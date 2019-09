DIRECT - Obsèques de Jacques Chirac : honneurs militaires et cérémonie religieuse

L'ancien président français Jacques Chirac sera inhumé ce lundi 30 septembre après-midi dans un cadre strictement privé au cimetière du Montparnasse. Selon le souhait de son épouse Bernadette, il reposera dans le caveau de leur fille aînée Laurence, décédée en 2016 et dont le destin tragique a été le drame de sa vie. Avant ce moment réservé à la famille et aux très proches, un dernier hommage en grande pompe lui est rendu ce lundi matin.



Dès 9h30, une cérémonie familiale privée se tiendra aux Invalides et sera suivie d’honneurs funèbres militaires en présence d’Emmanuel Macron. Le président français rendra ensuite les honneurs funèbres militaires à Jacques Chirac.



A 11h, le convoi funéraire prendra la direction de l'église Saint-Sulpice. Au cours du trajet, les Français présents sur le parcours pourront lui rendre un dernier hommage.



A 12h, débutera un service solennelle en présence d'environ 80 personnalités, du monde entier, dont des chefs d'État et de gouvernement. Le président russe Vladimir Poutine avec qui Jacques Chirac avait un lien privilégié, l'ancien président américain Bill Clinton, l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder ou encore le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso seront présents. Les Premiers ministres libanais Saad Hariri et hongrois Viktor Orban, mais aussi le roi de Jordanie, Abdallah, et l'émir du Qatar, Tamim Bin Hamad Al-Thani, vont également assister au service solennel.



Côté français, les anciens présidents François Hollande, Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing participeront au service solennel présidé par Emmanuel Macron. Marine Le Pen a, elle, renoncé à y participer. La famille de l'ancien président ne souhaitait pas que la patronne du Rassemblement national soit présente.