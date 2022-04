Direct - Présidentielle 2022 : les Français votent pour le second tour

10h30 TU. Ceux qui votent le samedi 23 avril

Selon le site officiel vie-publique.fr, le second tour de l’élection présidentielle de 2022 est fixé au dimanche 24 avril et, par dérogation pour la Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Polynésie française et le continent américain, au samedi 23 avril.





10h17 TU. Ouverture des bureaux de vote à Saint-Pierre-et-Miquelon.



L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon a ouvert le bal à 08h00 locales (12h00 à Paris), devenant le premier territoire ultramarin à mettre un bulletin dans l'urne. Suivront ensuite la Guyane et les autres îles des Antilles, du Pacifique et de l'océan Indien.