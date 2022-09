Direct-Mort d'Elizabeth II : les Britanniques se recueillent devant le cercueil de leur reine à Edimbourg avant son transfert à Londres

Le roi Charles III et d'autres membres de la famille royale tiennent une veillée devant le cercueil de la reine Elizabeth II à la cathédrale St Gilles, à Édimbourg, en Écosse, le 12 septembre 2022. Jane Barlow/Pool via AP.

Chargement du lecteur...

Le nouveau roi Charles III parcourt cette semaine les quatre nations du Royaume-Uni mais c'est en Irlande du Nord, où il est attendu ce mardi, que l'attend la plus importante épreuve de réconciliation. Certes l'Ecosse, où le monarque se trouvait lundi, a bien l'intention d'organiser un nouveau référendum sur son indépendance, mais la résistance armée de la province à la couronne s'est estompée il y a des siècles.L'Irlande du Nord ne connaît la paix que depuis 1998, et celle-ci reste fragile.Derrière son cercueil traversant Edimbourg, le roi Charles III et ses frères et soeur se sont recueillis ensemble auprès d'Elizabeth II, rejoints par des dizaines de milliers de Britanniques dans leurs adieux à la monarque à la popularité planétaire.Nouvelle étape du dernier voyage emmenant la souveraine de son château de Balmoral, où elle a rendu son dernier soupir jeudi, à Londres pour ses funérailles nationales lundi, sa dépouille a quitté le palais d'Holyroodhouse dans la capitale écossaise pour la cathédrale Saint-Gilles, où il est exposé pour la première fois au public.

Lundi 21H25 TU. Le Roi Charles III a quitté la cathédrale Saint-Gilles pour rentrer dans le Palais de Holyroodhouse à Edimbourg.



Désormais, ce sont les Royal Archers qui vont rester au près de la souveraine toute la nuit. Chaque groupe de quatre gardes veille pendant 20 minutes avant de laisser la place à d'autres pour une pause de 40 minutes.



A re(voir) Royaume-Uni : première journée d’hommages en mémoire de la reine Elisabeth II

Chargement du lecteur...



20H03 TU. L'attente a déjà commencé à Londres pour voir le cercueil d'Elizabeth II à Westminster.



Elle n'est pas attendue avant le mercredi 13 septembre dans la soirée, mais certains Britanniques se sont déjà installés pour être les premiers à pouvoir rendre hommage à leur souveraine dans l'abbaye de Westminster.



Trois personnes s'étaient déjà placées ce soir de l'autre côté de la Tamise, là où commence une queue qui devrait s'allonger sur plusieurs kilomètres à travers le centre de la capitale britannique dans les jours à venir.



Le gouvernement britannique a précisé comment vont se dérouler les cérémonies et explique comment faire la queue. Il prévient que l'attente va être très longue, va durer "très probablement une partie de la nuit avec très peu d'occasions de s'asseoir car la file continuera d'avancer".