DIRECT - Mort d'Elizabeth II : Charles III officiellement proclamé roi à 9H TU

5H TU. Des hommages continuent à être rendus partout dans le monde

Le Premier ministre australien Anthony Albanese et la ministre des Finances Katy Gallagher ont déposé une couronne devant la statue de la reine Elizabeth II au Parlement de Canberra, samedi 10 septembre 2022. Mick Tsikas/AAP Image via AP

La vice-présidente Kamala Harris signe un livre de condoléances pour la reine Elizabeth II, à l'ambassade britannique à Washington, vendredi 9 septembre 2022, AP Photo/Jacquelyn Martin

Le drapeau britannique est hissé à l'extérieur de la Bourse de New York après la mort de la reine Elizabeth II, vendredi 9 septembre 2022, à New York. AP Photo/Yuki Iwamura

Le pilote Ferrari Charles Leclerc, sur le circuit de Monza (Italie), vendredi 9 septembre 2022. Un autocollant en l'honneur de la reine Elizabeth II, décédée jeudi, est affiché sur la carrosserie. AP Photo/Luca Bruno

4H45 TU. Comment va se dérouler la proclamation de Charles III ?



Le conseil d'Accession, un groupe de dignitaires, se réunira au palais Saint-James à Londres à 9H TU et proclamera que Charles est devenu roi. Cette cérémonie doit être diffusée pour la première fois à la télévision. La proclamation sera lue au balcon du palais Saint James une heure plus tard, puis relayée par le roi d'armes de l'ordre de la Jarretière et une demi-douzaine de hérauts en calèche qui iront également la lire à Trafalgar square, puis au Royal Exchange, toujours à Londres.



Ensuite, le Parlement fera vœu d'allégeance et exprimera ses condoléances. Dans l'après-midi, le nouveau roi recevra le Premier ministre et les principaux ministres.



Voir aussi : Royaume-Uni : du prince Charles à Charles III