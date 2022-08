DIRECT - Les bombardements continuent près de la centrale nucléaire de Zaporijjia

13h01 TU. Le parlement letton publie un texte traitant la Russie d'État soutenant le terrorisme.



Le Parlement letton a qualifié aujourd'hui la Russie d'"État soutenant le terrorisme", dont les actes en Ukraine constituent un "génocide ciblé contre le peuple ukrainien", dans une déclaration publiée sur son site internet, immédiatement saluée par Kiev et dénoncée par Moscou.







Dans ce texte, le Parlement "reconnaît la Russie comme un État soutenant le terrorisme et appelle les autres pays" partageant cette opinion "à l'exprimer".

Les députés lettons assimilent "les violences perpétrées par la Russie à des fins politiques contre les civils" à "du terrorisme".



Selon eux, la Russie utilise notamment des munitions interdites à l'échelle internationale "pour semer la peur et tuer des civils".



La Russie "utilise la souffrance et l'intimidation comme outils dans ses tentatives d'affaiblir le moral du peuple et des forces armées ukrainiennes, et de paralyser le fonctionnement de l'État afin d'occuper l'Ukraine", indique la déclaration.

Le Parlement de Riga a demandé également à l'Union européenne de cesser de délivrer des visas touristiques aux citoyens russes et bélarusses.



Les députés lettons soulignent aussi que l'invasion russe a été menée "avec le soutien et l'implication du régime bélarusse", et ont appelé la communauté internationale à imposer au Bélarus les mêmes sanctions que celles adoptées contre la Russie.



Le texte a été soutenu par l'ensemble des 67 députés participant au vote, sur un total de 100, en l'absence notamment de membres du parti pro-russe Harmonie qui a choisi d'éviter de donner son avis sur la question.



Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, s'est dit "reconnaissant" envers le Parlement letton, estimant que la déclaration arrivait "à point nommé".

"La Russie mérite depuis longtemps ce statut pour ses actions en Ukraine et au-delà", a-t-il estimé, appelant "les autres pays et organisations" à suivre la démarche lettonne.



12h45 TU. La Russie refuse que la Suisse représente diplomatiquement l'Ukraine sur le territoire russe estimant que Berne avait "perdu son statut neutre" en sanctionnant Moscou pour son offensive militaire contre l'Ukraine.



Hier, le ministère suisse des Affaires étrangères a annoncé que l'Ukraine souhaitait que la Suisse représente ses intérêts en Russie.



"Malheureusement, la Suisse a perdu son statut d'État neutre et ne peut agir ni comme médiateur ni comme représentant des intérêts" ukrainiens, déclare aujourd'hui à la presse un porte-parole de la diplomatie russe, Ivan Netchaïev.



Il a confirmé que la Suisse avait demandé l'aval de Moscou pour y représenter les intérêts ukrainiens. Mais il a dénoncé le soutien apporté par Berne à Kiev et les sanctions suisses mises en place contre la Russie en raison de l'offensive russe en Ukraine. "Il est tout à fait incompréhensible de proposer une médiation, une représentation ou d'autres services de bonne volonté alors que l'on se comporte de cette manière", a ajouté Ivan Netchaïev.



Lorsque deux États rompent entièrement ou partiellement leurs relations, la Suisse, qui se prévaut de sa neutralité, est habituée à assumer une partie de leurs tâches diplomatiques ou consulaires.



La puissance protectrice permet aux États concernés de maintenir un minimum de relations et peut aussi permettre d'assurer la protection consulaire des ressortissants du premier sur le territoire du second et du second sur le territoire du premier.



C'est au 19ème siècle que la Suisse a, pour la première fois, assumé un rôle de puissance protectrice en représentant en France les intérêts du Royaume de Bavière et du Grand-Duché de Bade pendant la guerre franco-prussienne de 1870-1871.

L'activité de puissance protectrice de la Suisse a atteint son apogée pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'elle représentait les intérêts de 35 États.

Le pays alpin exerce aujourd'hui moins de dix mandats.



La Suisse représente notamment les intérêts russes en Géorgie et les intérêts géorgiens en Russie depuis 2009. Elle représente aussi les intérêts de l'Iran en Égypte depuis 1979 et ceux de l'Iran au Canada depuis juin 2019.





08h00 TU. L'Ukraine obtient un moratoire de deux ans sur sa dette.

L'Ukraine a obtenu de la part de ses créanciers internationaux un moratoire de deux ans sur sa dette extérieure, évaluée à 20 milliards de dollars, a annoncé le Premier ministre Denys Chmygal, en pleine invasion russe du pays.

"Les investisseurs en dette extérieure de l'Ukraine ont accepté de retarder les paiements jusqu'en 2024. Cela permet à l'Ukraine de maintenir la stabilité macro-financière et de renforcer la viabilité économique", s'est félicité le Premier ministre Chmygal sur Twitter.

Investors in Ukraine's foreign debt agreed to postpone payments until 2024. It allows #Ukraine to maintain macro-financial stability and strengthen economic sustainability. Thank you for the solidarity. Grateful to the #G7 countries for supporting this position. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) August 10, 2022

02h00 TU - Réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la centrale de Zaporijjia

Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra aujourd'hui une réunion d'urgence pour débattre de la situation à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia que Kiev et Moscou s'accusent mutuellement d'avoir bombardée.

Chargement du lecteur...

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a indiqué dans un communiqué que son directeur général, Rafael Grossi, informerait le Conseil de sécurité "de la situation en matière de sûreté et de sécurité nucléaires" à la centrale, ainsi que de ses "efforts pour convenir d'une mission d'experts de l'AIEA sur le site dès que possible". Le responsable a qualifié la situation du complexe d'"extrêmement grave".

01h00 TU. Les explosions en Crimée dues à des cigarettes mal éteintes, ironise un ministre ukrainien

Le ministre de la Défense ukrainien a refusé de commenter une éventuelle implication de son armée dans des explosions dans un dépôt de munitions en Crimée, semblant tourner en dérision les événements en suggérant qu'ils étaient dûs à des cigarettes mal éteintes.

Chargement du lecteur...

"Je pense que les militaires russes dans cet aérodrome ont oublié une règle très simple: ne fumer pas dans des endroits dangereux. C'est tout", a ironisé lors d'une conférence de presse Oleksiï Reznikov, en visite au Danemark pour une rencontre avec des pays donateurs à l'Ukraine sous l'égide du pays scandinave et du Royaume-Uni.

Ce commentaire fait écho à celui publié la veille par son ministère, qui avait assuré sur Facebook "ne pas être en mesure d'établir la cause" de la destruction du dépôt de munitions en Crimée, province ukrainienne méridionale annexée unilatéralement par la Russie en 2014. Le ministère avait aussi rappelé "à nouveau à tout le monde qu'il existe des normes de sécurité anti-incendie et que fumer est interdit dans les espaces non prévus à cet effet".