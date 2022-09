DIRECT-Mort d'Elizabeth II : le cercueil de la reine à Buckingham avant d'aller à Westminster

04H14 TU. L’empereur du Japon et son épouse iront aux funérailles d'Elizabeth II.

L'empereur Naruhito du Japon et son épouse Masako assisteront aux funérailles de la reine Elizabeth II, effectuant ainsi leur premier voyage à l'étranger depuis leur accession au trône du Chrysanthème en 2019, annonce le gouvernement japonais.

Leur présence, évoquée depuis samedi 10 septembre par les médias japonais, a été officiellement confirmée par le porte-parole du gouvernement, Hirokazu Matsuno.

Il a indiqué que le couple impérial serait présent aux funérailles d'Etat prévues le 19 septembre à Londres, précisant toutefois que le Premier ministre Fumio Kishida et d'autres responsables gouvernementaux n'y assisteraient pas.

Le couple impérial japonais a fait peu d'apparitions publiques pendant la pandémie.





19H54 TU. Sous des hourras émus, la dépouille de la reine Elizabeth II arrive à Buckingham pour une dernière nuit.

Sous les hourras et les applaudissements de ses fidèles sujets, la dépouille de la reine Elizabeth II a franchi le portail de son palais londonien de Buckingham pour y passer une dernière nuit, avant cinq jours d'hommage du public à Westminster.

Elle y a été accueillie par son fils Charles III et la reine consort Camilla, revenus d'une brève visite officielle en Irlande du Nord, et d'autres membres de la famille royale. Son retour dans la capitale prépare ses funérailles qui auront lieu lundi à l'abbaye de Westminster.

A l'extérieur du palais, une foule immense a salué l'arrivée de celle qui a régné 70 ans sur le pays, par des hourras et des applaudissements nourris, éclairant la scène avec leurs téléphones portables malgré la météo capricieuse.

Le cercueil de la reine, recouvert de l'étendard royal jaune, rouge et bleu du Royaume-Uni et d'une couronne de fleurs blanches, a été déchargé, par les célèbres grenadiers, du corbillard qui l'avait transporté depuis l'aéroport de la Royal Air Force, où il avait atterri une heure plus tôt.

Sur sa route, des centaines d'automobilistes sont sortis de leur voiture pour lui faire une haie d'honneur, n'hésitant pas à franchir le terre-plein central après avoir arrêté leur véhicule sur la partie en sens contraire de l'autoroute.

"Je veux juste voir le cercueil", avait expliqué avant l'arrivée du cercueil Joseph Afrane, Britannique de 59 ans qui campait depuis dimanche devant Buckingham.

La dépouille d'Elizabeth II passera sa dernière nuit au palais, où elle a si souvent résidé, dans la Bow Room, une pièce circulaire aux colonnes de marbre encadrant chacune des fenêtres. Le personnel du palais pourra lui présenter ses adieux en privé.

Mercredi 14 septembre, le cercueil de la reine décédée jeudi à 96 ans quittera sa demeure officielle dans la capitale britannique sur un affût de canon, traversant le centre de Londres pour rejoindre le palais de Westminster lors d'une procession grandiose, où il sera exposé pendant cinq jours à Westminster Hall.