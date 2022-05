DIRECT - Elisabeth Borne devrait être nommée Première Ministre 

16h TU. Elisabeth Borne devrait être nommée Première Ministre



D'après plusieurs médias, la femme de 61 ans s'apprête à devenir Première Ministre. Elle était jusque là ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, après un passage au ministère des transports et à celui de la transition écologique et solidaire.



15h05 TU. Démission de Jean Castex



Le Premier ministre français Jean Castex confirme avoir présenté au président Emmanuel Macron sa démission et celle de son gouvernement. Jean Castex avait été nommé en juillet 2020 à Matignon, succédant à Edouard Philippe. Quasiment inconnu du grand public, cet élu de droite était auparavant, notamment, chargé du premier déconfinement.

Sa démission ce lundi 16 mai est une suite logique de la présidentielle.



La veille, Jean Castex avait expliqué que "c'est une nouvelle ère qui s'ouvre" pour lui, "sans remords, ni regrets".