DIRECT - Le XVIIIe sommet de la Francophonie s'ouvre à Djerba

En amont du sommet de Djerba, Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de l' @OIFrancophonie , s'est exprimée sur la colère des peuples et sur le défaut de gouvernance dans l'espace francophone. Extrait de notre émission Internationales. pic.twitter.com/BKwWf9pZVT — Le journal Afrique TV5MONDE (@JTAtv5monde) November 18, 2022

Le président du Conseil européen Charles Michel arrive pour le sommet de la Francohonie. Il serre la main du président tunisien Kaïs Saied et de la secrétaire générale de l'OIF Louise Mushikiwabo.Kaïs Saied, le président tunisien, arrive au casino de Djerba pour participer au Sommet de la Francophonie.Louise Mushikiwabo est arrivée au casino de Djerba, où se déroule le sommet de la Francophonie. La cérémonie d'ouverture doit débuter sous peu.

Sur l'ensemble des 88 États et gouvernements membres de plein droit, membres associés et observateurs de l’Organisation internationale de la francophonie, seulement 13 femmes occupent des postes de présidentes, vice-présidentes et Premières ministres.

Le sommet de la Francophonie a lieu tous les deux ans. À chaque fois, l'accent est mis sur un thème en particulier. Cette année, il s'agit du numérique. Comment optimiser l'usage de la langue française dans l'espace numérique ? Comment la connectivité des pays membres de l'OIF peut-elle être améliorée ? Ces questions seront abordées lors du sommet.