DIRECT - "L'Ukraine continuera la lutte pour son indépendance" selon le chef de l'armée ukrainienne

09h36 TU. L'Ukraine a repoussé il y a un an "la plus grande force contre l'humanité" qu'il soit, selon Volodymyr Zelensky

"Peuple Ukrainien! Vous avez arrêté la plus grande force contre l'humanité de notre temps. Vous avez arrêté une force qui méprise et qui veut détruire tout ce qui a de l'importance pour les gens", a salué le président ukrainien Volodymyr Zelensky, sur Telegram. Un an jour pour jour après la découverte de corps de civils à Boutcha, ville devenue symbole des atrocités commises par les Russes, le président Zelensky a accompagné son message de photos de la libération de la région il y a un an.



08h40 TU. "Nous continuons la lutte pour l'indépendance de notre patrie", a publié le commandant en chef de l'armée Valéry Zaloujny sur le réseau social Telegram.



Le 2 avril 2022, des journalistes de l'AFP avaient vu à Boutcha les cadavres de vingt hommes en civil, dont l'un avait les mains liées dans le dos, en plus de carcasses calcinées de véhicules et des maisons détruites.

Ces scènes ont choqué dans le monde entier, Kiev et les Occidentaux dénonçant à maintes reprises des exécutions sommaires de civils et des crimes de guerre. Depuis, Boutcha est devenue un symbole "des atrocités" imputées aux troupes de Moscou pendant leur occupation de la région. Le Kremlin lui dément toute implication et évoque une "mise en scène" de l'Ukraine et de ses alliés.

"Il y a un an, la région de Kiev a survécu grâce à notre peuple. (...) Le plus grand respect et gratitude à ceux qui ont aidé à vaincre l'ennemi", a déclaré sur Twitter Olena Zelenska, la femme du président Zelensky. Depuis, la quasi totalité des dirigeants étrangers s'étant rendus en Ukraine ont fait un détour pour se rendre à Boutcha.

Vendredi, à l'occasion du premier anniversaire du retrait russe de la région de Kiev, à la suite d'une résistance ukrainienne inattendue, M. Zelensky avait dit espérer que Boutcha devienne un "symbole de justice", jurant vouloir vaincre "le mal russe".

"Nous ne pardonnerons jamais", avait-il appuyé, promettant que Kiev allait "punir tous les coupables" russes. L'Ukraine évalue à "plus de 1.400" le nombre des civils morts dans le district de Boutcha pendant l'occupation russe, dont 37 enfants. Parmi eux, 637 ont été tués dans la ville-même.



08h01 TU. L'Union européenne "s'opposera à tout abus" par la Russie de la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU, selon le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell sur Twitter



"L'arrivée de la Russie à la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU est digne d'un poisson d'avril", a-t-il commenté. "Bien qu'elle soit membre permanent du Conseil de sécurité, la Russie ne cesse de violer l'essence même du cadre juridique de l'ONU", a-t-il dénoncé.

La Russie a pris samedi la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU, et ce pour tout le mois d'avril et Moscou a annoncé que sa délégation serait dirigée par le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. La première réunion du Conseil de sécurité sous présidence russe doit avoir lieu lundi matin.

"Il est difficile d'imaginer quelque chose qui prouve (davantage) la faillite complète de telles institutions", a déploré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a appelé à "une réforme des institutions mondiales, y compris du Conseil de sécurité de l'ONU".

"Un Etat terroriste doit être empêché de détruire le monde. Les terroristes doivent perdre, doivent être tenus pour responsables de la terreur et ne présider nulle part", a-t-il soutenu.



Samedi 1er avril 2023



20h03 TU. Un nouveau volontaire français tué en Ukraine

Un volontaire français a été tué il y a une semaine en Ukraine, indique le ministère français des Affaires étrangères. Cela confirme une information du quotidien le Monde.

"Un certain 'T' est mort il y a une semaine", a assuré le journal français. "Nous avons appris la triste nouvelle de ce décès. Nous présentons nos condoléances à la famille, avec laquelle les services concernés du ministère (...) sont en contact", indique le Quai d'Orsay.

La semaine dernière, le ministère avait déjà confirmé la mort dans la région de Bakhmout, le point chaud de la ligne de front dans l'est de l'Ukraine, de Kevin D., un ancien humanitaire parti il y a plus d'un an combattre aux côtés des Ukrainiens.