer un confinement le lundi d'après). © AP Photo/Vadim Ghirda

"Il n'y aura pas d'illuminations de noël cette année sur le Ring", l'artère circulaire entourant le centre-ville de la capitale autrichienne, a indiqué mercredi une porte-parole de la municipalité, Roberta Kraft, à l'AFP.



Par ailleurs, nous n'allumerons "les illuminations du marché de noël sur la place de la mairie qu'une fois la nuit tombée et non au crépuscule", a-t-elle ajouté. "C'est à dire à peu près une heure plus tard quotidiennement en moyenne".

La ville affirme n'avoir pas calculé l'économie d'énergie escomptée grâce à ces mesures.



Le 5 août, notamment en conséquence des effets de l'invasion russe de l'Ukraine, l'Agence autrichienne de l'énergie avait annoncé une hausse de plus de 256% du prix de gros de l'électricité en un an en Autriche (9 millions d'habitants).



Dans ce pays touristique d'Europe centrale, les festivités de fin d'année constituent un important moteur économique. Avant l'arrivée de la pandémie de coronavirus, plus de 4 millions de personnes avaient visité le marché de Noël de la place de la mairie en 2019.



En 2021, une trentaine de rues commerçantes de Vienne avaient été illuminées sept heures par jour entre le 12 novembre et début janvier.



10h00 TU - la Russie "met en danger la région" en occupant la centrale nucléaire de Zaporijjia​ selon le G7

Le groupe des pays les plus industrialisés du G7 accuse Moscou de "mettre en danger" la région ukrainienne autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia occupée par les troupes russes, et demandé la restitution de la centrale à l'Ukraine.

"Nous exigeons que la Russie rende immédiatement à son propriétaire souverain légitime, l'Ukraine, le contrôle total de la centrale nucléaire de Zaporijjia", écrit le G7 dans un communiqué publié par l'Allemagne, qui en assure la présidence. "C'est le contrôle continu de la centrale par la Russie qui met la région en danger".

We, the @G7 Foreign Ministers condemn Russia’s attempts to weaponise energy exports and use #energy as a tool of geopolitical coercion. Together we will secure energy supplies and mitigate price increases driven by Russia’s war of aggression. https://t.co/OKqbfegRZ7 — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) August 2, 2022

09h00 TU - les Philippines annulent l'achat d'hélicoptères militaires russes

Les Philippines ont annulé la commande de 16 hélicoptères militaires russes, ont annoncé les autorités, confirmant les articles de presse assurant que l'ex-président Rodrigo Duterte avait décidé cette rupture de contrat pour cause de sanctions américaines contre Moscou.

Le président philippin Rodrigo Duterte, le 12 octobre 2016, à Manille. AP/Bullit Marquez

Manille, allié de longue date des États-Unis, avait conclu en novembre un contrat de 12,7 milliards de pesos philippins (228 millions d'euros) pour des hélicoptères Mi-17 afin de moderniser ses équipements militaires.

Le ministère philippin de la Défense "est en train de formaliser la rupture" de ce contrat, a déclaré le porte-parole du ministère, Arsenio Andolong.

08h00 TU - la vente du premier chargement de céréales exporté par l'Ukraine annulée

Le contrat de vente du premier chargement de céréales exporté par l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe au Liban a été annulé en raison du retard de livraison. Le Razoni, cargo battant pavillon sierra-léonais, avait quitté le 1er août le port ukrainien d'Odessa sur la mer Noire avec 26.000 tonnes de maïs, et aurait dû accoster dimanche 8 août dans le port de Tripoli, au Liban.

Le cargo le Razoni dans le détroit du Bosphore à Istanbul, le 3 août 2022. AP/Khalil Hamra

Le délai de livraison de cinq mois a toutefois "incité l'acheteur et l'expéditeur à s'entendre sur l'annulation de la commande", a expliqué l'ambassade ukrainienne dans un communiqué.



07h00 TU - 13 civils tués dans des bombardements russes dans la région de Dnipropetrovsk

Treize civils ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi dans des bombardements russes dans la région de Dnipropetrovsk, dans le centre-est de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur Valentin Reznitchenko.

Deux blessés ont succombé à leur blessures, s'ajoutant au bilan de onze morts.

05h00 TU - Les Russes vont raccorder la centrale de Zaporijjia à la Crimée



Les forces russes qui occupent la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia préparent son raccordement à la Crimée, presqu'île annexée par Moscou en 2014. Selon l'opérateur ukrainien Energoatom, la procédure de cette réorientation de la production électrique endommagerait la centrale.

"Les militaires russes présents dans la centrale nucléaire de Zaporijjia mettent en œuvre le programme de (l'opérateur russe) Rosatom visant à raccorder la centrale aux réseaux électriques de Crimée", a dit le président d'Energoatom, Petro Kotin, à la télévision ukrainienne.

"Pour ce faire, il faut d'abord endommager les lignes électriques de la centrale reliées au système énergétique ukrainien. Du 7 au 9 août, les Russes ont déjà endommagé trois lignes électriques. En ce moment, la centrale fonctionne avec une seule ligne de production, ce qui est un mode de travail extrêmement dangereux", a-t-il ajouté.

"Lorsque la dernière ligne de production sera débranchée, la centrale sera alimentée par des groupes électrogènes fonctionnant au diesel. Tout dépendra alors de leur fiabilité et des stocks de carburant", a aussi prévenu Petro Kotin.

Située près de la ville d'Energodar sur le fleuve Dniepr, non loin de la péninsule ukrainienne de la Crimée (sud), la centrale, la plus grande d'Europe, possède six des 15 réacteurs ukrainiens, capables d'alimenter quatre millions de foyers. Elle est passée sous contrôle des troupes russes le 4 mars, peu après le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février.

03h00 TU - la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque privés de pétrole russe

L'entreprise russe responsable du transport des hydrocarbures, Transneft, a annoncé que les livraisons de pétrole russe par le territoire ukrainien à destination de la Hongrie, de la Slovaquie et de la République tchèque, États membres de l'Union européenne dépourvus d'accès à la mer, ont été interrompues le 4 août.

Un ingénieur vérifie la pipeline de Druzhba, au sein de la plus grosse raffinerie en Hongrie, à Szazhalombata. AP/Bela Szandelszky

Transneft a expliqué que le paiement portant sur le droit de transit par l'Ukraine pour le mois d'août, effectué le 22 juillet, avait été refusé le 28 juillet à cause de l'entrée en vigueur de certaines sanctions contre la Russie.

Il s'agit des approvisionnements via une branche de l'oléoduc Droujba traversant l'Ukraine et qui dessert les trois pays concernés. Les livraisons à la Pologne et à l'Allemagne, à travers le Bélarus, "se poursuivent" en revanche "normalement", a assuré Transneft.

02h00 TU - Explosions dans un dépôt de munitions en Crimée

Des explosions dans un dépôt de munitions sur le site d'un aérodrome militaire de la péninsule ukrainienne de Crimée ont fait un mort et des blessés. Annexée par la Russie, la péninsule a arrêté ses livraisons de pétrole via l'Ukraine.

L'armée russe a affirmé qu'aucun tir ni bombardement n'avait été à l'origine de ces déflagrations, d'abord signalées par les autorités de la presqu'île. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient une boule de feu se former après une forte déflagration, tandis que d'épaisses volutes de fumée noire s'élevaient dans le ciel et que des vacanciers paniqués quittaient la plage située à proximité.

Sur Twitter, le média britannique Sky news a relayé une vidéo montrant des Russes en vacances sur la presqu'île, qui évacuent la plage constatant les explosions au loin.

The head of Crimea's health department has said that five people including one child have been injured by the blast, the state-owned news agency TASS reports.



"Plusieurs munitions destinées à l'aviation ont explosé dans un dépôt situé sur le territoire de l'aérodrome militaire de Saki, près de la localité de Novofiodorovka", a déclaré dans un communiqué l'armée russe.