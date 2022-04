Direct présidentielle 2022 : les électeurs d'Outre-mer et du Canada commencent à voter

Le premier tour de l'élection présidentielle est fixé le 10 avril en France. Par dérogation et pour tenir compte du décalage horaire, il débute le samedi 9 avril à St-Pierre-et-Miquelon à 8H00 (11h TU.), suivi de la Guyane, de la Martinique, la Guadeloupe, Saint Martin et Saint Barthélemy.



Vient ensuite le pacifique, avec la Polynésie qui commencera à voter à 08H00 (19H00 TU.), Wallis et Futuna et La Nouvelle-Calédonie.

Dans l’Océan indien, où le décalage horaire est moindre avec la métropole, La Réunion votera dimanche à 5H00 TU. et Mayotte à 6H00 TU., avant l'ouverture en métropole.

#Présidentielles2022 | 1er tour



En #OutreMer, le vote a lieu samedi dès 8h.



Dans l’hexagone et en Corse, le vote a lieu dimanche 10 avril. pic.twitter.com/j8z7m81AoX — Élections 2022 (@2022Elections) April 8, 2022

13h00 TU. Les bureaux de vote en Guadeloupe et en Martinique ouvrent à leur tour.



304 822 électeurs sont inscrits sur les listes électorales en Martinique.



En Guadeloupe, ils sont au nombre de 315 621. En 2017, seuls 40% des électeurs inscrits s’étaient déplacés. Il n’y avait alors pas de contexte épidémique ni de contexte social. L’abstention avait atteint les 60%.



Les analystes sont assez pessimistes sur l’engouement de ce premier tour. D'autant que le scrutin avancé perturberait le samedi des Guadeloupéens.

Elysée 2022 : pourquoi le vote anticipé le samedi ? https://t.co/4slHtc086W — Guadeloupe la 1ère (@guadeloupela1e) April 8, 2022

12h00 TU. Moins d'une heure avant que les Français vivant au Canada puissent commencer à voter.

12h00 TU. Les électeurs en Guyane commencent à voter.



102 000 votants sont attendus aux urnes. Ils sont 7 000 de plus, cette année, à s'être inscrits sur les listes électorales. Les électeurs avaient jusqu’au 4 mars pour s’inscrire.



Les électrices sont plus importantes. Elles sont au nombre de 53 034. Les hommes atteignent les 49 476. En Guyane, plus de 50 % de la population électorale a moins de 40 ans. Ils sont 53 785 futurs votants âgés de 18 à 39 ans.

#Présidentielles2022 | Il est 8:00 en #Guyane, les bureaux de vote ouvrent !



102.510 électeurs sont appelés aux urnes.https://t.co/yiKpek6xwY#JeVote — Élections 2022 (@2022Elections) April 9, 2022

11h00 TU. À Saint-Pierre-et-Miquelon, les citoyens sont les premiers à avoir commencé à voter samedi matin, dès 8 heures et l'ouverture des bureaux de vote.



À l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, en 2017, les inscrits de Saint-Pierre-et-Miquelon avaient en majorité choisi le candidat Emmanuel Macron. Il avait obtenu 63,29 % des voix exprimées. La deuxième place était revenue à Marine Le Pen (FN), avec 36,71 % des votants. Les journalistes de Première constatent une forte affluence dans les bureaux de vote.

Territoriales 2022 : L'affluence est encore forte ce dimanche matin dans les bureaux de Saint-Pierre et Miquelon pour le vote du second tour



Suivez le fil info en direct > https://t.co/c5PaGXxCRB pic.twitter.com/5BcyBrx0nF — Saint-Pierre et Miquelon la 1ère (@SPMla1ere) March 27, 2022