DIRECT - Mort d'Elizabeth II : le roi Charles III est à Londres et s'adressera aux Britanniques à 17H TU

Les trois points à retenir en ce vendredi 9 septembre (J+1) :



* La reine Elizabeth II est décédée jeudi 8 septembre dans son château de Balmoral (Écosse) à l'âge de 96 ans après plus de 70 ans de règne. Son fils, le prince de Galles, est automatiquement devenu roi sous le nom de Charles III.



* Revenu à Londres, Charles III doit désormais s'adresser à la nation britannique ce vendredi à 17H TU pour sa première allocution télévisée comme souverain.



* Charles III sera officiellement proclamé roi samedi matin lors d'une réunion du Conseil de succession réuni à Londres, a indiqué le palais de Buckingham.

13H TU. Le roi Charles III et la reine consort en route pour Buckingham Palace



Le roi Charles III et la reine consort Camilla sont en route pour Buckingham Palace, quelques minutes après avoir atterri à Northolt, une base la Royal Air Force près de Londres, en provenance d'Aberdeen (Écosse). Le palais royal, qui se situe au coeur de la capitale britannique, se trouve à une vingtaine de kilomètres environ de l'aéroport.

Le roi Charles III, à l'aéroport d'Aberdeen, vendredi 9 septembre 2022. Aaron Chown/Pool Photo via AP

11h42 TU. La dépouille de la reine acheminée à Londres dans quelques jours.



C'est à Holyroodhouse, le palais officiel de la monarchie dans la capitale écossaise Edinmourg, que le cercueil de la reine est attendu dans les prochains jours. La dépouille sera ensuite portée en procession par le Royal Mile, l'artère principale de la capitale écossaise, jusqu'à la cathédrale Saint-Gilles où un service religieux se tiendra en présence de la famille royale et le public pourra se recueillir. Le cercueil sera ensuite acheminé, a priori en avion, vers Londres.

Chargement du lecteur...

Ses paroles de sagesse nous ont donné de la force dans les moments les plus éprouvants. Pendant les moments les plus sombres de la pandémie, elle nous a donné l'espoir que nous nous reverrions.

Liz Truss, Première ministre du Royaume-Uni.

The Queen received Liz Truss at Balmoral Castle today.



Her Majesty asked her to form a new Administration. Ms. Truss accepted Her Majesty's offer and was appointed Prime Minister and First Lord of the Treasury. pic.twitter.com/klRwVvEOyc — The Royal Family (@RoyalFamily) September 6, 2022

Le président français Emmanuel Macron aux côtés de la reine Elisabeth II, du Premier ministre de l'époque Boris Johnson et du président américain Joe Biden lors d'un sommet du G7 organisé au Royaume-Uni. Cornwall, 21 juin 2021. AP/Jack Hill

Fleurs, drapeaux et bougies ont été déposés devant les grilles du palais de Buckingham dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 septembre. Les services de Sa Majesté ont annoncé le décès de la reine Elisabeth II à l'âge de 96 ans. Londres, vendredi 9 septembre 2022. AP/Kirsty Wigglesworth

Chargement du lecteur...

Chargement du lecteur...

Les États-Unis rendent hommage à la reine Elisabeth II décédée à l'âge de 96 ans. Son portrait surplomble la très célèbre avenue Times Square. New York, 9 septembre 2022. AP/Yuki Iwamura

À Rio de Janeiro, la statue du Christ rédempteur est illuminée aux couleurs du drapeau britannique. Le Brésil rend hommage à la monarque disparue le 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans. AP/Bruna Prado

Chargement du lecteur...

New York, 9 septembre 2022. Le mythique Empire State Building est illuminé en jaune et en violet, les couleurs du règne de la reine Elisabeth II. La monarque britannique est décédée le 9 septembre à 96 ans en Écosse. AP/Yuki Iwamura

Au Royaume-Uni, des milliers de Britanniques se succèdent depuis jeudi devant le palais de Buckingham. Ils souhaient rendre hommage à la reine et se recueillir. Des centaines d'entre eux affluentà Windsor et Balmoral. "A notre Reine bien-aimée. Vous nous manquerez !", "Merci, vous avez servi le pays jusqu'à la fin", "Vous étiez une lumière dans les périodes sombres... Reposez en paix", peut-on lire vendredi sur les notes accompagnant les bouquets de fleurs déposés devant les grilles du palais de Buckingham.La Première ministre britannique Liz Truss a rendu hommage vendredi au Parlement à la défunte reine Elizabeth II, saluant "l'une des plus grandes dirigeantes que le monde ait connues" et "la plus grande diplomate" du Royaume-Uni. "Ses paroles de sagesse nous ont donné de la force dans les moments les plus éprouvants. Pendant les moments les plus sombres de la pandémie, elle nous a donné l'espoir que nous nous reverrions", a souligné la cheffe du gouvernement, vêtue de noir, avant d'être reçue dans l'après-midi par le roi Charles III.On ignore l'heure précise du décès de la reine, survenu dans "l'après-midi" selon Buckingham. La Première ministre Liz Truss, officiellement nommée par la souveraine à Balmoral mardi septembre, est informée aux environs de 16H30 locales (15H30 GMT) selon ses services, deux heures avant l'annonce officielle.L'état de santé de la souveraine de 96 ans déclinait à vue d'oeil depuis des mois. En particulier depuis le décès de son époux Philip en avril 2021. Elle avait passé une nuit à l'hôpital en octobre dernier pour des examens dont la nature n'a jamais été communiquée. Le palais, depuis, évoquait des "problèmes de mobilité". Sur les dernières photos d'Elizabeth II à Balmoral, prises mardi, l'apparence de sa main droite, bleutée, avait suscité des interrogations. Elle y apparaissait souriante, debout mais plus frêle que jamais.Le président russe Vladimir Poutine ne prévoit pas d'assister aux funérailles d'Elisabeth II, attendues dans une dizaine de jours à Londres, a déclaré vendredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. "L'option (de son déplacement) n'est pas envisagée", a-t-il simplement indiqué lors d'un point-presse, alors que le président russe fait figure de paria en Occident depuis l'offensive contre l'Ukraine. La veille, Vladimir Poutine avait salué la mémoire de la reine.Le président français Emmanuel Macron doit se rendre vendredi matin à l'ambassade du Royaume-Uni à Paris. Il doit y signer le registre de condoléances après la mort de la reine Elisabeth II la veille, a annoncé l'Élysée. Le chef de l'État, qui a par ailleurs fait parvenir un message au nouveau roi Charles III selon l'Élysée, est attendu à 11H30 à l'ambassade."Nous vous aimions Ma'am", "Nos coeurs sont brisés" : les photos de la reine Elisabeth II faisaient la une vendredi de tous les quotidiens britanniques. Des éditions spéciales retraçant ses 96 ans de vie et 70 ans et 7 mois de règne sont disponibles. The Times, The Guardian, The Daily Telegraph et The Independant ont choisi en une l'image officielle de la jeune monarque de 27 ans lors de son couronnement en 1953, tandis que The Sun, The Daily Telegraph et The Daily Express ont préféré des photos d'une Elisabeth II plus âgée, en noir et blanc ou en couleur, mais avec la même solennité.La mort de la reine Elisabeth II ouvre une longue période de deuil pour la famille royale. Cette période va durer jusqu'à sept jours après les funérailles de la souveraine, dont la date reste à préciser, a indiqué vendredi le palais de Buckingham.La reine britannique Elisabeth II était "une immense icône au service désintéressé", a déclaré vendredi le président sortant du Kenya, Uhuru Kenyatta. L'ancien chef d'État s'est exprimé dans un communiqué, faisant part d'un "profond sentiment de perte" après son décès à l'âge de 96 ans. "Sa Majesté la reine Elisabeth II était une immense icône au service désintéressé pour l'humanité et une figure de proue essentielle non seulement du Royaume-Uni et du Commonwealth, dont le Kenya est un membre éminent, mais aussi du monde entier", a-t-il déclaré.Le roi Charles III reçoit la Première ministre britannique Liz Truss pour la première fois ce vendredi. Le souverain doit également s'adresser aux Britanniques à la télévision dans la foulée.C'est en Rhodésie et en Afrique du Sud que la princesse Élisabeth a effectué son premier voyage en février 1947, sur fond de fortes tensions politiques. Elle n'y reviendra qu’en 1995, en tant que reine. Nelson Mandela est alors président de la République. Zelda la Grange, l'ancienne secrétaire particulière du chef d’État, réagit à l'annonce du décès de la souveraine le 9 septembre 2022. Propos recueillis par Joséphine Kloeckner et Gabriel Porrometo.Les défis sont considérables pour Charles qui devient roi à 73 ans. Il a passé sa vie à attendre ce moment. D'ailleurs, jamais aucun souverain britannique n'aura attendu aussi longtemps avant d'accéder aux plus hautes fonctions royales. L'accession au trône de Charles III, âgé et mal aimé, ouvre une période délicate pour une monarchie qui avait su sous sa mère résister aux crises.Après 70 passés sur le trône britannique, la reine Elisabeth II s’est éteinte à l’âge de 96 ans. Le président français Emmanuel Macron salue "une reine de coeur (...) qui aimait la France". Dans le monde entier, dans les 56 pays du Commonwealth perdent un chef d’État. Commentaire d’Oumy Diallo.Drapeau en berne à la Maison Blanche, Empire State Building illuminé... à des milliers de kilomètres du palais de Buckingham, les États-Unis, ancienne colonie britannique, partageaient eux aussi leur peine jeudi soir après le décès de la reine Elisabeth II.Le décès, à 96 ans, de cette insubmersible monarque, qui a vu passer tous les puissants de ce monde et rencontré 13 présidents américains, représente "la fin d'une époque", estime José Reyes, 37 ans, au milieu des écrans de l'effervescente Times Square, en plein centre de New York.Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déploré vendredi une "grande perte" pour la communauté internationale après le décès de la reine Elisabeth II, exprimant sa "profonde tristesse". "La disparition de la reine, qui a mené le Royaume-Uni à travers des périodes agitées dans le monde, est une grande perte non seulement pour le peuple britannique mais aussi pour la communauté internationale", a déclaré le dirigeant japonais Fumio Kishida.Le festival international du film de Toronto (Tiff) s'est ouvert jeudi dans une ambiance sombre. Les organisateurs ont procédé à l'extinction des enseignes lumineuses des cinémas pour marquer la disparition de la reine Elisabeth II. Le festival a ensuite débuté avec la projection d'un drame, "The Swimmers", autour de réfugiées syriennes ayant manqué de se noyer dans la Méditerranée en 2015.Le monde s'est associé jeudi au deuil des Britanniques après la mort d'Elisabeth II, "une reine de coeur" dont "la dignité" et "le sens du devoir inaltérable" ont suscité une pluie d'hommages unanimes. Adressant "leurs pensées" à la famille royale et à son peuple, chefs d'État ou de gouvernement se sont dits personnellement affectés par le décès de la souveraine qui, en 70 ans de règne, a rencontré quasiment tous les grands responsables de la planète.Les défis sont considérables pour Charles qui devient roi à 73 ans. Il arrive sur le trône avec une popularité bien plus faible que sa mère et que son héritier, le prince William. À Balmoral en Écosse auprès de sa mère lorsqu'elle s'est éteinte "paisiblement" jeudi après-midi, il a été rejoint au fil de la journée par ses trois frères et soeur ainsi que ses deux fils. Le nouveau souverain va rentrer à Londres ce vendredi.Le Royaume-Uni se réveille en deuil vendredi 9 septembre. La veille, le palais de Buckingham a annoncé la mort de la reine Elisabeth II à 96 ans. Avec la disparition de la souveraine qui a passé 70 sur le trône, c’est une page de l'histoire britannique qui se tourne. L’atmosphère à Londres ce matin, avec notre correspondante Marie Billon.Aux États-Unis comme ailleurs, l'heure est aux hommages. À quelques encablures de Times Square, l'imposant Empire State Building s'est illuminé dès le coucher du soleil. Il brillait en pourpre, symbole de la monarchie, et en argenté, couleur des 70 ans de règne de la Reine, célébrés en juin dernier.Le roi d'Espagne, Felipe VI, a rendu hommage à la reine Elisabeth II, décédée jeudi, la qualifiant de "l'une des meilleures reines de tous les temps", dans un discours prononcé à Séville. "On se souviendra de la reine Elisabeth (appelée Isabel en Espagne, NDLR) comme l'une des meilleures reines de tous les temps pour sa dignité, son sens du devoir, son courage et son dévouement à son peuple en chaque instant", a déclaré Felipe VI à Séville, dans le sud de l'Espagne.Le président français Emmanuel Macron a rendu hommage à Elisabeth II. Il salue "une reine de coeur" qui a été "une amie de la France". La souveraine britannique a connu 10 présidents au cours de ses 70 ans de règne. "La reine aux seize royaumes aimait la France, qui le lui rendait bien", a réagi le président. "Le peuple français aussi porte son deuil", a-t-il ajouté."La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le Roi et la Reine consort resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain", a indiqué le palais de Buckingham dans un bref communiqué publié jeudi 9 septembre à 17h30 TU.