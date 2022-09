DIRECT-Mort Elizabeth II : les adieux des Britanniques à Elizabeth II, Charles III boucle au Pays de Galles sa tournée de nouveau roi

02H02 TU. Le Mémorial George VI du château de Windsor, dernière demeure d'Elizabeth II



La reine Elizabeth II reposera dans le Mémorial George VI, peu connu du grand public, situé dans la chapelle Saint-Georges au château de Windsor, au côté de ses parents, de sa soeur et de son défunt mari Philip.

Cependant, elle ne sera pas, contrairement à d'autres membres de la famille royale, inhumée dans le caveau royal, sous la chapelle.

C'est là que repose actuellement la dépouille de Philip, qui sera transférée dans le Mémorial, une annexe de la chapelle principale, suivant les dernières volontés de la souveraine.



00H02 TU. Après la mort d'Elizabeth II, une semaine de deuil et d'hommages planétaires



Les dirigeants du monde entier et les sujets de Sa Majesté ont rendu hommage à la souveraine qui a régné le plus longtemps dans l'Histoire du Royaume-Uni et qui s'est éteinte le 8 septembre à 96 ans, après plus de 70 ans sur le trône.

Au-delà du chagrin que ma famille ressent, nous partageons également avec tant d'entre vous (...) un profond sentiment de gratitude pour les plus de 70 ans au cours desquels ma mère, en tant que reine, a servi le peuple de nombreuses nations.



Le nouveau roi Charles III.

Le roi britannique Charles III avec Camilla la reine consort, et Anne la princesse royale, ont rendu hommage à la reine Elizabeth II à Westminster Hall le 14 septembre 2022. AP Photo/Emilio Morenatti.



Jeudi 17H13 TU. La Russie, pas conviée aux funérailles d'Elizabeth II, dénonce une attitude "blasphématoire" de Londres.



La Russie a dénoncé l'attitude "blasphématoire" et "immorale" du Royaume-Uni à son encontre, après que Londres a décidé de ne pas inviter de représentant russe aux funérailles de la reine Elizabeth II lundi prochain.

"Nous considérons cette tentative britannique d'utiliser la tragédie nationale qui a touché le coeur de millions de personnes dans le monde à des fins géopolitiques pour régler des comptes avec notre pays (...) comme profondément immorale", a déploré dans un communiqué la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova. "Ceci est particulièrement blasphématoire vis-à-vis de la mémoire d'Elizabeth II", a-t-elle ajouté.



La porte-parole de la diplomatie russe a déploré que le Royaume-Uni utilise selon elle l'offensive russe en Ukraine comme "prétexte" pour ne pas convier de dirigeant russe aux funérailles d'Elizabeth II à Londres le lundi 19 septembre.

16H30 TU. Le Portugal décrète trois jours de deuil national.



Le Portugal a décrété trois jours de deuil national, du 18 au 20 septembre, en l'honneur de la reine Elizabeth II, décédée le 8 septembre dernier, annonce le gouvernement portugais.



Cette période de deuil est "un hommage juste à Sa Majesté la Reine Elizabeth II", qui a "profondément marqué la deuxième moitié du XXe siècle et le premier quart du XXIe siècle", indique un communiqué publié à l'issue du conseil des ministres.

Le gouvernement rappelle en outre que la Grande-Bretagne est "le plus ancien allié" du Portugal.



Les autorités rappellent souvent que les deux pays ont signé la plus ancienne alliance toujours en vigueur qui découle d'un traité de 1386 "portant sur des accords militaires, politiques et commerciaux", précise le portail diplomatique du gouvernement portugais.



Des dizaines de milliers de Britanniques défilent depuis mercredi devant le cercueil de la reine Elizabeth II à Londres, jusqu'aux funérailles prévues le 19 septembre à l'abbaye de Westminster, en présence de dirigeants du monde entier.



