DIRECT-Mort d'Elizabeth II : La dépouille d'Elisabeth II repose à Westminster Hall pour quelques jours

07H19 TU. Emmanuel Macron a appelé Charles III et ira aux obsèques de la reine.

Le président français Emmanuel Macron a appelé mercredi Charles III pour lui présenter ses condoléances et se rendra lundi 19 septembre, à Londres pour assister aux obsèques de sa mère, la reine Elizabeth II, a annoncé la présidence française.

"Le chef de l'État a présenté ses sincères condoléances au roi et lui a exprimé tout son soutien. Il a dit la tristesse des Françaises et Français à la nouvelle du décès de la reine Elizabeth II, et leurs pensées au peuple britannique", a indiqué l'Élysée.

"Le Président de la République a souhaité le plus grand succès au roi, et dit sa pleine disponibilité à poursuivre le travail qu'ils ont mené ensemble ces dernières années face aux défis communs, à commencer par la protection du climat et de la planète", a ajouté la présidence.

"Lundi, je serai à Londres pour assister aux obsèques", a également écrit Emmanuel Macron sur Twitter.

Au téléphone avec Sa Majesté le Roi Charles III, je lui ai présenté les condoléances de la France pour le décès de sa mère, Sa Majesté la Reine Elizabeth II. Lundi, je serai à Londres pour assister aux obsèques. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 14, 2022

"Le lien entre la France et le Royaume-Uni est indéfectible. Nous continuerons à le tisser, en suivant le chemin tracé par Sa Majesté la Reine Elizabeth II", a ajouté le chef de l'État dans un second tweet.



Répétition du cortège funèbre de la reine Elisabeth II par la Royal Navy, à Londres, le jeudi 15 septembre 2022.

(AP Photo/Felipe Dana)

Au septième jour depuis le décès de la reine Elizabeth II, des fleurs, des cartes et des portraits bordent encore le trottoir devant le consulat à Hong Kong. Autrefois colonie britannique, Hong Kong a été restituée à la Chine en 1997.Selon l'application en ligne créé spéialement pour l'événement, il y aurait plus de 3km de file d'attente ce jeudi 15 septembre matin (5H30 TU.) pour rentrer dans Westminster Hall. La file s'étend jusqu'au Pont Blackfriars alors que des milliers de personnes attendent pour rendre hommage à la reine Elisabeth II.Certaines personnes ont campé pendant la nuit pour s'assurer qu'elles auraient une chance de rentrer. Des centaines de milliers de personnes en deuil devraient passer dans les prochains jours.Le roi Charles III a mené plus tôt une procession qui a emmené le cercueil de la reine à Westminster Hall depuis le palais de Buckingham.L'un des gardes royaux qui surveillait le cercueil de la reine à l'intérieur de Westminster Hall a eu un malaise et s'est soudainement effondré au sol.Des images tirées d'une émission en direct qui a été publiée sur les réseaux sociaux vers 1 h du matin ont capturé la chute.Le garde vêtu de noir se tenait debout tenant un bâton de cérémonie. Les fonctionnaires à proximité se sont rapidement précipité pour lui venir en aide.Les images en direct sont passées à la vision extérieure et nocturne du bâtiment pendant un certain temps, juste après cet incident.Des gardes et des soldats de la Royal Navy participent à une répétition du cortège funèbre de la reine Elizabeth II à Londres. La reine reposera à Westminster Hall pendant quatre jours complets avant ses funérailles lundi 19 septembre.