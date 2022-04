DIRECT - présidentielle 2022 en France : la participation à la mi-journée en baisse par rapport à 2017

Ce qu'il faut retenir.

48,7 millions d'électeurs français sont attendus ce dimanche dans les bureaux de vote de métropole. Outre-mer, le scrutin a eu lieu dès samedi.



Le premier tour de la présidentielle pourrait être marqué par une très forte abstention.



À 12h00, le ministère de l'Intérieur a annoncé que le taux de participation était de 25,48 %, en baisse de trois points par rapport à 2017.

12h01 TU. Forte abstention à Mayotte.

Dimanche 10 avril 2022 - 1er tour - Élection présidentielle 2022:

Le taux de participation à Mayotte pour le 1er tour de l'élection est estimé à 16.98% à 12h00 pic.twitter.com/nxvjgKH1vc — Préfet de Mayotte (@Prefet976) April 10, 2022

11h44 TU. Les Français de Suisse aux urnes pour le 1er tour de la présidentielle



Les Français de Suisse, plus importante communauté française hors de l'Hexagone, se rendent aux urnes à Genève. Ils vont prendre part au vote pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022.



11h25 TU. Les Français de Tunis votent aussi.



"Nous n'avons raté aucune élection française en Tunisie", expliquent des Français installés en Tunisie. Ils viennent voter pour le premier tour de l'élection présidentielle. "C'est à la fois un devoir et la possibilité de faire un peu pencher le résultat", estime une électrice.



11h00 TU. Nicolas Dupont-Aignan vote dans l'Essonne.



Le candidat souverainiste à la présidentielle Nicolas Dupont-Aignan vote à Yerres, en Essonne, lors du premier tour du scrutin.



10h50 TU. Emmanuel Macron a voté au Touquet.



Le président sortant, accompagné de son épouse, a pris la direction d'un bureau de vote du Touquet pour participer au scrutin du premier tour. Il est candidat à sa propre succession.

Les époux Macron sortent du bureau de vote. Ils ont voté au Touquet, là où réside le président sortant et candidat à sa propre réélection. Louis Witter / ASSOCIATED PRESS

10h25 TU. Marine Le Pen vote à Hénin-Beaumont.



La candidate à la présidentielle du Rassemblement national Marine Le Pen est arrivée devant le bureau de vote où elle est inscrite à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais.

10h00 TU. 25,48% de participation au premier tour à 12h00.



Selon le ministère de l'Intérieur, le taux de participation au premier tour de l'élection présidentielle en France métropolitaine est de 25,48 %. En 2017, il était de 28,54 %. En 2012, le ministère avait annoncé 28,30 %.

09h55 TU. Eric Zemmour vote à Paris.



Le candidat du parti d'extrême droite Reconquête! Eric Zemmour a voté lors du premier tour de l'élection présidentielle. Il s'est rendu dans un bureau de vote à Paris.

09h48 TU. Yannick Jadot vote à Paris.



Le candidat écologiste à la présidentielle a voté dans le 10e arrondissement de la capitale.

A voté !

Merci et bon courage à toutes celles et ceux qui font vivre la démocratie aujourd’hui dans les bureaux de vote. pic.twitter.com/0LOknzOpfS — Yannick Jadot (@yjadot) April 10, 2022

09h46 TU. Nathalie Arthaud vote à Pantin.



Nathalie Arthaud, la candidate Lutte ouvrière pour la présidentielle a été voté. Elle s'est présenté à un bureau de vote sur la commune de Pantin en Seine-Saint-Denis.



09h45 TU. "Je me suis battu tellement d'années pour être naturalisé".



Ali Msaidie a 53 ans. Né aux Comores, il vit à Marseille. Ce dimanche, il était parmi les premiers à se présenter à un bureau de vote marseillais. Et pour cause. Installé depuis 21 ans en France, c'est la première fois que cet accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) a le droit de voter pour une élection présidentielle en France. "C'est la première fois que je peux voter pour une présidentielle, c'est tellement important pour moi de pouvoir faire partie de ceux qui choisissent !" explique-t-il.

Je me suis battu tellement d'années pour être naturalisé, avoir la nationalité française. C'est la première fois que je peux voter pour une présidentielle, c'est tellement important pour moi de pouvoir faire partie de ceux qui choisissent !

Ali Msaidie, électeur marseillais de 53 ans.

09h39 TU. Valérie Pécresse vote en région parisienne.



La candidate à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse (Les Républicains), a voté. La présidente de la région Île-de-France a glissé son bulletin dans l'urne du bureau de vote à Vélizy-Villacoublay, en région parisienne.



09h30 TU. Fabien Roussel vote dans le Nord.



Le communiste Fabien Roussel, candidat du Parti communiste français, a voté. Il s'est rendu dans la commune de Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord pour participer au scrutin.



09h21 TU. Un scrutin marqué par une forte abstention en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie.



Le taux de participation au premier tour de la présidentielle a fortement chuté dans plusieurs territoires d'Outre-mer, dont la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. Seuls 23,78% de votants polynésiens s'étaient déplacés à 17h00, selon l'estimation du Haut-commissariat. Ils étaient 43,97% à s'être déplacés en 2017, à la même heure. Sur le Caillou, le taux de participation à 17h00, deux heures avant la fermeture des bureaux de vote, était de 33,04% contre 41,80% cinq ans auparavant, selon le haut-commissariat de la République.



09h20 TU. Jean Lassalle a voté.



Le candidat à la présidentielle s'est présenté à un bureau de vote de Lourdios-Ichère dans les Pyrénées-Atlantiques.



09h13 TU. Les électeurs ont commencé à voter à Paris.



Depuis 08h00 heure de Paris, les bureaux de vote ont ouvert en France métropolitaine. Quelle affluence pour les premirères heures de scrutin ? Notre journaliste Antoine Delpierre fait le point.

08h56 TU. Philippe Poutou vote à Bordeaux.



Le candidat du Nouveau parti anticapitaliste Philippe Poutou à la présidentielle 2022 a voté. Ce matin, il s'est rendu dans un bureau de vote de Bordeaux en Gironde.



08h51 TU. Jean-Luc Mélenchon vote à Marseille.



Le candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon est arrivé à Marseille. C'est dans cette ville que le député La France insoumise des Bouches-du-Rhône vote.

Le candidat de gauche Jean-Luc Mélenchon a voté à Marseille dans les Bouches-du-Rhône. Daniel Cole / ASSOCIATED PRESS

08h38 TU. 33,04 % de participation en Nouvelle-Calédonie à 17h00.



"Certains candidats ont parlé de la Nouvelle-Calédonie, on verra si les paroles traduisent les actes", témoigne une électrice de Nouméa, alors que les Calédoniens se rendent aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle. Sur le Caillou, la participation plafonnait à midi à 17,59%, contre 19,86% il y a 5 ans.

08h18 TU. Un "vote par défaut", déplore un électeur.



Dans les bureaux de vote, certains électeurs sont encore indécis. Cédric Hodimont, âgé d'une quarantaine d'années, vient de glisser son bulletin dans l'urne. Il regrette d'avoir finalement fait "un vote par défaut".

Bien sûr on n'a qu'une voix parmi d'autres, mais si tout le monde se mobilise ça peut changer les chosesCarole Junique, 47 ans, a voté à Marseille ce dimanche.

08h09 TU. Se mobiliser pour "changer les choses".



À Marseille, les 480 bureaux de vote ont ouvert sans problème ce dimanche à 08h00, a indiqué la mairie. C'est dans l'un d'eux que Carole Junique, 47 ans, qui travaille dans la fonction publique, a voté. Elle est même venue à la première heure : "En France, on a le droit de vote, c'est important de le garder ; bien sûr on n'a qu'une voix parmi d'autres, mais si tout le monde se mobilise ça peut changer les choses".

08h00 TU. Anne Hidalgo a voté à Paris.



La candidate socialiste à la présidentielle Anne Hidalgo a voté. L'actuelle maire de Paris s'est rendu tôt ce matin dans un bureau de vote parisien.

La candidate qu parti socialiste à la présidentielle et également maire de Paris Anne Hidalgo a voté. Elle s'est rendue dans un bureau de vote parisien peu de temps après leur ouverture ce dimanche. Lewis Joly / ASSOCIATED PRESS

07h52 TU. Les détenus votent en prison.



Depuis plusieurs jours, le vote pour le premier tour de la présidentielle est ouvert aux détenus français. À Fleury-Mérogis, la plus grande prison d'Europe, ils ont pu participer au scrutin et voter dans un bureau aménagé en suivant un protocole très strict.

07h42 TU. À quoi sert le QR code présent sur les nouvelles cartes électorales ?



C'est la toute première fois qu'un QR code est imprimé sur les cartes électorales françaises. Une fois scanné, il renvoie au site national dédié aux élections, www.elections.interieur.gouv.fr. Sur ce site, vous pouvez avoir accès à toutes les informations concernant votre inscription sur les listes électorales.



07h22 TU. Quel est le protocole sanitaire en vigueur dans les bureaux de vote ?



Le port du masque n'est pas obligatoire pour aller voter lors du premier tour de la présidentielle. Il est toutefois recommandé aux personnes fragiles, âgées ou à risque d'en porter un lorsqu'elles vont se rendre dans un bureau de vote.

En France, le port du masque n'est pas obligatoire dans les bureaux de vote. Il est en revanche fortement recommandé pour les personnes fragiles. Lewis Joly / ASSOCIATED PRESS

07h00 TU. Les Français du Canada ont été aux urnes hier.



En France métropolitaine, les bureaux de vote ont ouverts à 08h00 heure de Paris (06h00 GMT) ce dimanche. Dans les territoires d'Outre-mer, le scrutin s'est déroulé hier. Idem pour les pays où sont expatriés des ressortissants français. Exemple au Québec, avec notre correspondante à Montréal.

06h56 TU. Attention aux fausses informations concernant le scrutin.



La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale et la Commission des sondages ont appelé vendredi les électeurs "à la plus grande prudence". Selon les deux instances, "la diffusion de SMS invoquant des sondages qui n'en sont pas" et "qui peuvent constituer une information trompeuse" a été signalée.

06h38 TU. Les électeurs toujours indécis.

"C'est la première élection qui atteint un tel taux de personnes qui sont indécises, qui ont changé d'opinion, à peu près un Français sur deux", explique le politologue Pascal Perrineau. Le ministère de l'Intérieur donnera à midi les premiers chiffres concernant le taux de participation. Nombre d'analystes redoutent que le record d'abstention de 2002 (28,4%), le plus haut niveau jamais enregistré pour un 1er tour d'une élection présidentielle, puisse être battu. Avec 22,2% d'abstention, 2017 n'était déjà pas un bon millésime.

Ce dimanche marque le premier tour de l'élection présidentielle en France. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 08h00 heure de Paris (06h00 GMT) ce matin. Dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le minsitère de l'Intérieur recommande d'aller voter à des heures de faible affluence.

L'ombre de l'abstention plane également sur ce scrutin. Nombre de politologues craignent que le record du 21 avril 2002 (28,4%), le plus haut niveau jamais enregistré pour un 1er tour d'une élection présidentielle, puisse être battu, soit bien plus qu'en 2017 (22,2%).

En Nouvelle-Calédonie, les votes pour le premier tour de la présidentielle sont en cours. La participation plafonnait à midi heure de Nouméa à 17,59%, contre 19,86% il y a 5 ans.En Polynésie française où le vote était avancé pour tenir compte du décalage horaire, ce taux s'élevait à 17h00 locales à 23,78%, contre 43,97% à la même heure au premier tour en 2017. Le parti indépendantiste, principal parti d'opposition dans ce territoire du Pacifique, avait appelé à l'abstention.Le ministère de l'Intérieur donnera à midi les premiers chiffres concernant le taux de participation, redouté en baisse.

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche à 08H00 en France métropolitaine pour la premier tour de la présidentielle. Quelque 48,7 millions d'électeurs sont appelés à voter pour départager les douze candidats à la présidence de la République, dont le sortant Emmanuel Macron et la candidate d'extrême droite Marine Le Pen, favoris des sondages.

05h30 TU. Les premières estimations des suffrages exprimés dévoilées à 18h00 GMT.



Les premières estimations seront connues à 20H00 (18H00 GMT) après la fermeture des derniers centres de vote.

#electionpresidentielle2022 Temps d attente, de la sortie MRT à la porte de l'ambassade : 12 minutes — France in Singapore (@FranceinSG) April 10, 2022

À l'étranger, les ressortissants français peuvent voter à l'ambassade de France. C'est actuellement le cas à Singapour.



Certains Français installés à l'étranger sont aussi en avance. Ceux résidant à Shanghaï ne pourront pas voter. La plus grande ville de Chine est confinée au nom de la stratégie chinoise du zéro Covid.



05h00 TU. Ouverture des bureaux de vote à La Réunion et Mayotte.



Dans l’Océan indien, où le décalage horaire est moindre, les électeurs de La Réunion voteront dès 6h00 heure de Paris. Sur l'île voisine, Mayotte, les bureaux de vote vont accueillir les premiers électeurs à 7h00.



04h45 TU. Portocole sanitaire "recommandé" dans les bureaux de vote.

En France, des masques chirurgicaux seront à disposition dans tous les bureaux de vote. Leur port ne sera pas obligatoire, mais "fortement recommandé" pour les personnes fragiles et celles récemment testées positives au Covid-19.



04h30 TU. En métropole, 48,7 millions de Français inscrits sur les listes électorales.

C’est la 11e élection présidentielle au suffrage universel direct. L'ouverture des bureaux de vote doit avoir lieu à 08H00 heure de Paris en Métropole (6h00 TU). Le verdict des urnes est attendu à 20H00, avec les premières estimations des instituts de sondage.



01h30 TU. Ouverture du scrutin dans le Pacifique.

Le Pacifique prend ensuite le relais. L'archipel Polynésie a commencé à voter alors qu'il était 20H00 à Paris. Idem pour les îles de Wallis et Futuna et La Nouvelle-Calédonie. En Polynésie, le taux de participation était de 12,34% à midi contre 22,24% à la même heure en 2017, selon les estimations du Haut-commissariat.

Cela n'a échappé à personne : depuis ce matin, ce premier tour de l'élection présidentielle attire encore peu d'électeurs. Sur l'ensemble de la Polynésie, ils étaient 12,34 % à avoir voté, soit presque deux fois moins qu'en 2017. Petit… https://t.co/GOihgBgMZJ Tahiti Polynesie pic.twitter.com/BG96NTS9LM — polynesiela1ere (@Polynesiela1ere) April 9, 2022

01h00 TU. Les Français du bassin Atlantique ont voté.



L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon a ouvert le bal à 8H00 (midi à Paris). Les électeurs de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ont suivi.

00h00 TU. Dimanche 10 avril 2022, premier tour de la présidentielle en France.

Le premier tour de la présidentielle a lieu dimanche et le second, deux semaines plus tard, le 24 avril. Le choix était restreint compte tenu des impératifs fixés par la Constitution. Les bureaux de vote seront ouverts partout en France entre 8 heures et 19 heures et jusqu'à 20 heures dans les grandes villes.