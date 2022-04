Direct présidentielle 2022 : les électeurs d'Outre-mer et d'Amérique du Nord commencent à voter

Le premier tour de l'élection présidentielle est fixé le 10 avril en France. Par dérogation et pour tenir compte du décalage horaire, il débute le samedi 9 avril à St-Pierre-et-Miquelon à 8H00 (11h TU.), suivi de la Guyane, de la Martinique, la Guadeloupe, Saint Martin et Saint Barthélemy.



Vient ensuite le pacifique, avec la Polynésie qui commencera à voter à 08H00 (19H00 TU.), Wallis et Futuna et La Nouvelle-Calédonie.

Dans l’Océan indien, où le décalage horaire est moindre avec la métropole, La Réunion votera dimanche à 5H00 TU. et Mayotte à 6H00 TU., avant l'ouverture en métropole.

#Présidentielles2022 | 1er tour



En #OutreMer, le vote a lieu samedi dès 8h.



Dans l'hexagone et en Corse, le vote a lieu dimanche 10 avril.



13H30 TU. Les Français du Canada commencent à voter.



Les Français du Canada commencent à voter. Le consulat de Montréal constate une forte affluence à l'ouverture de son bureau de vote.

Une heure après l'ouverture des bureaux de vote, nous constatons une forte mobilisation ! Cette affluence génère un certain temps d'attente.



N’oubliez pas votre pièce d’identité ou avec photo. Suivez ce fil pour vous informer en temps réel ! — La France à Montréal (@FranceaMontreal) April 9, 2022





13h00 TU. Les premiers électeurs entrent dans les bureaux de vote à Saint-Martin et à Saint Barthélémy.



L'île de Saint Barthélémy abrite 10 000 habitants, tandis que la partie française de Saint-Martin compte plus de 40 000 habitants.



13h00 TU. Au Canada, les électeurs français votent pour l'élection présidentielle.



Selon les données du ministère des Affaires étrangères, environ 98 000 Français sont inscrits sur les listes consulaires au Canada.

Pour vérifier votre numéro de bureau de vote et la salle dans laquelle il se trouve,

fiez-vous à l’affichage du Palais des Congrès.

Ou vérifier cette information sur notre site Internet https://t.co/X8tqh1YenG pic.twitter.com/44DelTYx6P — La France à Montréal (@FranceaMontreal) April 9, 2022



13h00 TU. Les Français de l'étranger qui habitent aux États-Unis commencent à voter.



Comme partout, les bureaux de vote ouvrent de 8h à 19h.

158.002 Français vivaient aux États-Unis en 2019.

#Elections2022

Aux Etats-Unis, le premier tour de l'élection #Presidentielle2022, c'est demain - samedi 9 !



Bureaux de vote ouverts de 8h à 19h

N'oubliez pas : votre carte d'identité OU passeport français ; OU autre doc accepté https://t.co/P2RfUOL5YF



A demain — French Embassy U.S. (@franceintheus) April 9, 2022

13h00 TU. Les bureaux de vote en Guadeloupe et en Martinique ouvrent à leur tour.



304 822 électeurs sont inscrits sur les listes électorales en Martinique.



En Guadeloupe, ils sont au nombre de 315 621. En 2017, seuls 40% des électeurs inscrits s’étaient déplacés. Il n’y avait alors pas de contexte épidémique ni de contexte social. L’abstention avait atteint les 60%.



Les analystes sont assez pessimistes sur l’engouement de ce premier tour. D'autant que le scrutin avancé perturberait le samedi des Guadeloupéens.

Elysée 2022 : pourquoi le vote anticipé le samedi ?

12h00 TU. Moins d'une heure avant que les Français vivant au Canada puissent commencer à voter.

12h00 TU. Les électeurs en Guyane commencent à voter.



102 000 votants sont attendus aux urnes. Ils sont 7 000 de plus, cette année, à s'être inscrits sur les listes électorales. Les électeurs avaient jusqu’au 4 mars pour s’inscrire.



Les électrices sont plus importantes. Elles sont au nombre de 53 034. Les hommes atteignent les 49 476. En Guyane, plus de 50 % de la population électorale a moins de 40 ans. Ils sont 53 785 futurs votants âgés de 18 à 39 ans.

#Présidentielles2022 | Il est 8:00 en #Guyane, les bureaux de vote ouvrent !



102.510 électeurs sont appelés aux urnes.

11h00 TU. À Saint-Pierre-et-Miquelon, les citoyens sont les premiers à avoir commencé à voter samedi matin, dès 8 heures et l'ouverture des bureaux de vote.



À l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, en 2017, les inscrits de Saint-Pierre-et-Miquelon avaient en majorité choisi le candidat Emmanuel Macron. Il avait obtenu 63,29 % des voix exprimées. La deuxième place était revenue à Marine Le Pen (FN), avec 36,71 % des votants. Les journalistes de Première constatent une forte affluence dans les bureaux de vote.