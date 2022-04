DIRECT-Présidentielle 2022 : La campagne pour le second tour

►Mercredi 20 avril

9h07 TU. Les indépendantistes de Nouvelle-Calédonie appellent à l’abstention au second tour



Les indépendantistes de Nouvelle-Calédonie ont demandé à leurs militants et sympathisants de « s’abstenir » dimanche lors du second tour de la présidentielle, ne voulant pas trancher entre « l’extrême droite » et le président sortant, auquel ils reprochent d’avoir maintenu le référendum sur l’indépendance en décembre dernier.

8h TU. Débat télévisé Macron-Le Pen, point d'orgue avant le scrutin de dimanche



Emmanuel Macron et Marine le Pen se retrouvent ce soir sur un plateau télévisé pour un débat d'entre deux tours, rendez-vous incontournable des présidentielles françaises. À quatre jours d'un deuxième tour beaucoup plus serré qu'en 2017, même si les sondages donnent régulièrement Emmanuel Macron vainqueur entre 53 et 56%, le débat peut avoir des conséquences importantes.. Et c'est le pouvoir d'achat, thème phare de la campagne de la candidate d'extrême droite, qui ouvrira le bal de 2H30.





Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Pour ça, il y a un 3e tour. Il vous faut élire un maximum de députés de l'#UnionPopulaire aux élections législatives. Soyez 11, 12, 13 millions avec l'Union populaire. #MelenchonBFMTV #Melenchon1erMinistre pic.twitter.com/P9uvROkrHF — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) April 19, 2022

Le conseil national du Parti socialiste, sorte de parlement du parti, a adopté mardi soir une résolution proposant de discuter avec l'ensemble des forces de gauche, dont La France insoumise, pour trouver un accord aux législatives, selon des sources concordantes.Il s'agit pour le PS d'un tournant majeur dans sa stratégie que d'envisager un accord avec le parti de Jean-Luc Mélenchon, a précisé un participant, même si pour l'instant LFI a indiqué ne pas vouloir discuter avec le PS, trop critique vis à vis de leur candidat pendant la campagne.Défait de peu au premier, il veut un "troisième tour": le troisième homme de la présidentielle Jean-Luc Mélenchon a demandé mardi aux Français de l'élire "Premier ministre" aux législatives de juin, qu'ils choisissent Emmanuel Macron ou Marine Le Pen dimanche.