DIRECT - Législatives en France : quelle majorité à l'Assemblée nationale ?

► 48,7 millions de Français sont inscrits sur les listes électorales. Combien iront voter ? La participation sera l'une des données à surveiller tout au long de cette journée électorale de premier tour qui s'achèvera entre 16h TU et 18h TU selon les villes.► A noter qu'une partie des ces électeurs ont déjà voté !Les Français résidant à l'étranger tout d'abord. Le premier tour a eu lieu la semaine dernière, le second aura lieu la semaine prochaine, le samedi 18 juin.

► En Polynésie française, le premier tour a également eu lieu la semaine dernière.

Pour le reste de l'Outre-mer, le premier tour avait lieu un jour avant l'Hexagone, ce samedi 11 juin. Dans l'ordre - suivant le décalage horaire - les bureaux de vote ont ouvert à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane et aux Antilles (Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy et Saint-Martin).

Les autres territoires d'outre-mer (Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie, La Réunion et Mayotte) votent ce dimanche.