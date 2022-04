DIRECT - présidentielle 2022 : 49 millions d’électeurs convoqués pour le premier tour ce dimanche

Si vous ne pouvez pas voter en personne, vous pouvez déposer une procuration à l’ambassade jusqu’au 22 avril du lundi au vendredi de 12h à 13h et le jeudi après-midi de 14h à 15h30. — France in Singapore (@FranceinSG) April 10, 2022

À l'étranger, les ressortissants français peuvent voter à l'ambassade de France. C'est actuellement le cas à Singapour.

05h11 TU. Les Français privés de vote à Shangaï.



Certains Français installés à l'étranger sont aussi en avance. Ceux résidant à Shanghaï ne pourront pas voter. La plus grande ville de Chine est confinée au nom de la stratégie chinoise du zéro Covid.



05h00 TU. Ouverture des bureaux de vote à La Réunion et Mayotte.



Dans l’Océan indien, où le décalage horaire est moindre, les électeurs de La Réunion voteront dès 6h00 heure de Paris. Sur l'île voisine, Mayotte, les bureaux de vote vont accueillir les premiers électeurs à 7h00.



04h45 TU. Portocole sanitaire "recommandé" dans les bureaux de vote.

En France, des masques chirurgicaux seront à disposition dans tous les bureaux de vote. Leur port ne sera pas obligatoire, mais "fortement recommandé" pour les personnes fragiles et celles récemment testées positives au Covid-19.



04h30 TU. En métropole, 48,7 millions de Français inscrits sur les listes électorales.

C’est la 11e élection présidentielle au suffrage universel direct. L'ouverture des bureaux de vote doit avoir lieu à 08H00 heure de Paris en Métropole (6h00 TU). Le verdict des urnes est attendu à 20H00, avec les premières estimations des instituts de sondage.



01h30 TU. Ouverture du scrutin dans le Pacifique.

Le Pacifique prend ensuite le relais. L'archipel Polynésie a commencé à voter alors qu'il était 20H00 à Paris. Idem pour les îles de Wallis et Futuna et La Nouvelle-Calédonie. En Polynésie, le taux de participation était de 12,34% à midi contre 22,24% à la même heure en 2017, selon les estimations du Haut-commissariat.

Cela n'a échappé à personne : depuis ce matin, ce premier tour de l'élection présidentielle attire encore peu d'électeurs. Sur l'ensemble de la Polynésie, ils étaient 12,34 % à avoir voté, soit presque deux fois moins qu'en 2017. Petit… https://t.co/GOihgBgMZJ Tahiti Polynesie pic.twitter.com/BG96NTS9LM — polynesiela1ere (@Polynesiela1ere) April 9, 2022

01h00 TU. Les Français du bassin Atlantique ont voté.



L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon a ouvert le bal à 8H00 (midi à Paris). Les électeurs de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ont suivi.

00h00 TU. Dimanche 10 avril 2022, premier tour de la présidentielle en France.

Le premier tour de la présidentielle a lieu dimanche et le second, deux semaines plus tard, le 24 avril. Le choix était restreint compte tenu des impératifs fixés par la Constitution. Les bureaux de vote seront ouverts partout en France entre 8 heures et 19 heures et jusqu'à 20 heures dans les grandes villes.