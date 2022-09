DIRECT - Mort d'Elizabeth II : Charles III officiellement proclamé roi, Liz Truss prête serment

16H10 TU. Les funérailles de la reine auront lieu le 19 septembre

Le palais de Buckingham annoncé la date officielle des obsèques de la reine Elizabeth II. Elles auront lieu le lundi 19 septembre à l'abbaye de Westminster à Londres.

Des dirigeants du monde entier sont attendus pour ces funérailles. Le roi Charles III a déclaré un jour férié au Royaume-Uni pour l'occasion.

The State Funeral of Her Majesty The Queen will take place at Westminster Abbey on Monday 19th September.



Prior to the State Funeral, The Queen will Lie-in-State in Westminster Hall for four days, to allow the public to pay their respects. — The Royal Family (@RoyalFamily) September 10, 2022



15H47 TU. Le prince William promet de soutenir son père



Le Prince William, premier dans l'ordre de succession au trône, promet de "soutenir" son père, le roi Charles III, "de toutes les manières possibles" en l'honneur de sa grand-mère la reine Elizabeth II.

Le prince William signe la proclamation d'Accession du nouveau roi Charles III au Palais de Saint James à Londres, le 10 septembre 2022. AP

"Je savais que ce jour allait venir, mais il va me falloir du temps pour m'habituer à la réalité de la vie sans Mamie", ajoute celui qui est désormais prince de Galles.



15H25 TU. La Première ministre et les parlementaires britanniques prêtent serment



En début d'après-midi, une partie des parlementaires britannique ont prêté serment d'allégeance à leur nouveau roi. Cette cérémonie, facultative et symbolique, permet de renouveler les voeux pris lors de leur investiture et au cours desquels ils ont juré fidélité "à la reine Elizabeth II, et ses héritiers et successeurs, selon la loi".



La Première ministre britannique Liz Truss a elle aussi renouvelé son serment au roi Charles III au cour de cette cérémonie, qui s'est tenue à la Chambre des représentants.



11H40 TU. Belfast, Inde, Égypte... Des hommages partout dans le monde

Un couple rend hommage à la reine Elizabeth II à Belfast, samedi 10 septembre 2022. AP Photo/Peter Morrison

Un travailleur transporte des fleurs à l'intérieur de l'ambassade britannique au Caire, vendredi 9 septembre 2022. AP Photo/Amr Nabil

L'artiste Manas Sahoo rend hommage à la reine Elizabeth II, sur une plage de Puri, en Inde, vendredi 9 septembre 2022. AP Photo

La salve de 96 canons tirée depuis le HMS Queen Elizabeth. LPhot Belinda Alker/Ministère de la Défense via AP

11H20 TU. Une seconde proclamation a été lue au Royal Exchange, à Londres



"À midi, heure britannique, une deuxième proclamation a été lue sur les marches du Royal Exchange, à Londres. La cérémonie était similaire à celle du palais Saint-James. Les trompettes ont sonné le salut royal et l'orchestre a joué l'hymne national", décrit la BBC. "D'autres proclamations seront lues en Écosse, en Irlande du Nord et au Pays de Galles demain à midi", ajoute la télévision publique britannique.

Cheers of “God save the King” broke out outside the Royal Exchange after the second reading of the accession proclamation



Thousands of onlookers had gathered at noon on Saturday to witness the proclamationhttps://t.co/j4TmL8pHZ7 pic.twitter.com/sHidbkADAF — ITV News (@itvnews) September 10, 2022

11H15 TU. Vladimir Poutine a adressé ses "félicitations sincères" à Charles III



Le président russe Vladimir Poutine a adressé samedi ses "félicitations sincères" à Charles III, proclamé officiellement roi à Londres lors d'une cérémonie entérinant son accession au trône, a indiqué le Kremlin. "Veuillez recevoir mes félicitations sincères à l'occasion de votre accession au trône", a-t-il déclaré dans un télégramme, adressé à Charles III, selon un communiqué du Kremlin. "Je souhaite à Votre Majesté du succès, une robuste santé et tout le bien", a poursuivi le chef de l'État russe.



10H TU. Charles III proclamé roi en public sur le balcon du palais Saint-James



Le roi Charles III a été proclamé roi en public sur le balcon du palais Saint-James à Londres peu après sa prestation de serment, lors d'une cérémonie traditionnelle entérinant son accession au trône après la mort de sa mère Elizabeth II. Précédée d'une fanfare de trompettes, la déclaration a été lue par le roi d'armes de l'ordre de la Jarretière, le plus prestigieux au Royaume-Uni, en tenue cérémonielle puis des salves de canons ont été tirées dans tout le pays, notamment près de la Tour de Londres.

'God save the King!'



The national anthem to the new monarch is sung at St James's Palace as King III is proclaimed.https://t.co/j4TmL8pHZ7 pic.twitter.com/yJWRBbVhgh — ITV News (@itvnews) September 10, 2022

9H30 TU. Charles III se dit "profondément conscient" des "devoirs et lourdes responsabilités" de ses fonctions



"Le règne de ma mère restera inégalé par sa durée, son dévouement et sa dévotion. Je suis profondément conscient de ce grand héritage et des devoirs et des lourdes responsabilités de la souveraineté qui me reviennent désormais", a-t-il déclaré. Il a également remercié son "épouse bien-aimée", Camilla, pour son "soutien constant".



9H10 TU. Charles III officiellement proclamé roi par le Conseil d'accession



Charles III a été officiellement proclamé roi lors d'une réunion du Conseil d'accession à Londres, deux jours après la mort de sa mère Elizabeth II, après 70 ans de règne.

La cérémonie a eu lieu au palais de Saint-James à Londres en présence de la nouvelle reine consort Camilla, du nouvel héritier du trône William, de la Première ministre Liz Truss et de plusieurs de ses prédécesseurs, comme Boris Johnson et Theresa May.

La cérémonie a eu lieu au palais de Saint-James, samedi 10 septembre, en présence de la reine consort, de l'héritier du trône William et de la Première ministre Liz Truss. Capture / BBC News

8H55 TU. La Première ministre et le maire de Londres sont au conseil d'Accession

Le maire de Londres, Sadiq Khan, à son arrivée au palais St James, samedi 10 septembre 2022. AP Photo/Kirsty Wigglesworth, Pool

8H50 TU. Revivez le premier "God Save the King" depuis plus de 70 ans



Vendredi soir, pour la première fois depuis 70 ans, l'hymne britannique "God save the King" (Que dieu sauve le roi) a été chanté dans sa version masculine à la cathédrale Saint-Paul à Londres, en conclusion d'un office religieux en hommage à Elizabeth II. Il remplace "God save the Queen" (Que dieu sauve la reine), l'hymne depuis 1952.

8H45 TU. Charles III absent de la première partie du conseil d'Accession



"Le roi Charles lui-même ne sera pas présent pour la première partie du conseil d'Accession où il sera confirmé comme nouveau souverain. Son fils William, le nouveau prince de Galles, sera présent, et les dignitaires présents proclameront le nouveau roi. Le monarque arrivera ensuite pour son premier conseil privé. Il fera une déclaration et prêtera serment de protéger l'Église d'Écosse", affirme The Guardian.



8H30 TU. Le recueillement se poursuit au château de Balmoral (Écosse)

Hundreds of bouquets and tributes have been laid at #Balmoral’s gate, some tied with tartan, including drawings of the #Queen, a Paddington bear pic.twitter.com/MonH6SyvUJ — Severin Carrell (@severincarrell) September 10, 2022

Des milliers de Britanniques, certains émus aux larmes sont venus déposer des fleurs devant Buckingham Palace, à Windsor et à Balmoral. Le portrait d'Elizabeth II orne les arrêts de bus londoniens, remplaçant les publicités, et des livres de condoléances ont été ouverts dans certaines églises, ainsi qu'en ligne sur le site de la famille royale.



8H25 TU. Édimbourg​ se prépare à accueillir le cercueil d'Elizabeth II



"Les routes ont été fermées et des barrières ont été installées dans la capitale écossaise Édimbourg pour l'arrivée du cercueil de la Reine ce week-end", explique la BBC. Le cercueil devrait être transporté dimanche du château de Balmoral, où elle est décédée, au palais de Holyrood à Édimbourg. Ensuite, le public sera autorisé à passer devant le cercueil dans la cathédrale Saint Giles, avant qu'il ne soit transporté à Londres mardi.



8H20 TU. La une de The Sun, l'un des quotidien les plus vendus du Royaume-Uni

The Sun Twitter

7H15 TU. La Barbade, devenue une république en novembre dernier, rend néamoins hommage à son ancienne chef de l'État



"La Barbade est devenue la plus jeune république du monde en novembre dernier, en retirant à la reine son titre de chef de l'État. Suite à sa mort, ses dirigeants politiques ont toutefois rendu hommage à son héritage", nous explique la BBC, images à l'appui.



Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre Mia Mottley a déclaré que "très peu de personnes ont surpassé ce qu'elle a pu accomplir" en tant que monarque, et a décrit le nouveau monarque, le roi Charles III, comme un "ami de la Barbade".



7H TU. Les unes de la presse britannique consacrées ce matin à Charles III

The Guardian Capture / BBC Papers

i Capture / BBC Papers

The Daily Telegraph Capture / BBC Papers

The Times Capture / BBC Papers

6H50 TU. L'empereur du Japon attendu aux funérailles d'Elizabeth II



L'empereur Naruhito du Japon est attendu aux funérailles de la défunte souveraine Elizabeth II. Il s'agirait de son premier voyage à l'étranger depuis son intronisation en 2019 après l'abdication de son père. L'empereur avait prévu de se rendre au Royaume-Uni pour son premier voyage à l'étranger après sa prise de fonctions mais cette visite a été reportée à cause de la pandémie de Covid-19.



6H30 TU. Le nouvel arbre généalogique de la famille royale britannique

L'arbre généalogique de la famille royale britannique après le décès de la reine Elizabeth II. AP Graphic

5H TU. Des hommages continuent à être rendus partout dans le monde

Le Premier ministre australien Anthony Albanese et la ministre des Finances Katy Gallagher ont déposé une couronne devant la statue de la reine Elizabeth II au Parlement de Canberra, samedi 10 septembre 2022. Mick Tsikas/AAP Image via AP

La vice-présidente Kamala Harris signe un livre de condoléances pour la reine Elizabeth II, à l'ambassade britannique à Washington, vendredi 9 septembre 2022, AP Photo/Jacquelyn Martin

Le drapeau britannique est hissé à l'extérieur de la Bourse de New York après la mort de la reine Elizabeth II, vendredi 9 septembre 2022, à New York. AP Photo/Yuki Iwamura

Le pilote Ferrari Charles Leclerc, sur le circuit de Monza (Italie), vendredi 9 septembre 2022. Un autocollant en l'honneur de la reine Elizabeth II, décédée jeudi, est affiché sur la carrosserie. AP Photo/Luca Bruno

4H45 TU. Comment va se dérouler la proclamation de Charles III ?



Le conseil d'Accession, un groupe de dignitaires, se réunira au palais Saint-James à Londres à 9H TU et proclamera que Charles est devenu roi. Cette cérémonie doit être diffusée pour la première fois à la télévision. La proclamation sera lue au balcon du palais Saint James une heure plus tard, puis relayée par le roi d'armes de l'ordre de la Jarretière et une demi-douzaine de hérauts en calèche qui iront également la lire à Trafalgar square, puis au Royal Exchange, toujours à Londres.



Ensuite, le Parlement fera vœu d'allégeance et exprimera ses condoléances. Dans l'après-midi, le nouveau roi recevra le Premier ministre et les principaux ministres.



Voir aussi : Royaume-Uni : du prince Charles à Charles III