DIRECT - Mort de Pelé : la légende brésilienne du foot sera enterrée mardi à Santos

Chargement du lecteur...

Akazu-Y, représentant de la tribu amérindienne Tabajara Tabepa rend hommage à Pelé. Sao Paulo, Brésil - 30 décembre 2022. AP/Marcelo Chello

Depuis que je suis toute petite, j'ai entendu mon père, qui avait son âge parler de lui.

Caroline Fornari, une femme au foyer et habitante de Santos.

Sur un écran géant, le portrait de la légende Pelé est apparu afin de saluer sa vie et honorer sa mémoire en marge d'un match de LaLiga. Le footballeur brésilien est mort à 82 ans le jeudi 29 décembre 2022. Stade de Valladolid, Espagne - 30 décembre 2022. AP/Pablo Garcia

Pelé dans les bras de son coéquipier Jairzinho lors de la finale de la Coupe du monde de 1970 qui se tenait à Mexico, au Mexique. DR

Véritable star du ballon rond, le Brésilien Pelé est mort à Sao Paulo jeudi 29 décembre 2022 à l’âge de 82 ans. Il était atteint d’un cancer du côlon. Mythe, légende, génie, icône : il a surtout été un champion incontesté de sa discipline. Il a aussi fait rêver plusieurs générations de sportifs et de supporters africains. quelle trace va-t-il laisser dans le football africain ? Éléments de réponse avec le journaliste indépendant et spécialiste du football africain Hervé Kouamouo.La disparition de Pelé touche bien au-delà du monde du ballon rond. À Sao Paulo au Brésil, Akazu-Y de la tribu amérindienne Tabajara Tabepa pleure lui aussi la mort de la légende brésilienne du football. Il a même fait le déplacement devant l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, Brésil, le vendredi 30 décembre 2022. C'est dans cet établissement que Edson Arantes do Nascimento, connu dans le monde sous le nom de Pelé, est décédé à l'hôpital jeudi 29 décembre à l'âge de 82 ans.Pelé sera de retour à Santos, chez lui, dès lundi. Le stade municipal de Vila Belmiro a été choisi pour exposer son cercueil. Une veillée funèbre de 24 heures débutera dès qu'il sera arrivé. L'enterrement se déroulera mardi dans l'intimité familiale, après un cortège suivant le cercueil dans les rues de Santos, qui a décrété un deuil de sept jours.Caroline Fornari, une femme au foyer et habitante de Santos, rend hommage à celui qui a fait "la fierté" des Brésiliens. "Depuis que je suis toute petite, j'ai entendu mon père, qui avait son âge parler de lui", dit-elle à nos confrères de l'AFP, "c'est très triste".Dès jeudi, à la suite de l'annonce officialisant la mort de Pelé, les hommages des principales personnalités du foot et de chefs d'Etat se sont multipliés un peu partout. D'ici la fin du week-end, ce sont les grands championnats européens qui saluent sa mémoire.En France, la Ligue de football professionnel (LFP) a demandé qu'une minute d'applaudissements soit organisée avant chaque rencontre des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 de vendredi à lundi. Une photo de Pelé soulevant le trophée de la Coupe du monde après le sacre du Brésil en 1970 sera au même moment projetée sur les écrans géants des stades.Vendredi, au lendemain de la mort de la légende du football, tous les grands journaux de la planète ont fait leur Une sur la mort de Pelé. La photo la plus diffusée a été celle, iconique, où l'on voit Pelé tout sourire lever le bras droit, porté par son coéquipier Jairzinho vu de dos avec son numéro 7, lors de la finale de la Coupe du monde 1970. Le quotidien sportif espagnol AS a fait original en publiant un cliché des pieds de Pelé, pris par la célèbre photographe américaine Annie Leibovitz.Pelé, élu athlète du siècle par le Comité international olympique en 1999, a été un sportif hors du commun. Il y a son record de buts -1.281 en 1.363 matches sous les maillots de Santos, de la Seleçao et du Cosmos de New York (1975-77), record homologué par la Fédération internationale (Fifa).Dans sa ville natale de Tres Coraçoes, dans le Minas Gerais (sud-est), entourée de plantations de café, l'émotion était palpable, même si Pelé, né dans une famille pauvre, avait quitté cette ville très jeune.